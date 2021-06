Este verano, más de 200 actividades culturales en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presentó en el Barrio del Foro Romano una programación cultural que abarcan un amplio abanico de disciplinas, y donde tendrán lugar citas como La Mar de Músicas, Araland, Noches de Sal, Ficcmoteca de Verano, las Fortalezas de la Música, Teatro del Mar...

"Este año Cartagena recupera la esencia de sus veranos, e incluso va un poco más allá. Organizado por las áreas de Cultura, Festejos, Turismo y Juventud, desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos organizado una programación que recorrerá numerosos espacios de nuestra ciudad, y llegará a barrios y diputaciones" señaló la alcaldesa ante representantes del sector cultural de la ciudad.

"La mejor oferta cultural regional se dará cita este verano en Cartagena, en la que hemos programado más de 200 actividades que abarcan un amplio abanico de disciplinas: música, exposiciones, artes escénicas, cine… una programación diversa que está diseñada para todos los cartageneros y visitantes… en las que conectaremos además el patrimonio con la cultura"

"Si el año pasado dimos un paso, este verano, damos un gran salto. Cada vez nos queda menos para recobrar la normalidad y este año hemos puesto toda la carne en el asador para que un sector tan importante y estratégico para nuestra ciudad se vea representado y fortalecido" continúo Arroyo.

Julio

En el mes de julio la protagonista de la Cartagena cultural es La Mar de Músicas. El festival por excelencia. La programación musical ya se presentó hace unas semanas, y con un éxito rotundo. Se vendieron casi todas las entradas en 24 horas. En breves días se darán a conocer las actividades paralelas del festival, de arte, cine y literatura.

El mes de julio además comenzarán otras programaciones como el Circuito municipal de teatro en barrios y diputaciones. Circuito que ha sido concebido con un doble objetivo: ayudar a las compañías profesionales locales en un momento de crisis por la pandemia y acercar las artes escénicas a barrios y diputaciones. Un programa que se va a extender más allá del verano, y que acogerá 50 representaciones.

Agosto

En el mes de agosto se podrá disfrutar en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de la Ficcmoteca de verano. Una programación para disfrutar, en pantalla grande y al aire libre, de grandes éxitos de los ochenta. Se proyectarán películas que forman parte de nuestra memoria y que son obra de grandes directores del cine de entretenimiento, como Tim Burton, George Lucas y Steven Spielberg. El cine también será protagonista, pero en el Museo Arqueológico, con un ciclo cinematográfico homenaje a los museos, con películas en las que se recrea la relación cine/museo.

Agosto también será protagonizado por el festival Araland, que se realizará en el Auditorio Paco Martín, y que fue presentado hace unas semanas. Traerá a Cartagena a Los Secretos, Los Cantajuegos, Ainhoa Arteta y Marwan con Funambulista. Un evento organizado desde la empresa privada, que ha escogido Cartagena, para celebrar su programación.

El 6 de agosto es la fecha elegida para la celebración del Weekend Dj Festival, también en el Paco Martín, uno de los festivales de música electrónica más destacados de nuestra Región, por el que han pasado grandes djs como el cartagenero Taao Kross y que esta edición se reinventa y tendrá entre otros el espectáculo 'The Children Of the 80', que ha triunfado estos últimos años en la capital de la música electrónica mundial, Ibiza.

La tercera semana de agosto, la concejalía de Festejos, en el auditorio Paco Martín, ha programado Noches de Sal con India Martínez, Los Morancos, Los Vivancos, tributos a Queen y Luis Miguel, el musical de la Bella Durmiente y una noche de comedia con Jordi Sánchez y Xavier Deltell. Las entradas se pondrán a la venta próximamente.

En el mes de agosto también se llevará a cabo Las Fortalezas de la música una programación diseñada para dar a conocer desde un prisma musical los valores patrimoniales de Cartagena. Un ciclo de conciertos, esta segunda edición, ya presencial, en espacios singulares de la ciudad, como son el Museo Naval, los Refugios de la Guerra Civil, el Foro Romano o el Castillo de la Concepción.

El teatro será también protagonista de nuestros veranos, con la recuperación de la marca Teatro del Mar, pero con un concepto totalmente distinto de como se diseñó años atrás. En esta ocasión, organizado y dirigido por Pepe Ortas de Ditirambo Espectáculos, se celebrará en la terminal de cruceros del Puerto de Cartagena y contará con seis representaciones.

El auditorio El Batel ha programado casi una treintena de espectáculos para estos próximos meses, entre los que podremos ver a Delaporte, Shuarma a Goyo Jiménez o Sr. Chirarro.

Septiembre

En septiembre, el gran protagonista será el flamenco con Perlas a Millares, un evento que se celebra cada dos años y que se creó para la divulgación del patrimonio flamenco de la ciudad. Organizado por la Peña Flamenca Antonio Piñana de Cartagena, es una semana flamenca dedicada a los cantes minero-levantinos.

Septiembre también será el mes para que el Archivo Municipal sea sede de Clásicos en los museos. Un programa que se inició hace un año y que sirve para repensar musicalmente los museos de la ciudad, con el objetivo de complementar la labor expositiva de los centros y salas de Cartagena, con ciclos de conciertos de música clásica.

A esto, hay que sumar todas las actividades de Puerto de Culturas, donde el teatro, la música y la historia se fusionan para vivir experiencias inolvidables con musicales infantiles en familias, exclusivas visitas nocturnas y atardeceres rojos desde el mar con música en directo.