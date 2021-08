El WIP Latam se celebrará los días 20, 21 y 22 de septiembre durante el Festival de Cine de San Sebastian

lunes 09 de agosto de 2021 , 10:16h

El work in progress, WIP Latam se celebrará los días 20, 21 y 22 de septiembre en el marco del Festival de San Sebastian y coincidirá con WIP Europa y el X Foro de Coproducción Europa-América Latina. Las películas estarán disponibles en la Videoteca del Festival, operada por CinandoVL, tras su proyección en sala y hasta el sábado 25 de septiembre.

El argentino Manuel Abramovich presentará Pornomelancolía / Pornomelancholia, proyecto desarrollado en 2018 en el programa de residencias del Festival Ikusmira Berriak bajo el título El Oasis. El cineasta ha participado en San Sebastián con el largometraje Soldado / Soldier (Zabaltegi-Tabakalera, 2017) y el cortometraje Blue Boy (Zabaltegi-Tabakalera, 2019), galardonado con el Premio al mejor cortometraje en BAFICI y con el Oso de Plata al mejor cortometraje en el Festival de Berlín de ese mismo año. El filme es una reflexión sobre los límites de la intimidad en nuestros tiempos.

Un varón / A Male, seleccionada en el FeatureLab 2019 del TorinoFilmLab, es la ópera prima del director colombiano Fabián Hernández, cuyos cortometrajes han sido programados en festivales de todo el mundo. Un varón na

rra la historia de Carlos, un adolescente que lucha por liberarse de los estereotipos de masculinidad imperantes en su entorno.

La ecuatoriana Ana Cristina Barragán, postgrado en Creación por Elías Querejeta Zine Eskola y participante en Berlinale Talents, mostrará en WIP Latam su segundo largometraje, La piel pulpo / Octopus Skin, una historia sobre las complejas relaciones familiares entre dos mellizos adolescentes, su madre y su hermana mayor, que viven aislados en una remota isla. Alba (2016), su ópera prima, obtuvo el Lions Film Award en el Festival de Rotterdam y una Mención especial del Jurado en Horizontes Latinos.

Dos estaciones es la primera incursión en la ficción del mexicano Juan Pablo González, que hasta la fecha se había desempeñado en el terreno de la no ficción. Su última obra, Caballerango (2018), fue galardonada en los festivales de Tacoma, Guadalajara y Dallas, entre otros. Dos estaciones, proyecto que participó en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2019, gira en torno a las vicisitudes de la heredera de una fábrica tradicional de tequila para mantenerla a flote ante las presiones de corporaciones extranjeras.

El cineasta cubano Carlos Lechuga presenta su tercer largometraje, Vicenta B. Melaza (2012), su primera película, compitió en Rotterdam y ganó el Premio a la mejor película latinoamericana en Málaga mientras que la segunda, Santa y Andrés / Santa & Andres fue seleccionada en Horizontes Latinos en 2018. Vicenta B. es una santera de La Habana con un don especial para ver el futuro de las personas, que entra en crisis cuando su único hijo decide abandonar el país.

La ganadora en 2019 de los premios al mejor proyecto del Foro de Coproducción Europa-América Latina, EFAD-CAACI de coproducción Europa-America Latina y ArteKino International Prize La hija de todas las rabias / Daughter of Rage, es la ópera prima de la nicaragüense Laura Baumeister que participó en la Semana de la Crítica de Cannes con su cortometraje Isabel in Winter. El filme está protagonizado por María, una niña que habita en el vertedero de Managua y que, cuando es abandonada por su madre, se refugia en sus sueños para sobrellevar la situación.

Muchas de las películas presentadas en WIP Latam han tenido una exitosa carrera internacional. Ejemplos recientes son El empleado y el patrón / The Employer and the Employee de Manuel Nieto, seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes 2021 y que clausurará Horizontes Latinos; Sin señas particulares / Identifying Features de Fernanda Valadez, que ganó el Premio Especial del Jurado al mejor guion y el Premio del Público de la sección World Cinema Dramatic Competition en el Festival de Sundance (2020) y el Premio Horizontes en el Festival de San Sebastián (2020); o El Príncipe / The Prince de Sebastián Muñoz, galardonada en la Semana de la Crítica de Venecia (2019).