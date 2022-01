Cómo evitar una estafa en un sitio web al momento de hacer tu reserva de viaje

jueves 30 de diciembre de 2021 , 09:08h

Es importante saber que cualquier persona puede ser víctima de un fraude cibernético al momento de realizar reservas en un sitio web. Y a pesar de las circunstancias actuales, las estafas siguen sucediendo.

Las tecnologías actuales han mejorado y los estafadores también mejoraron sus habilidades y métodos. Sí, crees que no es posible que seas víctima de una estada, puedes estar equivocado.

¿Cuáles son los métodos de estafa web más comunes?

Los métodos de estafas son diversos, y algunos muy imaginativos, por lo cual siempre hay que estar atento a cada paso que das al momento de ingresar a un sitio nuevo o desconocido.

Ofertas de viaje gratis : es posible encontrar estas “ofertas” como publicidad mientras navegas en diversos sitios web. Incluso puedes haber recibido correos electrónicos y en algunos casos indicándote que has ganado algún sorteo en el cual no has participado.

Agencias de Viaje fraudulentas : las mismas pueden contar con sitios webs e incluso un establecimiento físico para hacer contacto con las personas, pero al momento de realizar la reservación, los boletos e incluso la información del hotel pueden ser falsas.

Sitios webs falsos : existen muchas páginas para viajar. En algunos casos los estafadores pueden crear páginas webs idénticas a otros sitios conocidos, valiéndose de esa confianza para estafar a las personas. Por lo mismo siempre asegúrese que están Ingresando al sitio correcto validando la url del sitio.

Llamadas automáticas o mensajes de texto que te invitan a ingresar a un sitio web: es posible recibir mensajes de texto con una url o una llamada que te indica a qué sitio web ingresar para poder hacer una reserva para un futuro viaje.

Sitios webs con ofertas económicas : es la forma más común de llamar la atención, si observas ofertas más económicas que en otros sitios, ten mucha precaución.

¿Cómo te estafan con transferencias bancarias?

Es bastante común sufrir este método de estafa, ya sea vía web o desde una Agencia física. Al realizar una transferencia bancaria, el dinero llega directamente a la persona que le interesa, y puede ser movido inmediatamente a diferentes cuentas. Lo que sucede es que visualmente el sitio parece legal, pero los datos y demás métodos de pago no son los oficiales.

Así mismo peligrosa. Ya que el estafador se puede hacer de diferentes datos personales. Que pueden poner en peligro tus fondos bancarios.

¿Cómo saber si una agencia de Viaje es real?

Dependiendo del método que hayas usado para contactar con una agencia de viajes. Puedes saber si la misma es real o no.

Haberla contactado por un aviso de periódico o afiche publicitario: los estafadores se manejan de forma anónima y aprovechan esta ventaja en la web.

Al ingresar al sitio web de la agencia que te interesa ver, observa que al entrar en él en el mismo la url comienza con HTTPS.

Sí conoces a un amigo, vecino o familiar que haya usado el sitio web para hacer reservaciones, no dudes en pedirle su opinión.

Métodos de pago claro y seguros: Es poco probable que agencias legales te pidan hacer pago mediante el uso de tarjetas de regalo, transferencias bancarias o incluso criptomonedas.

Lo más importante el uso común: sí una oferta parece ser muy buena para ser real, es probable que no lo sea. Ten siempre cuidado y recuerda que no está mal en desconfiar

Formas de protegerte de una estafa web

Lo principal y más importante es contar con diferentes herramientas que puedas proteger tus datos personales al momento de ingresar en cualquier sitio web. y unas de ellas es un VPN.

Los servidores VPN permiten que tus datos sean cifrados, impidiendo que tus datos personales e información; como tarjetas de crédito o debito, dirección, números de teléfonos y más sean robados y que dicha información llegue a terceros malintencionados.

VPN es una excelente herramienta que puedes usar, ya que cuenta con más de 2500 servidores a nivel global brindándote seguridad y una excelente velocidad.

Es importante saber si el sitio web al que estás ingresando es legítimo, en la web existen diferentes herramientas, cómo antivirus u otras herramientas que permiten analizar y comprobar la validez del sitio web. Así mismo saber si es legal o contiene cualquier virus o agente externo que pueda poner en peligro a tu información.

¿Qué hacer si soy víctima de una estafa?

Lo primero y más importante es mantener la calma. Evitar alterarse y entrar en pánico es lo mejor para poder tomar las acciones correctas y quizás de esa manera poder recuperar lo perdido y evitar que otras personas sufran estafas.

Hacer la denuncia ante las autoridades es correspondientes: es vital contar con toda la información que dispongas para ese momento.

Una vez hayas hecho la denuncia, sí realizaste el pago usando tu tarjeta de débito o transferencia bancaria. Ponte en comunicación con tu banco para así saber qué medidas pueden tomar y junto a las autoridades trabajar para atrapar a los estafadores.