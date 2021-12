Vivir unas Navidades de película en Nueva York

Las Navidades en Nueva York son muy especiales, el ambiente es indescriptible: las impresionantes e incontables luces y las mágicas decoraciones. Para los estadounidenses es una fecha importante, y se ve en el entusiasmo con el que decoran sus casas. Cada año el árbol de Navidad gigante en Rockefeller Center, los preciosos escaparates de las tiendas de Fifth Avenue, las pistas de hielo…

Todo esto lo hemos podido ver reflejado en muchas películas y series, pero vivir esta época tan especial y maravillosa contemplando las calles, las luces navideñas, las decoraciones de los escaparates, mercadillos estadounidenses, patinar sobre hielo en el Rockefeller Center… Lo cierto es que las Navidades en Nueva York son de cuento. A finales de noviembre ya comienza a percibirse el ambiente, los patinadores se deslizan por las pistas de hielo, las aceras se llenan de abetos…

Ofrecemos algunas pinceladas para conocer y disfrutar de unos días navideños en una ciudad de cine, donde poder contemplar los dos iconos cinematográficos por excelencia de Nueva York, como son el puente de Brooklyn y el Empire State Building.

Comencemos resaltando las tres fechas más importantes de las Navidades para los neoyorquinos que son las siguientes:

Christmas Day (25 de diciembre) El día de Navidad es festivo, y la gente suele celebrarlo en familia. Las tiendas suelen cerrar, pero muchas atracciones abren (pistas de patinaje, cines, mercadillos, observatorios…), aunque tienen horarios reducidos. Una de las pocas atracciones que cierra este día es la Estatua de la Libertad. Un buen plan para el día de Navidad en Nueva York es salir a pasear por Manhattan, ver los escaparates y patinar en alguna pista.

New Year’s Eve (31 de diciembre). A pesar de que el día de Fin de Año en Nueva York no es festivo, casi todas las tiendas cierran pronto para que los empleados puedan cenar en familia y acudir a las fiestas que se organiza por toda la ciudad.

New Year’s Day (1 de enero). Día festivo para recuperarse de la noche anterior, aunque hay muchos valientes que comienzan el año bañándose en Coney Island , el polar dip o baño colectivo en las heladas aguas del Atlántico.… Si no, se puede pasear por la ciudad, donde la mayoría de atracciones están abiertas.

Las pistas de patinaje sobre hielo

El invierno no es invierno en la ciudad de Nueva York sin patinar sobre hielo en alguna de las pistas que se instalan entre los rascacielos. Hay 15 lugares abiertos al público durante esta temporada de vacaciones. La pista más famosa de la ciudad es, sin duda alguna, la de Rockefeller Center rodeada de tiendas, restaurantes y edificios característicos, es la experiencia de patinaje en la ciudad de Nueva York por excelencia, pero hay muchas más opciones.

The Rink at Rockefeller Center. La pista del Rockefeller Center es la más famosa y también la primera en instalarse. Es de pago y abre cada día hasta muy tarde.

The Rink at Bryant Park Sobre el césped de Bryant Park se instala una de las pistas más concurridas. Es la única pista de patinaje gratuita de Nueva York, aunque hay que pagar por alquilar los patines.

Wollman Rink, en Central Park. Es fantástico patinar en Central Park rodeado del paisaje invernal. El Wollman Rink se instala muy cerca de la entrada sureste del parque, es una de las atracciones más famosas y queridas de toda la ciudad de Nueva York y ofrece oportunidades de patinaje y eventos de primer nivel en un entorno muy hermoso.

El encendido de los árboles de Navidad

El encendido de las luces de los árboles es el momento mágico que marca el comienzo de la época navideña. Aunque la ceremonia más tradicional y multitudinaria es el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, son muchos los parques y tiendas que organizan su propia celebración.

El encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, el 1 de diciembre de 2021. Es tradición que el árbol del Rockefeller se encienda el miércoles de la semana siguiente a Acción de Gracias.

Se ilumina a ritmo de conciertos y actuaciones en la Rockefeller Plaza. Este acto congrega a decenas de miles de espectadores. El árbol sigue en la plaza hasta los primeros días de enero.

Encendido del árbol de Bryant Park. El árbol de Bryant Park, otro de los más famosos de las Navidades en Nueva York, se enciende tras varios espectáculos de música y patinaje.

La ceremonia se lleva a cabo alrededor de la pista de hielo y el árbol se instala en la parte este del parque, junto a la New York Public Library.

Los mercadillos navideños

Calentar el cuerpo con una apple cider calentita, comprar adornos para el árbol o regalos originales para la familia y amigos son algunas de las cosas que se puede hacer en los mercadillos navideños. La mayoría abren en noviembre y cierran los primeros días de enero.

A continuación algunos de los más famosos, aunque en los cinco distritos de la ciudad se encuentran puestos de Navidad y de venta de abetos:

Winter Village, en Bryant Park. Los puestecitos de madera rodean la pista de patinaje sobre hielo de Bryant Park y venden todo tipo de productos, desde platos preparados hasta decoración.

Grand Central Holiday Fair. Cuando el frío ataca, nada mejor que refugiarte en la estación Grand Central Terminal. En la sala Vanderbilt Hall se instala un elegante mercadillo de artesanía y decoración.

Union Square Holiday Market. En Navidades, Union Square desaparece bajo las decenas de puestos que se instalan en la plaza. Uno de los mejores lugares para encontrar regalos originales y dar un paseo tranquilo.

Columbus Circle Holiday Market. Cuando se da un paseo por Central Park, no hay que olvidar pasar por la esquina suroeste para curiosear en este mercadillo, que se instala siempre en diciembre.

Las Rockettes y los festivales navideños

Se trata de un show navideño mágico pensado para toda la familia y protagonizado por Las Rockettes. La representación, se ha convertido en una verdadera tradición navideña en Nueva York.

The Rockettes Radio City Christmas Spectacular. Es el espectáculo por excelencia de las Navidades en Nueva York se celebra desde 1933 en el Radio City Music Hall. Las protagonistas son las Rockettes, una compañía de bailarinas que escenifica coreografías espectaculares ante decorados neoyorquinos.

The Nutcracker en el Lincoln Center. Sumergirse en la magia navideña también con El Cascanueces, el ballet de Chaikovski en forma de cuento de hadas, que el New York City Ballet representa cada invierno en el Lincoln Center.

Botanical Garden Holiday Train Show. Un trenecito recorre los escenarios en miniatura de Nueva York, creados con ramas, hojas y elementos naturales, en esta popular tradición navideña del Jardín Botánico de la ciudad, en el Bronx.

Los escaparates navideños

En esta época, pasear por el centro de Manhattan es hacerlo por un decorado de cuento. Todas las tiendas visten sus escaparates, pero algunas van más allá y crean verdaderas obras de arte, las decoraciones más esperadas siempre son las siguientes:

Bloomingdale’s (Lexington Ave y calle 59)

Bergdorf Goodman (5th Ave y calle 58)

Macy’s (6th Ave y calle 34)

Tiffany & Co (5th Ave y calle 52)

Saks Fifth Avenue (5th Ave entre as calles 49 y 50).

Las decoraciones navideñas

Si las tiendas se visten con decoraciones espectaculares, las calles de Nueva York tampoco se quedan atrás y se llenan de luces, esculturas y villancicos. ¿Cuándo ponen las luces de Navidad en Nueva York? No hay un día concreto, ya que cada edificio se decanta por una fecha, pero, como sucede con las tiendas, la mayoría se encienden desde mediados de noviembre.

Estas son algunas de las decoraciones navideñas de Nueva York más destacables:

Hudson Yards. En los últimos años, este barrio de Manhattan, donde encontrarás atracciones como el Vessel o el observatorio Edge, decora a lo grande con miles de luces y árboles en el centro comercial y los alrededores. Es recomendable ir de noche para un extra de magia.

Dyker Heights. En este barrio de Brooklyn los vecinos decoran sus casas con miles de luces, figuras y adornos. Aunque está un poquito lejos, merece la pena: ¡es espectacular!

El Rockefeller Center. Además del árbol, en el Rockefeller encontrarás los clásicos ángeles tocando la trompeta, estatuas del Cascanueces y miles de luces.

Decoraciones de la 6ª Avenida y del Radio City Music Hall. Los edificios de la 6ª Avenida instalan decoraciones gigantes y espectaculares. Las más bonitas están cerca del Rockefeller Center, aproximadamente entre las calles 45 y 50, y el teatro Radio City Music Hall también se engalana con luces y un árbol.

Maqueta de tren de Grand Central Terminal. En la estación Grand Central se instala el Holiday Train Show, un trenecito en miniatura que recorre distintos escenarios de Nueva York. Se encuentra en la tienda del New York Transit Museum Gallery Annex.

Mercado de Chelsea. El mercado siempre se apunta a la moda de cada estación, y en Navidad tiene un aspecto de lo más navideño (y muchas tiendas donde encontrar inspiración para esos regalos que se resisten).

Además los barrios residenciales son un buen lugar para ver cómo los vecinos decoran sus hogares con mil y una luces y figuras.

Los árboles de Navidad más espectaculares

Además de los célebres abetos del Rockefeller y de Bryant Park, durante las fiestas Nueva York se llena de árboles espectaculares.

New York Public Library. El árbol de Navidad gigante y las menorás judías que instala la New York Public Library, en la 5ª Avenida con Bryant Park, es majestuoso.

Árbol de la Bolsa de Nueva York. Este abeto ilumina las oscuras y tranquilas noches del Distrito Financiero cuando los trabajadores ya se han marchado a sus hogares.

Árbol de Navidad del hotel The Palace. El hotel Lotte New York Palace instala, frente a la puerta de entrada, uno de los árboles más visitados de la ciudad.

El Fin de año en Times Square

Y para finalizar la fiesta más multitudinaria tiene lugar en Times Square. El día 31 de diciembre, las calles se cortan y la gente espera durante horas y horas para conseguir un buen sitio desde donde ver caer la bola y los fuegos artificiales que marcan el comienzo de un nuevo año. Antes de este momento, la zona se llena de actuaciones y conciertos, un maravilloso espectáculo para comenzar el nuevo año.