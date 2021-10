Ricardo Martínez ha realizado el cartel de la primera edición del Salón Madrid Cómic

viernes 22 de octubre de 2021 , 08:50h

Y Goomer es su protagonista…

El prestigioso ilustrador Ricardo Martínez es el autor del cartel de la primera edición del Salón del Cómic de Madrid, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en IFEMA MADRID, en coincidencia con Juvenalia, Salón de Ocio Infantil y Juvenil.

Ricardo Martínez será el padrino de esta primera edición del Salón, que se celebra como una de las novedades en la agenda sociocultural de Madrid para los amantes de la viñeta y público general.

La pieza celebra al icónico Goomer, que aterriza en IFEMA MADRID más súper heroico que nunca, flanqueado por la hermosa Elma -y sus padres-, el fiel Op y demás inolvidables personajes, acompañados, como no podía ser de otro modo, por el oso y el madroño (aquí, a modo de arma) que simbolizan la ciudad de Madrid. En la ilustración, además, Ricardo recuerda desde su firma la imprescindible figura de Nacho, guionista y co-creador de la serie y recientemente fallecido. Una obra impregnada de nostalgia, cariño y amor por la Cultura y el Noveno Arte, la perfecta carta de presentación de la primera edición de Madrid Cómic Pop Up.

Bajo el lema “¡El cómic nos invade!”, Madrid Cómic Pop Up contará con la participación de grandes y pequeñas compañías del sector del cómic, manga, ilustradores, editoriales, tiendas de cómics, institutos culturales, Artist Alley, autores invitados, etc.; actividades y talleres para todas las edades, en paralelo a la exposición, y que se desarrollarán en las diferentes zonas en las que se divide Madrid Cómic Pop Up, como zona retro, etc.

Sobre Ricardo Martínez

Ricardo Martínez (Santiago de Chile, 1956) es uno de los más reconocidos ilustradores y caricaturistas de nuestro país, donde se trasladó con su familia desde su Chile natal cuando tenía 13 años. Comienza su carrera en diversas publicaciones y agencias de publicidad a finales de las década de los 70, y a principios de los 80 inicia una nueva etapa profesional en Miami trabajando en publicidad y prensa; será allí donde, en 1987 y junto al guionista Nacho Moreno, crea al icónico Goomer, camionero espacial que llenaría las páginas de El Pequeño País y, posteriormente, El Mundo, con aventuras llenas de humor e inocencia y que ahora protagoniza el cartel de la primera edición de Madrid Comic Pop Up. En 1989 regresa a Madrid para ponerse al frente del Departamento de Ilustración del diario El Mundo, donde a día de hoy continúa una exitosa carrera como humorista gráfico a la que acaba de sumar un nuevo reconocimiento: el prestigioso Premio Mingote 2021.