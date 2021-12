Tu mitad de la cama, primer single en español de Sweet California

lunes 13 de diciembre de 2021 , 08:35h

“Tu mitad de la cama es la canción más intimista del álbum; nos transporta a nuestras raíces, cuando empezamos a cantar las 3 solas con una guitarra”, comenta Sweet California.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de Sweet California, 'Tu mitad de la cama', una oda al desamor que no dejará indiferente a nadie.

Después del éxito de 'Whisper' y 'Bet on me' llega el lanzamiento más esperado de la girlband por excelencia de nuestro país, su primer single en español. Un nuevo tema en forma de balada intimista para hablar sobre el momento en el que decides poner fin a una relación con alguien que lo ha significado todo, pero ya no tiene cabida si quieres retomar las riendas de tu vida.

El tema cuenta con un videoclip grabado y dirigido por Javier Alonso, en el que podemos ver de manera visual la historia de la canción contada en primera persona por Sweet California.

'Tu mitad de la cama', escrita por Alba Reig y María Peláe, y producida por la misma Alba Reig, es un adelanto del próximo proyecto musical de Alba, Tamy y Sonia que verá la luz próximamente.