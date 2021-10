Luzia, el homenaje de Paco de Lucía a su madre, disco de la semana de Casa Flamenco

martes 19 de octubre de 2021 , 17:57h

Reedición en vinilo de Luzia (1998), el disco homenaje que Paco de Lucía hizo a su madre, grabado durante la enfermedad de ella. Un disco que desprende dolor y sufrimiento y en el que también hay temas en los que se hace eco de lugares de su tierra Algeciras como Río de la Miel, La Villa Vieja, Calle Munición y El Choruelo.

Como curiosidad en este disco se escucha por primera vez la voz de Paco de Lucía cantando en el tema dedicado a su amigo Camarón. Lo que en principio era una voz de referencia para insertar posteriormente la voz de un cantaor, finalmente permaneció en la grabación definitiva ofreciendo un tono más intimista.

En una entrevista, Paco de Lucia afirmaba que: “Todo el disco está impregnado de ese sufrimiento, de ese dolor que yo sentía viendo que mi madre se me iba, aparte de que a ella también le dije en una ocasión que se lo iba a dedicar… y se puso muy contenta…me echó una sonrisa muy bonita, una sonrisa que no se me va a olvidar nunca, y creo que ese es suficiente motivo para dedicárselo”.

TRACKLIST

LP (A)

Rio De La Miel. / 2. La Villa Vieja. / 3. Calle Munición. / 4. Me Regale.

LP (B)