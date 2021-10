Marta Vicente, III Premio Nacional de Poesía, recitará en la Real Academia de la Lengua

viernes 22 de octubre de 2021 , 08:54h

Y lo hará junto a Álvaro Pombo y Sheila Blanco.

La ganadora del III Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Marta Vicente Antolín, recitará el próximo lunes 25 de octubre en la sede de la Real Academia de la Lengua a las 19 horas.

La galardonada, una joven de 23 años, tendrá la oportunidad de compartir sus poemas junto al académico y poeta Álvaro Pombo y la cantante y compositora, Sheila Blanco, que la acompañarán en el escenario.

Marta Vicente Antolín, es gaditana afincada en Madrid. Estudia medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Participó en la Escuela de Verano para Escritores Noveles y en el Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables, ambos en 2017. Sobre la poesía afirma que: “Antes intentaba escribir prosa (porque era lo que leía) pero no me salía nada bien, quizás porque nunca he entendido nada lo suficientemente bien como para poder narrarlo. En la Escuela de Verano para Escritores Noveles, Carmen Camacho recitó un soneto. Nunca había visto a nadie recitar así. Desde entonces necesito hablar con la poesía, leer poesía y escribo para salir de vez en cuando a la superficie y también para hundirme. Recito con el objetivo de explorar la vibración”.

Al acto en la Real Academia Española se podrá asistir de manera presencial (Calle Ruiz de Alarcón 17). Para reservar entrada, sólo hay que escribir un mail al correo de Ámbito Cultural de El Corte Inglés: [email protected]

También se podrá seguir a través de las redes sociales de Ámbito Cultural (YouTube, Facebook e Instagram).

La final del “III Premio Nacional de Poesía Viva” tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao (Madrid). Un acto en el que Marta Vicente Antolín se alzó como ganadora de una final de gran nivel y que contó con la asistencia de los seis colectivos poéticos que han formado parte del jurado. En esta tercera edición del Premio Nacional de Poesía Viva, se han recibido más de 600 poemas en formato audiovisual y han participado más de 300 aspirantes.

Como continuación de su ciclo #LdeLírica, Ámbito Cultural, en colaboración con el agente cultural La Piscifactoría Laboratorio de Creación, lanzó en 2019 la primera edición del “Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica” con el fin de descubrir nuevos talentos y ayudarles a destacar en este arte.

El formato del concurso combina el uso de las redes sociales con recitales en directo de los participantes en las salas de Ámbito Cultural a nivel nacional. La Piscifactoría Laboratorio de Creación está dirigida por el escritor y gestor cultural Gonzalo Escarpa (Premio Nacional Cultura Viva de Poesía 2019 y Premio Alcaraván 2021).