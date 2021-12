Navidad en la Comunidad de Madrid: desde exposiciones a rutas gastronómicas

lunes 13 de diciembre de 2021 , 09:28h

La Comunidad de Madrid vuelve a iluminarse para recibir la Navidad, con un programa que refleja su espíritu en cada esquina: la música y los villancicos amenizarán las calles y plazas de todas las villas históricas, donde también se interpretarán impresionantes belenes vivientes entre el aroma de los dulces artesanales que salen del horno por estas fechas. Además, los escenarios de los teatros madrileños acogen una programación especial para toda la familia, que va del teatro al circo pasando por los títeres y la danza. Son actividades para redescubrir la región y disfrutar en familia.

UNA RUTA DULCE POR CONVENTOS MADRILEÑOS

Los planes navideños han de pasar por los dulces que son la estrella de estas fechas, y una opción para degustar los que son reyes indiscutibles de la Comunidad de Madrid es organizar una ruta por los conventos y monasterios madrileños que los elaboran artesanalmente. Como el Monasterio del Corpus Christi (Plaza del Conde de Miranda, 3), que es el convento donde reside la Congregación de las Jerónimas, llamadas popularmente "Las Carboneras", y que se ubica en pleno corazón del Barrio de los Austrias. De aquí se desprende un aroma a anises que procede de los típicos Mantecados de Jerez, naranjines, sequillos, nevaditos, pastas de té, pastas de almendras, galletas… Sus recetas son las más antiguas entre los postres conventuales de Madrid. También es parada obligada el Convento de San Diego de Alcalá de Henares (Beatas, 7. Alcalá de Henares), que se fundó como beaterio y más adelante se convirtió en congregación, y a cuyas monjas se las conoce popularmente como "almendreras" o "las Diegas de Alcalá", en referencia al único y espectacular dulce que elaboran: las almendras garrapiñadas, almendras cubiertas de un almíbar grumoso que les aporta un toque muy dulce y firme. Ya en Loeches, no se puede dejar de visitar el Convento de las Carmelitas Descalzas (Duque de Alba, 3. Loeches), tras cuyos muros nos conquista un sabor frutal, el de las mermeladas y compotas que elaboran las Carmelitas a base de azúcar y frutas de temporada que recogen de su propio huerto; entre todos, los higos son los que más fama tienen.

Y de Loeches a Chinchón, donde, con la sabiduría acumulada durante siglos, las monjas Clarisas están ora et labora en el Monasterio de la Inmaculada Concepción, elaborando una amplia gama de dulces entre los que destacan las rosquillas fritas, los soplillos, turrón de praliné de almendra y pasta de almendra con masa de mazapán y mantecados nevados, preparados con un toque de aguardiente con zumo de limón y hojaldrado. Hasta Valdemoro llegaremos para probar, en el Convento de las Clarisas (c/ del Párroco Don Lorenzo, 1), los productos de unas hermanas que no se limitan a la repostería, sino que también abarcan el sabor salado: su menú incluye pastas castellanas, trufas de chocolate, empanadas de atún o tarta de almendras, además de otros exquisitos dulces como los almendrados de la abuela, las pastas corazones y las pastas florecillas.

MÚSICA TRADICIONAL EN LAS VILLAS

La Comunidad de Madrid lleva la música tradicional navideña a las villas históricas de la región, en una oportunidad para disfrutar de los rincones con más encanto resaltados con la magia de una serie de conciertos en los que mayores y pequeños podrán conocer de cerca el folclore navideño, siempre con entrada gratuita.

Así, en la Plaza del Pueblo de Manzanares El Real se podrá disfrutar del Concierto con motivo de la Navidad del Grupo Folklórico Raíces de Cenicientos, una rondalla formada por una decena de músicos que sonará el 11 de diciembre a las 12h, y también en San Martín de Valdeiglesias, en concreto en la Plaza de la Corredera, el 12 de diciembre a las 12h. En Torrelaguna, en la Plaza Mayor habrá un Recital de villancicos tradicionales a cargo de la agrupación Pliego de Cordel, especializada en música tradicional de Alcalá y su comarca. Será el 11 de diciembre a las 13h, pero esta actuación también se podrá disfrutar en otra localidad, Colmenar de Oreja (en los Jardines de Zacatín), el 12 de diciembre a las 12h. En la Plaza Mayor de Chinchón, Agrupación Arrabel entonará Villancicos y cantos tradicionales navideños de la Comunidad de Madrid, una muestra representativa del patrimonio musical navideño de Madrid, en la tarde del 11 de diciembre, a las 18h. La experiencia se repetirá en Villarejo de Salvanés, en la Plaza de la Iglesia, el 18 de diciembre a las 18h.

Ya en Patones de Arriba, en la Plaza del Llano, nos esperan los Aguinaldos de la Sierra de Guadarrama de la agrupación Entresierras: melodías y villancicos recogidas por Manuel García Matos en la Sierra Norte de Madrid, y aguinaldos serranos de la tradición oral. Será el 12 de diciembre a las 12h, y sonarán de nuevo en Nuevo Baztán, en la Plaza del Secreto, el 18 de diciembre a las 19h. Y habrá una tercera vez: el 19 de diciembre, a las 14h, se interpretarán en el Templete de la Plaza de la Villa de Rascafría. Ya en Buitrago de Lozoya se pondrá en escena, en la Plaza del Ayuntamiento, el espectáculo Recordando nuestras raíces, de los Zambomberos Coros y Danzas de Colmenar de Oreja, con folclore tradicional, instrumentos, canciones y bailes originales de la Navidad, el 12 de diciembre a las 12h.

PLANES PARA TODA LA FAMILIA

El capítulo escénico se desplegará también por toda la periferia madrileña, y esatrá muy enfocado a toda la familia. Así, el escenario del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acogerá la escenificación musical El gato con botas, de la alianza de compañías Per Poc Marionetas – Forma Antiqva, donde el clásico de Charles Perrault se acompaña de música barroca; será el 12 de diciembre a las 18h. Llegará más música con Amar la libertad, de la agrupación Yo soy ratón, que se compone de canciones infantiles que harán pensar a toda la familia; será el 7 de enero a las 18h. En un tono más clásico, el 26 de diciembre, a las 19.30h, el Coro de la Comunidad de Madrid ofrecerá un Concierto de repertorio homenaje a la música española, el 26 de diciembre a las 19.30h, organizado por la Fundación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM.

Y tampoco faltará la danza en San Lorenzo de El Escorial con la compañía Aracaladanza y su pieza Play, que estará en cartel el 2 de enero a las 18h, y está pensado para público familiar a partir de 4 años mezclando también el lenguaje audiovisual. Tampoco nos quedaremos sin circo, con la divertidísima Compañía Chisgarabis y su Gala de circo, una inmersión en el mundo de lo imposible que se escenificará el 8 de enero a las 18h.

Ya en el Centro Cultural Paco Rabal (en Vallecas), el 18 de diciembre a las 19h estará en cartel el Teatro de Objetos de La Chana Teatro, con su particular versión de Blancanieves. Y Só, un montaje de circo y teatro de la compañía Xampatito Pato y los malabarismos de un personaje que siembra el caos por donde pasa; será el 26 de diciembre a las 19h.

El 30 de diciembre, a las 17h y a las 20h, se espera un plato fuerte de la mano de Payasos sin fronteras, que ofrecerá su Gran Gala de Navidad, y unos días más tarde, el 2 de enero a las 19h, será el turno de la también circense Compañía Seon, con Infinit. El 8 de enero, a las 19h, la Mireia Miracle Company escenificará Rojo, una pieza de teatro gestual y clown. A pocos paso de allí, en el Centro Cultural Pilar Miró, habrá títeres el 26 de diciembre las 18h, con la firma de la compañía Títeres Sol y Tierra, que interpretará Patito ¿patoso?, recomendada de 2 a 9 años y que reinterpreta el cuento de Hans Christian Andersen. El 2 de enero a las 18h será el turno de Delicias de un sueño, de Ñas Teatro, una manera de adentrarse en el mundo de los sueños de los más pequeños a través de la obra de El Bosco. El 8 de enero a las 18h sonará el folk de la Compañía Triguiñuelas con Un día con el abuelo. Y para quien quiera subir a la sierra de Madrid, a La Cabrera, en el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte podrán disfrutar de los modernísimos títeres de la Compañía de Lupe y Luisa, y su pieza En el bosque, el 18 de diciembre a las 19h. También de la legendaria Compañía Indeleble, el 26, 27 y 28 de diciembre, con su Cabaret de Luxe Indeleble.

SALAS Y MUSEOS

La sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte acoge un belén en homenaje a Emilia Pardo Bazán en el año que se conmemora el centenario de su fallecimiento. Una propuesta realizada en colaboración con la Asociación de Belenistas de Madrid, que se podrá disfrutar hasta el 9 de enero. También se mantendrán opciones en las salas expositivas y museos de la Comunidad de Madrid, como en la icónica Sala Alcalá 31 (Alcalá, 31), donde, como parte de la exposición Buen Gobierno. Sandra Gamarra Heshiki, se ofrecerá un taller intergeneracional en torno al trabajo de Sandra Gamarra los días 28, 29 y 30 de diciembre, y el 4 y el 5 de enero. En Manzanares El Real, en el Castillo de los Mendoza, se impartirá el taller La estrella del árbol del castillo, entre el 18 de diciembre y el 9 de enero: mayores y pequeños podrán realizar sus propias bolas navideñas con la técnica de la papiroflexia. En Alcalá de Henares, en el Museo Casa Natal de Cervantes, el 4, 11 y 18 de diciembre está prevista la Animación Teatral Quixancho en otoño. De nuevo en la capital, en la Casa Museo Lope de Vega, del 23 de diciembre al 5 de enero tendrá lugar una actividad muy original, el Taller de Versos y espadas Esgrima en el museo, una experiencia participativa en la que los asistentes tienen la oportunidad de trasladarse a un Siglo de Oro.

NAVIDAD EN SOL

Un año más, entre los grandes atractivos de la Navidad madrileña figurará el Belén Tradicional de la Comunidad de Madrid. El público también podrá disfrutar del popular Bosque de los Deseos (Calle del Correo, 1), un mágico y frondoso espacio donde podremos dejar por escrito, colgados en ramas, los deseos e ilusiones que le pedimos al año que estamos a punto de estrenar.