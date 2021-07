Luxury SUMMER SPIRIT a propuesta de Vincci Hoteles parar recuperar el espíritu del verano

lunes 05 de julio de 2021 , 10:47h

Porque este año ha sido especialmente duro y nos merecemos unas vacaciones por todo lo alto, Vincci Hoteles presenta Luxury SUMMER SPIRIT, su propuesta para recuperar el espíritu del verano con la máxima sofisticación en sus establecimientos “Selección”, aquellos hoteles de cinco estrellas de la cadena que reúnen los más altos estándares de calidad y que invitan a vivir la experiencia del lujo a otro nivel. El grupo hotelero brinda la mejor opción para disfrutar del verano más exclusivo en cualquiera de sus “Vincci Selección” de Tenerife, Málaga, Marbella o Benalmádena entre las máximas garantías de bienestar gracias a su sello VINCCI CARE.

Después de un año especialmente duro, en el que la situación generada por la COVID-19 ha limitado nuestra movilidad y no ha permitido que pudiéramos salir de nuestra ciudad o provincia y, por tanto, no se ha podido cumplir el deseo de viajar a otros lugares, este es el momento perfecto para darse un “capricho” y disfrutar como un auténtico rey estas vacaciones. Para aquellos que quieren hacer de este verano el mejor de sus vidas, y disfrutarlo desde la máxima sofisticación y exclusividad, Vincci Hoteles presenta su propuesta Luxury SUMMER SPIRIT, que reúne a los establecimientos de cinco estrellas de la cadena con los más altos estándares, los conocidos como “Vincci Selección”. Estos establecimientos cumplen con la principal característica del grupo hotelero, un servicio de máxima calidad, elevándola a otro nivel, con unas instalaciones magníficas propias de un cinco estrellas y con una serie de servicios cuidados hasta el más último detalle. Dicen que el tiempo es un lujo y Vincci Hoteles se ha propuesto que todo el mundo pueda disfrutarlo de la forma más exclusiva en cualquiera de sus “Vincci Selección”:

Vincci Selección La Plantación del Sur 5* (Tenerife)

Situado entre las playas del Duque y La Caleta, en la zona más prestigiosa de la isla, en Costa Adeje, Vincci Selección La Plantación del Sur 5*, recibe su nombre de la antigua plantación de plátanos ubicada en el terreno donde se erige ahora el establecimiento. Como todos los hoteles de la cadena, cuenta con su propia personalidad con elementos característicos del lugar donde se sitúa. Este alojamiento se inspira precisamente en ella, en La Plantación del Sur, finca platanera que reunía toda la tradición de la isla en torno a su producto “estrella”, el plátano. Con un estilo canario colonial y rodeado de jardines tropicales, Vincci Selección La Plantación del Sur 5* permite conectar con su entorno sin salir del propio complejo gracias a su arquitectura y su gastronomía, entre otras cosas. Su diseño arquitectónico basado en la tradición colonial de la isla de Tenerife proporciona esa visión más tradicional pero con la sofisticación de un hotel de cinco estrellas.

Sus excelentes vistas al mar, su estilo, sus jardines y sus cinco piscinas rodeadas de hamacas y camas balinesas lo convierten en un lugar muy especial para pasar unos días de descanso. El alojamiento cuenta con 122 habitaciones y 43 exclusivas villas, con jardín o solárium e hidromasaje privados.

El jardín cuenta con cinco piscinas rodeadas de hamacas y camas balinesas, dos de ellas en cascada, piscina infantil, piscina para natación, una piscina climatizada y una piscina con circuito activo. Vincci Selección La Plantación del Sur 5* dispone de un centro Nammu Áreas Spa de 2.500 m2que invita al máximo relax. Incluye 16 cabinas de tratamientos y tres circuitos termales uno de ellos con piscina exterior “activa” con hidromasajes y cuellos de cisne. También dispone de un completo gimnasio con monitores especializados en pilates, yoga, body balance, entre otros, y organiza actividades al aire libre, como por ejemplo, “Morning Yoga” en su terraza con vistas al mar.

En cuanto a su gastronomía, Vincci Selección La Plantación del Sur 5* ofrece una amplia variedad de propuestas para los distintos momentos del día. Tiene cuatro restaurantes, su Golden bar y su “Sunset Lounge Terrace”. En El Mercado Night & Grill, la protagonista absoluta es la carne a la brasa elaborada en horno con carbón vegetal. Sin embargo, en El Mercado Night & Fish se puede degustar el auténtico sabor de los productos más frescos del mar. Pool & Snack Jaima es el lugar perfecto para tomar algo entre chapuzón y chapuzón en las piscinas del hotel. El restaurante Buffet ofrece una variedad de platos elaborados a partir de productos frescos de proximidad local, como el resto de la propuesta gastronómica de Vincci Hoteles, y ha sido adaptado a la situación actual con una serie de medidas recogidas en el protocolo de experiencia de cliente COVID-19.

En definitiva, un establecimiento que reúne todos los alicientes para vivir Tenerife desde la mejor experiencia de bienestar.

Vincci Selección Posada del Patio 5* (Málaga)

Vincci Selección Posada del Patio 5*, es el primer cinco estrellas que se abrió en la ciudad de Málaga, una apuesta más de Vincci Hoteles por el turismo de calidad. El alojamiento está construido en la ubicación que correspondía a dos antiguos edificios, uno de los cuales era una de las últimas posadas que existían en Málaga: La Posada del Patio y el otro, era un edificio de viviendas en el que se ha respetado la fachada de principios del siglo XX. El establecimiento fue reconstruido en su totalidad, respetando el patio que le daba nombre y un antiguo zaguán que correspondía a la entrada desde la calle Camas. Bajo ambos edificios fueron encontrados los restos de la muralla árabe de Málaga, junto con los restos de la antigua Puerta del Río. Es el tramo más extenso, mejor conservado de la muralla árabe y el único que se puede visitar por las dos caras y por donde se puede pasear utilizando el antiguo camino de ronda de la ciudad.

Todo ello, consigue que los huéspedes vivan la historia y la magia de esta capital andaluza en un hotel muy especial y que intensifiquen su experiencia de viaje viviendo la ciudad desde la esencia de sus orígenes. Precisamente la reciente renovación de algunas de las zonas del alojamiento a cargo de Alejandra Pombo, se ha inspirado en sus orígenes para poder vivir una experiencia de alojamiento inolvidable. En el nuevo Vincci Selección Posada del Patio 5*, su patio cobra más importancia que nunca gracias al trabajo la diseñadora, que se ha inspirado en la importancia de los patios en la cultura árabe y medieval, para crear un pequeño oasis en el interior del establecimiento, que aporta luz natural, verdor y frescor, y se convierte en hilo conductor del resto de estancias. Este punto, al igual que pasaba en la antigua posada del siglo XX se convierte en el centro neurálgico de la planta baja del hotel, espacio de paso, espacio de encuentro, de la misma forma que eran trascendentales los patios para la vida de las casas, en las culturas que anteriormente habitaron la ciudad, sobre todo la árabe. La vegetación está muy presente simulando un jardín interior, al igual que los elementos de materiales naturales y de uso tradicional como la rafia o el hierro, imprimiendo carácter con su influencia árabe y andaluza. Cuenta con 106 habitaciones que incluyen todas las comodidades para vivir una experiencia única. El alojamiento tiene una terraza con piscina en su azotea que permite disfrutar de las mejores vistas de la capital malagueña mientras te das un refrescante baño.

Este alojamiento de cinco estrellas que, tras estos meses atípicos para el turismo está incorporando de forma gradual todos sus servicios habituales para poder brindar al visitante la mejor estancia en la urbe, cuenta además con una zona “Essence”, con toda una serie de atenciones personalizadas a través del servicio Guest Experience, que acompaña al huésped durante toda su estancia con, por ejemplo, un check-in y check-out personalizado; una persona exclusiva dentro del hotel que ayuda a realizar todo tipo de gestiones para cada cliente (relacionadas con el alojamiento o externas como pueden ser excursiones o reservas), llamada despertador personalizada, u horario de limpieza diario definido a conveniencia de clientes. Aquellos que se alojan en la zona “Essence” tienen su propio rincón en el establecimiento ya que disponen de acceso exclusivo al Essence Lounge donde podrán degustar una gran variedad de bebidas, café, té y combinados, snacks dulces y salados, en un ambiente de lo más acogedor que cambia dependiendo de la hora del día. También poseen otros beneficios como los servicios de maleteros 24 horas, atenciones de bienvenida, carta de almohadas, cafetera Nespresso y selección de cafés, recogida de ropa para lavandería, servicio de mensajería, reserva preferente de mesa en restaurantes del hotel, reposición diaria de agua de cortesía o servicio de limpieza y plancha (una prenda por estancia). Vincci Selección Posada del Patio 5* que realiza a este tipo de clientes una visita personalizada y guiada a la Muralla de Málaga que se encuentra en el propio hotel, o para los que se alojan en habitaciones “Suite Essence” se les ofrece la llave del Thyssen (una entrada por persona y estancia) que permite, no sólo abrir tu habitación, sino también el acceso al Museo Carmen Thyssen Málaga.

Vincci Selección Posada del Patio 5* acoge un concepto gastronómico propio. Su restaurante “Entremuros. A Culinary Walk”, es un paseo por el tiempo que recoge las recetas típicas de cada época recogida en los muros de la muralla de Málaga. Una elaboración exquisita, delicada y sofisticada. Vincci Posada del patio 5* también cuenta con su cafetería “La Posada Food & Drinks” con un ambiente más distendido ideal para tomar algo a cualquier hora. En definitiva, un regreso a los orígenes de la ciudad mediante un viaje a través de los sentidos sólo apto para los paladares más exigentes.

Vincci Selección Estrella del Mar 5* (Marbella)

A pocos metros de la mejor playa de Marbella, la Golden Beach, se encuentra el hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5*, que se erige en un espacio de 15.000 m2 de jardines tropicales con un bonito mirador, cuatro piscinas exteriores rodeadas de hamacas y camas balinesas, piscina de niños independiente y piscina con acceso para personas con movilidad reducida. Sin duda, la mejor forma de hacer frente al calor desde un auténtico paraíso.

De moderno estilo mediterráneo con influencias árabes, Vincci Selección Estrella del Mar 5* dispone de 137 habitaciones y suites impregnadas del estilo y elegancia. Tiene habitaciones dobles superiores y cada una cuenta con una pequeña zona de estar, equipada con sofá-cama o dos butacas. Algunas disponen de una amplia terraza con vistas al mar, amuebladas con una hamaca y una mesa con sillas.

El establecimiento propone una variada oferta gastronómica, con restaurante a la carta y servicio de terraza, restaurante buffet con cocina en vivo, bar con snacks junto a la piscina y piano-bar en el hall de recepción, también con terraza.

Vincci Selección Estrella del Mar 5* y su Beach Club Estrella del Mar son el tándem perfecto para podervivir el verano al máximo, de la mano de Vincci Hoteles.

Y es que a pocos metros de alojamiento, se encuentra su Beach Club Estrella del Mar, un espacio privilegiado donde disfrutar de la brisa del mar Mediterráneo, la arena fina de la playa, la relajación bajo el sol, la mejor comida mediterránea o los cócteles más refrescantes al atardecer. En definitiva, el mejor lugar para vivir el verano al máximo mediante toda una serie de experiencias que permiten relajarse y disfrutar de todos los atractivos de este maravilloso enclave de la Costa el Sol. Para aquellos que quieran abandonarse unos días a la tranquilidad de tumbarse bajo el astro rey, la mejor opción es relajarse en la terraza, zonas ajardinadas, la infinity pool o la playa del Beach Club Estrella del Mar, y refrescarse dándose un baño o tomando el sol marbellí con su servicio de hamacas Easy Sun. Disfrutar de una agradable comida con unas inmejorables vistas al mar Mediterráneo es más que posible en el Beach Restaurant Estrella del Mar. En su carta, los protagonistas son los arroces y los pescados, con platos elaborados a partir de materias primas frescas y productos de proximidad local (Km 0). El Beach Club Estrella del Mar es un sitio único para vivir experiencias genuinas en sus instalaciones exteriores y en su Nammu Áreas Spa Vincci Selección Estrella del Mar: 2.500 metros cuadrados de relax, donde se ofrecen los mejores tratamientos de belleza y masajes relajantes, además de una amplia oferta de actividades en sus instalaciones y fuera de ellas (yoga, pilates, personal trainer, etc.).

Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa 5* (Benalmádena)

“Simplemente Perfecto”, “Espectacular” o “El mejor hotel hasta ahora” son algunos de los comentarios de los internautas sobre Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa 5* que han situado a este alojamiento de Vincci Hoteles en los primeros puestos de los estudios realizados por las principales plataformas digitales del sector, como Trivago o TripAdvisor. Este 2021, ha obtenido de hecho el Best of the Best, el más alto reconocimiento entregado por los Travelers’ Choice de Tripadvisor situándose en el puesto número dos entre los25 mejores hoteles de España.

Ubicado en Benalmádena, Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa 5* destaca por su concepto único y exclusivo de hotel boutique 5*,que cuenta con una ubicación privilegiada en primera línea de playa a orillas del Mediterráneo.

Su oferta de alojamiento, basada en 37 habitaciones selectas, elegantes y espaciosas pensadas para superar las expectativas de los huéspedes más exigentes, se combina con el Restaurante Alamar Alta Cocina donde los rasgos autóctonos y los matices internacionales se unen de forma natural y creativa.

El Oshum Spa, una de las mejores instalaciones de la Costa del Sol para los amantes del wellness, complementa la oferta de este hotel reconocido en el mercado por ofrecer a sus huéspedes experiencias diferenciadoras, como el servicio de mayordomía o vehículo de cortesía, entre otras.

Su tasa de repetición de huéspedes, del 50%, muestra que el cliente queda satisfecho y por ello, sigue eligiendo este alojamiento en Benalmádena. Para la directora del hotel, Sara González, la clave de este éxito está en “la excelencia y el trabajo de un equipo preocupado por una atención exclusiva y personalizada con cada huésped”.

Luxury SUMMER SPIRIT forma parte de la campaña de verano de la cadena, “VINCCI SUMMER SPIRIT. Este viaje lo hacemos contigo”, que quiere recuperar el espíritu del verano tal y como siempre lo hemos conocido, y ofrece múltiples destinos y opciones para que cada viajero pueda diseñar su verano a medida, a medida de sus gustos y por supuesto también a medida de sus posibilidades de viajar, siempre entre las máximas garantías de bienestar gracias a todas las medidas implantadas dentro de su sello de bienestar VINCCI CARE. “VINCCI SUMMER SPIRIT” resume el más puro deseo de recuperar el espíritu del verano proporcionando experiencias únicas e inolvidables con una época estival repleta de buenos momentos y un viaje que Vincci Hoteles hace contigo.