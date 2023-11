Planes para Acción de Gracias y Navidades en la ciudad de Nueva York

Se espera que aproximadamente siete millones de viajeros visiten la ciudad de Nueva York esta temporada navideña…

New York City Tourism + Convention, la organización oficial de marketing de destinos para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York invita a los visitantes y lugareños a unirse a las festividades en esta temporada navideña, que comienza oficialmente con el 97º Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's el 23 de noviembre. De noviembre a enero, eventos como actuaciones alegres, exhibiciones de invierno, iluminaciones navideñas y más en los cinco distritos sorprenderán y deleitarán incluso al viajero más exigente que venga a la ciudad de Nueva York.

La temporada navideña comienza oficialmente con el 97º Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's el 23 de noviembre

Las siguientes son formas de celebrar la temporada navideña en la ciudad de Nueva York:

CELEBRACIONES ANUALES:

La icónica celebración de la ciudad de Nueva York regresa para su 97ª edición, exhibiendo globos de helio más grandes que la vida, carrozas imaginativas, payasos, cautivadores grupos de actuación, queridos musicales de Broadway, cameos de celebridades que pronto se anunciarán y mucho más.

Ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center

29 de noviembre | Manhattan

Durante más de 80 años, el árbol de Navidad del Rockefeller Center ha consolidado su lugar como una tradición navideña clásica de la ciudad de Nueva York, iluminando la Plaza Rockefeller durante la temporada festiva. Este árbol continuará difundiendo la alegría navideña durante toda la temporada, permaneciendo en exhibición hasta mediados de enero.

Encendido de la menorá más grande de Brooklyn

Del 7 al 15 de diciembre | Prospect Heights, Brooklyn

La Grand Army Plaza de Brooklyn encenderá la menorá más grande en cada una de las ocho noches de Hanukkah, con música en vivo, latkes calientes y regalos para que los niños disfruten.

Caída de la bola de Times Square en la víspera de Año Nuevo

Del 31 de diciembre al 1 de enero

Nochevieja de Times Square brilla durante todo el año y durante toda la temporada, pero ver el descenso de la bola en persona en la víspera de Año Nuevo es una forma espectacular y única de recibir el Año Nuevo. Millones de personas ven el evento transmitido en Nueva York y en todo el mundo junto con espectadores en Times Square el 31 de diciembre.

EVENTOS FESTIVOS:

Espectáculo navideño protagonizado por las Radio City Rockettes

del 17 de noviembre al 1 de enero | Midtown Manhattan

Deléitese con la tradición navideña eterna y querida mientras una vez más adorna el escenario del Radio City Music Hall. Con una historia que abarca casi un siglo, este espectáculo musical ha encantado constantemente al público de todas las edades.

El Cascanueces de George Balanchine Presentado por el Ballet de la Ciudad de Nueva York

24 de noviembre—31 de diciembre | Upper West Side, Manhattan

Ver el descenso de la bola en persona en la víspera de Año Nuevo es una forma espectacular y única de recibir el Año Nuevo.

Descubre el encantador mundo de El Cascanueces de George Balachine en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center. Los espectadores se sumergirán en un mundo de hermosos disfraces, impresionantes decorados y la icónica música de Tchaikovsky mientras experimentan el giro de los copos de nieve, los animados bastones de

caramelo, las elegantes flores de vals y mucho más, durante esta apreciada actuación anual.

Alvin Ailey American Dance Theater en el New York City Center del

29 de noviembre al 31 de diciembre

El Alvin Ailey American Dance Theater, conocido y querido en todo el mundo, regresa al New York City Center para su 65ª temporada anual de invierno, una preciada tradición.

Era la noche anterior... por Cirque du Soleil en The Theater at MSG

Del 7 al 28 de diciembre | Midtown Manhattan

Perfecta para familias, 'Twas the Night Before..., la primera producción navideña del Cirque du Soleil, es un torbellino de amor, alegría navideña, diversión desenfrenada y personajes adorablemente entrañables que establecerán una nueva tradición para que todos la atesoren.

Presentación navideña de La Flauta Mágica en la Ópera Metropolitana

del 8 al 30 de diciembre | Upper West Side, Manhattan

Celebre la temporada navideña con The Met Opera, ya que presenta una adaptación abreviada en inglés del mágico cuento de hadas de Mozart.

Programación navideña en el Teatro Apollo

9 y 30 de diciembre | Harlem, Manhattan

Esta temporada navideña, el mundialmente famoso Teatro Apollo tendrá varios eventos especiales para dar la bienvenida a los lugareños y viajeros por igual, incluida la celebración anual de Kwanzaa el 30 de diciembre, dirigida por el coreógrafo Abdel Salaam y el Teatro de Danza Forces of Nature, que honra con alegría los principios de Kwanzaa y las tradiciones de la diáspora africana.

Vacaciones con la Filarmónica de Nueva York

La Quinta Avenida exhibe icónicos escaparates navideños durante el período festivo

del 12 al 17 de diciembre | Upper West Side, Manhattan

La Filarmónica de Nueva York se ha asociado con el Coro de la Sociedad de Händel y Haydn, un talentoso grupo de solistas, dirigido por el experto en barroco Fabio Biondi para una interpretación de la amada obra maestra de Händel, El Mesías.

Serie de conciertos navideños a la luz de las velas

Seleccionar fechas a partir del 13 de diciembre—21 | Brooklyn Heights

Experimente el encanto de los conciertos a la luz de las velas en St. Ann & the Holy Trinity Church, la Church of Heavenly Rest y The Williamsburg Hotel, donde las actuaciones musicales en vivo y multisensoriales transportan a los huéspedes a lugares impresionantes de la ciudad de Nueva York como nunca antes.

Circle Songs: Una serie de conciertos navideños en el Centro de Artes Perelman (PAC NYC)

20 de diciembre—23 | Bajo Manhattan

Durante la temporada inaugural de PAC NYC, experimente una serie de conciertos navideños de cuatro noches con artistas de clase mundial, incluido el contratenor Anthony Roth Costanzo con The Knights, el círculo de experiencias sonoras de Toshi Reagon, la innovadora transformación de la música occidental de Time for Three y el dinámico dúo de Broadway; Orfeh y Andy Karl.

EXPOSICIONES DE INVIERNO Y EVENTOS CULTURALES:

Celebraciones portuarias durante

la temporada navideña | Bajo Manhattan

Disfrute de la temporada navideña mientras las históricas calles empedradas de The Seaport y Pier 17 se transforman en un paraíso festivo, incluida la iluminación del árbol el 28 de noviembre, la iluminación de la menorá de Hanukkah el 7 de diciembre y decoraciones en todas las calles.

Escaparates navideños de la Quinta Avenida y segundo programa anual de calles abiertas

A lo largo de la temporada navideña | Midtown Manhattan

Conocida en todo el mundo como el principal destino de compras, la Quinta Avenida exhibe icónicos escaparates navideños durante el período festivo. Las inspiradas exhibiciones en tiendas como Saks Fifth Avenue, Tiffany & Co., Cartier, Bergdorf Goodman y muchas más seguramente dejarán a los viajeros y lugareños asombrados por su magnificencia.

Espectáculo de trenes navideños en el Jardín Botánico de Nueva York

del 17 de noviembre al 15 de enero | Bedford Park, El Bronx

Durante más de tres décadas, los asistentes al querido Holiday Train Show han sido cautivados por las maquetas de trenes que recorren una exposición mágica con más de 190 réplicas de lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

Árbol de Navidad y pesebre barroco napolitano en el Met de la Quinta Avenida

Del 21 de noviembre al 7 de enero | Upper East Side, Manhattan

Una tradición de Nueva York, el árbol de Navidad del Met y la exhibición de pesebre barroco napolitano presentan un árbol bellamente decorado con un pesebre que rodea su base.

Cuento de Navidad: El Manuscrito en la Biblioteca y Museo Morgan

Del 21 de noviembre al 7 de enero | Murray Hill, Manhattan

Cada temporada navideña, el Morgan exhibe el manuscrito original de Cuento de Navidad de Charles Dickens en la Biblioteca de J. Pierpont Morgan. Encuadernado en piel de cabra roja, el manuscrito fue regalado al abogado de Dickens, Thomas Mitton, y más tarde llegó a manos de Pierpont Morgan en la década de 1890. Esta temporada, el manuscrito pasará a la página siete.

El árbol navideño de origami en el Museo Americano de Historia Natural El 22 de noviembre durante la temporada navideña

Cada temporada navideña, el Museo Morgan exhibe el manuscrito original de Cuento de Navidad de Charles Dickens

Con más de 1.000 modelos hechos a mano, el árbol navideño de origami, deliciosamente decorado, abrirá sus puertas al público el 22 de noviembre en el Museo Americano de Historia Natural.

Holiday Express: Juguetes y trenes de la Colección Jerni en la Sociedad Histórica de Nueva York

Del 24 de noviembre al 4 de febrero | Upper West Side, Manhattan

En la Sociedad Histórica de Nueva York, se despliega un favorito anual del invierno: la Colección Jerni ocupa un lugar central, exhibiendo trenes de juguete hechos a mano y pintados a mano que abarcan los años 1850 a 1940.

LUCES NAVIDEÑAS:

Brilla solo en Hudson Yards

A lo largo de la temporada navideña | Hudson Yards, Manhattan

Presentado por Wells Fargo, Shine Bright Only en Hudson Yards volverá a hipnotizar al vecindario con su deslumbrante escaparate de más de 2 millones de luces parpadeantes.

Festival de los Faroles de Invierno de Nueva York: Ilumina la granja en el Museo de la Granja del Condado de Queens

Del 17 de noviembre al 7 de enero | Glen Oaks, Queens

Entra en el caprichoso mundo del Festival de los Faroles de Nueva York, iluminando la temporada navideña con exhibiciones de luces únicas en seis acres de tierras de cultivo históricas.

Lightscape en el Jardín Botánico de Brooklyn

del 17 de noviembre al 1 de enero | Prospect Heights, Brooklyn

Lightscape regresa al Jardín Botánico de Brooklyn esta temporada navideña más grande y mejor con un sendero iluminado más largo,

El festival de luces navideñas centrado en la familia del Zoológico del Bronx conectará a los visitantes con la vida silvestre real y los lugares salvajes

más obras de arte de todo el mundo y experiencias nuevas e inmersivas en el camino.

Luces navideñas del zoológico del Bronx

Del 17 de noviembre al 7 de enero |

Con más de 390 linternas que representan casi 100 especies de animales y plantas, el festival de luces navideñas centrado en la familia del Zoológico del Bronx conectará a los visitantes con la vida silvestre real y los lugares salvajes. Durante las noches, el parque cobra vida con la alegría navideña a medida que las exhibiciones de luces inmersivas, las linternas de animales diseñadas a medida y los espectáculos de luces animados brillan en todo el zoológico.

Recorrido por las luces navideñas y los sitios de películas con recorridos en el lugar del

25 de noviembre al 2 de enero | Manhattan

Explore el encanto navideño de la ciudad de Nueva York con On Location Tours, visitando lugares emblemáticos y gemas ocultas mientras descubre lugares de rodaje de películas navideñas populares como Elf, Home Alone 2, Scrooged y más.

El recorrido original de las luces navideñas de Dyker Heights con un recorrido en autobús por Slice of Brooklyn

Diciembre 2023 | Dyker Heights, Brooklyn

El Original Christmas Lights Tour de Dyker Heights lleva a los visitantes a través del área de Dyker Heights de Brooklyn, famosa por sus extravagantes decoraciones navideñas.

PATINAJE SOBRE HIELO Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE:

La pista de patinaje en Bryant Park

Durante la temporada navideña | Midtown Manhattan

Regresando para su 22ª temporada, el celebrate Bank of America Winter Village at Bryant Park de la ciudad de Nueva York invita a los visitantes a experimentar la pista de patinaje de entrada gratuita más grande de la ciudad, un mercado navideño que comprende casi 200 comerciantes y un bar junto a la pista y un salón de comidas en The Lodge. El Winter Village generalmente abre a tiempo para Halloween a fines de octubre y permanece abierto hasta principios de marzo.

La pista del Rockefeller Center

Del 21 de octubre a marzo de 2024 | Midtown Manhattan

La mundialmente famosa pista de patinaje sobre hielo está de vuelta para las fiestas, ofreciendo la clásica experiencia neoyorquina de patinar bajo el icónico árbol de Navidad. El Rockefeller Center, en colaboración con Coach, ofrecerá una vez más emocionantes adiciones, que incluyen una tienda de regalos navideña única, un carrito de hospitalidad personalizado con golosinas especiales y personalización de parches en vivo en el sitio para una línea seleccionada de productos Coach. Papá Noel también se unirá a los patinadores en el hielo en diciembre.

Pista de Wollman

Del 28 de octubre al 15 de marzo de 2024 | Central Park, Manhattan

Sky Skate es la pista de patinaje más alta de la ciudad de Nueva York

La temporada de hielo 2023-2024 de Wollman Rink reabre al público, invitando a los visitantes a comenzar la temporada y disfrutar del patinaje en Central Park con el pintoresco horizonte de Manhattan de fondo. Este año, Wollman Rink continúa su asociación con Culture Pass, así como la expansión del Programa de Acceso a la Pista Wollman, para ayudar a proporcionar acceso a los neoyorquinos que históricamente no han podido permitirse visitar la pista.

The Rink at Manhattan West

Noviembre durante la temporada navideña | Midtown Manhattan

The Rink at Manhattan West ofrece programas diarios de patinaje público y patinaje sobre hielo de lujo presentados por los atletas olímpicos Melissa Gregory y Denis Petukhov.

Deslízate en el Parque del Puente de Brooklyn

Del 15 de noviembre al 1 de marzo | Brooklyn Heights, Brooklyn

Experimente el encanto de patinar bajo el histórico puente de Brooklyn mientras disfruta de las impresionantes vistas del horizonte de Manhattan en Glide, la pista de hielo más reciente de la ciudad de Nueva York.

Sky Skate en Hudson Yards

15 de noviembre y durante la temporada navideña | Hudson Yards, Manhattan

Los visitantes de Edge at Hudson Yards tendrán la oportunidad de deslizarse por encima de las calles de la ciudad cuando Sky Skate Presented by Dunkin' Rewards, la pista de patinaje más alta de la ciudad de Nueva York, reabra sus puertas para la temporada de invierno.

Cruceros temáticos navideños de Classic Harbor Line

15 de noviembre y durante toda la temporada navideña | Manhattan

Disfrute de maravillosas aventuras navideñas a bordo de cruceros temáticos, que incluyen brunch navideños de cuatro platos, Cocoa and Carols y Holidays Jazz. Navega por los ríos East y Hudson, disfrutando de cautivadoras vistas del horizonte de Nueva York y la Estatua de la Libertad.

City Cruises Cruceros temáticos navideños

23 de noviembre y durante toda la temporada navideña | Manhattan

Experimente la magia de Nueva York en los cruceros gastronómicos de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, y más. Deléitese con las decoraciones festivas, las deliciosas comidas y las impresionantes vistas de la ciudad desde la comodidad de la cubierta acristalada mientras el crucero se desliza por los ríos East y Hudson.

Inmersión polar en Coney Island

1 de enero | Coney Island, Brooklyn

Cada 1 de enero, los miembros del Club de Osos Polares y cualquier persona lo suficientemente atrevida como para participar viajan audazmente a las gélidas aguas de Coney Island. Tanto los lugareños como los visitantes están invitados a ver a cientos de personas darse un chapuzón helado en el Océano Atlántico.