Sweet California regresa con nuevo disco tres años después de su último trabajo de estudio

jueves 03 de febrero de 2022 , 10:08h

Sweet California: Girlband española formada por Sonia Gómez, Tamy Nsue y Alba Reig.

El próximo viernes 25 de febrero de 2022 es la fecha elegida para el lanzamiento de “Land Of The Free. Volumen 1” el primer trabajo discográfico con canciones inéditas desde hace más de tres años de Sweet California. Este avance del disco contendrá los singles “Whisper”, “Bet On Me” y “Tu mitad de la cama” además de otras canciones nuevas que no dejarán a nadie indiferente. La segunda mitad del álbum (Volumen 2) saldrá pocos meses después y completará un trabajo biográfico que hará que el mundo por fin conozca a las verdaderas Alba, Sonia y Tamy.

“Land of the free. Volumen 1” viene con sorpresa para los fans ya que todos aquellos que realicen el pre – order antes del 14 de febrero accederán a una experiencia exclusiva y única junto al grupo.

En esta gran aventura musical, Alba, Sonia y Tamy nos ofrecen nuevas canciones tanto en español como en inglés, atreviéndose a experimentar con producciones y sonidos en los que nunca antes las habíamos escuchado, con una imagen rompedora y arriesgada, mostrando una faceta mucho más adulta. La madurez y el crecimiento artístico se puede ver en cada detalle de este cuidado proyecto. Por primera vez han podido trabajar libremente con un equipo de mujeres; prestigiosas compositoras y productoras, tanto nacionales como internacionales, con las que han compuesto la mayor parte de canciones.

Además, Sweet California ya han anunciado las primeras fechas confirmadas de su gira 'TOUR OF THE FREE', el próximo 6 de marzo en la Sala Barts en Barcelona y el 16 de septiembre en la Sala But de Madrid.

No os imagináis las ganas que tenemos de compartir este viaje con todos vosotros.

Gracias siempre por la espera y el apoyo.

Os queremos,

Alba, Sonia y Tamy