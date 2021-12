Sieni Tiraa, directora de Turismo Sostenible de las Islas Cook

viernes 24 de diciembre de 2021 , 09:56h

La sostenibilidad está cada vez más en el centro de la estrategia de la Corporación de Turismo de las Islas Cook. La Corporación de Turismo de las Islas Cook acaba de nombrar a la Sra. Sieni Tiraa como Directora de Turismo Sostenible, creando así un nuevo puesto gubernamental dedicado al desarrollo y la aplicación de políticas de turismo sostenible.

El objetivo de estadesginación es proporcionar una guía clara para las acciones que se han de emprender en materia de infraestructuras turísticas, eventos, formación y diversificación del turismo, como el aumento de la colaboración con la industria cinematográfica, que tiene un gran potencial para el archipiélago.

La Oficina de Turismo del remoto archipiélago, a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawái, también colabora con el Servicio Nacional de Medio Ambiente para ofrecer programas de conservación de la biodiversidad y mejora de las funciones de los ecosistemas, así como para supervisar y difundir información sobre las ONG locales dedicadas al reciclaje y la gestión de residuos.

En los últimos años, mediante el uso de cuestionarios dirigidos a los visitantes internacionales, a las empresas y a la comunidad local, se ha adquirido una gran cantidad de datos para mejorar la experiencia de los huéspedes, conocer los retos y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas turísticas y comprender los distintos costes y beneficios asociados al sector.

Este análisis previo ha permitido el desarrollo de la "Te Ara Akapapa'anga Nui - Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible de las Islas Cook 2020+", el plan nacional que pretende guiar la estrategia turística, el diseño y el uso de indicadores efectivos de la contribución del turismo al desarrollo sostenible para los próximos 100 años.

Tal y como pone de manifiesto con el reciente premio Best in Travel 2022 otorgado por Lonely Planet, las Islas Cook están avanzando con fuerza en la dirección de la sostenibilidad", explica Nick Costantini, director general para el sur de Europa de la Corporación de Turismo de las Islas Cook. "Cada vez más consumidores son conscientes de su impacto en el medio ambiente, especialmente como viajeros. Me enorgullece, por tanto, que una pequeña nación como las Islas Cook demuestre ser tan previsora, como lo demuestra la creación de una figura directiva como la Sra. Tiraa que, dentro del organismo gubernamental, tendrá tanto las competencias como la autoridad para diseñar y desarrollar políticas precisas para la realización de una gestión sostenible y moderna del turismo en el archipiélago. Se trata de una decisión oportuna y absolutamente necesaria”, destaca Nick Costantini.

La reconocida guía anual de Lonely Planet, que clasifica los destinos más interesantes e imprescindibles para el año que comienza, ha reconocido recientemente a las Islas Cook como el mejor destino para visitar en todo el mundo el próximo año. El remoto archipiélago es el número 1 del TOP 10 de países que la publicación de referencia invita a visitar el próximo año 2022.

Iniciativas sostenibles

Las islas cook y sus aguas son un verdadero paraíso de la biodiversidad que los habitantes de este rincón del océano han querido preservar creando el proyecto "Marae Moana".

En 2017 nació la mayor reserva marina del mundo, 1,9 millones de kilómetros cuadrados en los que están prohibidas la pesca comercial y la minería, una medida que contribuirá a preservar el océano para las generaciones futuras protegiendo la biodiversidad -aves marinas raras, rorcuales, mantarrayas y varias especies de tiburones amenazadas- y promoviendo la conservación de tesoros naturales como los arrecifes de coral.

Pero las Islas Cook llevan tiempo realizando esfuerzos medioambientales. De hecho, desde 2016, a través del programa de protección medioambiental 'Protege un pequeño paraíso', el archipiélago ofrece a los visitantes la posibilidad de contribuir, mediante una donación voluntaria, a la protección del bello entorno del destino en cinco áreas de interés: juventud, desarrollo ecosostenible, gestión de residuos, biodiversidad y cambio climático.

Por otro lado, gracias al proyecto "Fossil Free", cuyo objetivo ha sido llevar el 50% de la energía renovable a las islas en 2015 y el 100% en 2020, 13 islas están ya completamente libres de generadores diesel y la energía solar renovable se utiliza cada vez más en todo el país.