Las mejores ciudades españolas para ir de tapeo

España es historia, cultura, gastronomía y un sinfín de atractivos que hacen de nuestra tierra uno de los mejores lugares del mundo donde perderse. Pero entre todos estos atractivos hay uno que es la insignia por excelencia de nuestro país, la tapa. El arte del tapeo es parte de nuestra cultura, nuestra vida cotidiana y nuestra forma de socializarnos, lo que ha convertido este pequeño bocado genuinamente español en la seña de identidad de una gastronomía española rica, variada y de calidad; que ha llenado las barras de bares, cafeterías y restaurantes pero que también ha llegado a todos los rincones del planeta. Hasta al punto de haber sido propuesta esta tradición gastronómica y cultural como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Por eso Holidu, el buscador de alquileres vacacionales ha querido poner en valor esta tradición tan nuestra y ha presentado un novedoso estudio, donde gracias al big- data determinamos cuáles son las mejores ciudades donde ir de tapeo.

Sevilla

Bañada por el río Guadalquivir, la capital de Andalucía es uno de los destinos más conocidos a nivel mundial. Moderna, festiva, cosmopolita y acogedora, pero a la vez cuna de antiguas tradiciones; son solo algunos de los adjetivos que mejor la describen. Una ciudad que ofrece al visitante una gran variedad de atractivos para todos los gustos, tanto monumentales, artísticos, de ocio y sobre todo... ¡Gastronómicos! Y es que la ciudad se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de España si de comida hablamos. Una gastronomía llena de elaboraciones tradicionales que se pueden encontrar en los más de 215 establecimientos que ofrecen estas pequeñas raciones de la mejor calidad. Quien visita la ciudad no puede dejar pasar la oportunidad de probar las mejores tapas, como el cazón en adobo, el montadito de pringá o un gazpacho bien fresquito. Elaboraciones que harán las delicias incluso de los paladares más exigentes y que siempre te dejarán con ganas de repetir.

Granada

Granada, una de las ciudades de referencia si de tapas hablamos. Esta ciudad andaluza reúne todos los ingredientes para garantizar una estancia inolvidable a todos aquellos que la visiten. Cada año son miles y miles de visitantes quienes llegan a esta ciudad para contemplar su belleza pero también para saborear su gastronomía. Y es que si lo que nos interesa es la buena mesa, en Granada encontramos más de 150 restauradores que trabajan para ofrecer las mejores tapas que jamás hayas probado. Todo esto a base de una gastronomía sabrosa, variada y sencilla, y que se basa en la variedad y riqueza de los productos de proximidad que la naturaleza ofrece, como las verduras de nuestra vega, las carnes de Sierra Nevada o el pescado de la costa de Motril. Como resultado, tapas como el jamón asado, las croquetas o la carne en salsa harán que no te puedas mover de las terrazas de Granada.

Santiago de Compostela

Entre fértiles lomas y una encantadora arquitectura popular dominada por la piedra encontramos la mítica Santiago de Compostela. Gracias a ser un punto emblemático para peregrinos, deportistas y amantes de la cultura; Santiago de Compostela es el destino de miles de visitantes que cada año llegan desde todos los rincones del mundo. Y como no es de extrañar todos estos visitantes quedan cautivados por uno de los mayores secretos de esta tierra, su gastronomía. Y es que los gallegos pueden presumir de tener el mejor marisco de toda Europa, pero también excelentes carnes. Todo esto se traduce en excelentes bocaditos que tomados con una buena botella de Albariño te harán tocar el cielo.

Cádiz

En plena costa de la luz, Cádiz es una ciudad con más de 3.000 años de historia que capta la atención a los amantes de la historia, las playas, pero principalmente de los apasionados del buen comer; y es que como muy bien dicen los mismos gaditanos comer en su ciudad quita el sentío. Uno no puede decir que ha estado en Cádiz si no ha probado los chocos, el atún rojo, la tortillita de camarones o la caballa con piriñaca. Como se puede percibir, la comida típica de Cádiz se compone de platos muy variados y de una gran exquisitez, elaborados principalmente a base de los frutos que ofrece el mar. Así que no te lo pienses más, no hay nada mejor que probar las excelentes tapas que 82 locales preparan a base de estos frescos y exquisitos productos a la vez que se disfruta de las calles llenas de vida de esta ciudad y las maravillosas vistas que nos brinda al Atlántico.

Málaga

Situada entre el mar y la montaña, la capital de la Costa del Sol ha sabido perfectamente mantener su esencia y su sabor mediterráneo a pesar de haberse convertido en un destino de primer orden mundial. Pasear por su casco histórico o la zona marítima donde se ofrece una variada oferta de ocio y gastronomía lo convierten en sitios ideales para sentarse a una de las terrazas y empezar a degustar sus fantásticas tapas. Una gastronomía malagueña que se caracteriza por ser sana, de calidad, variada y, sobre todo, a buen precio. Pero el arte del tapeo en Málaga va mucho más allá que probar pequeños y sabrosos bocados; el tapeo es disfrutar de la compañía de amigos, un buen vino, una buena charla y dejarse impregnar por el carácter abierto de los malagueños. Entonces el pescaíto frito, la ensalada malagueña y los guisos van a ser lo mejor que hayas probado en mucho tiempo.

Salamanca

Salamanca es una de las ciudades con más encanto de España, y en son prueba de ello los miles de visitantes que recibe anualmente, convirtiéndose así en la ciudad de Castilla y León que más visitantes recibe. Y es que a parte de sus joyas monumentales y la belleza que se esconde en sus calles, Salamanca es vastamente conocida también por su excelencia culinaria. Una gastronomía reconocida por su gran variedad y calidad, haciendo especial hincapié en sus legumbres denominación de origen, las carnes como el lechazo asado y embutidos como el jamón ibérico o el chorizo. Con esta materia prima 76 establecimientos ofrecen las más sabrosas tapas a precios muy asequibles. ¿Listo/a para chuparte los dedos?

Toledo

Toledo es uno de los destinos más mágicos de España. Una ciudad que todavía conserva su antigua estructura medieval y que posee una riqueza monumental envidiable. Pero además cuenta con otro atractivo que cautiva a cualquiera, la gastronomía y concretamente sus tapas que garantizan una experiencia única a todos aquellos que las saborean. Al igual que pasear por sus calles, comer en Toledo supone una experiencia realmente inspiradora, un auténtico viaje al medievo. Y es que la cocina toledana se caracteriza por arraigadas tradiciones, donde actualmente 55 locales ofrecen las mejores tapas que uno se puede imaginar; convirtiendo a Toledo en uno de los mejores sitios donde disfrutar de la mejor comida española. Con tapas como el «repollo» del Ludeña, el pulpo a la brasa o la bomba del Trébol no hay nadie que se pueda escapar de los encantos de esta ciudad.

Almería

Con un clima privilegiado durante todo el año, cálidos veranos y suaves inviernos, la ciudad de Almería ofrece al viajero un amplio abanico de posibilidades de ocio y desconexión, que acompañado de una gastronomía inigualable harán que disfrutes como nunca antes de esta ciudad. Y que si de gastronomía hablamos, debemos remarcar la gastronomía de Almería y sus entornos, que se compone de recetas sencillas con especial apego a la tradición. Y al ser una región típicamente agrícola y con área costera, su cocina está estrechamente vinculada a la huerta y a los productos del mar y la tierra. Como resultado, multitud de sabrosas tapas como las huevas en vinagreta, el pulpo a la plancha o las patatas a lo pobre que harán que no te quieras ir de esta ciudad.

La Coruña

Si eres de los que aprecia el buen comer en La Coruña encontrarás un destino de obligada visita. Ya seas de carne o de pescado, las tapas que vas a encontrar en las calles y plazas de esta ciudad te van a dejar sin palabras. Y es que gracias a las frías aguas del Atlántico La Coruña tiene la mejor materia prima si de pescado y marisco hablamos, pero gracias también a unos pastos increíbles en sus tierras interiores podrás disfrutar de la mejor ternera gallega que cuenta con la Identificación Geográfica Protegida. Como uno se puede imaginar el resultado final son increíbles tapas y raciones de altísima calidad, que se suceden a lo largo de los bares, tascas y restaurantes de toda La Coruña; junto a vinos, cañas y un ambiente sensacional. Así pues el pulpo, las empanadas y el lacón te esperan para hacerte la boca agua.

Pontevedra

Cerramos el ranking con la capital de las Rías Baixas, Pontevedra. Una de las ciudades gallegas más desconocidas, pero a la vez más bonitas de visitar. Una ciudad pequeña, acogedora y señorial, que ha sabido conservar perfectamente su historia a través de su patrimonio en un casco histórico de gran belleza. Cuando uno se adentra en ella se da cuenta de la multitud de pequeños bares que pueblan cada plaza y cada callejuela, y que harán las delicias de todos los que quieran probar la fantástica cocina tradicional gallega. Y es que la ciudad es el reflejo gastronómico de su entorno; los mariscos, con sus famosas ostras y empanadas de berberechos, o los pescados, con la lamprea como principal protagonista, son los más solicitados en tascas y restaurantes. Pero también buenas carnes de cerdo y ternera llegadas del interior de la provincia completan una oferta gastronómica en tapas inigualable.