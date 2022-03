Debate sobre el futuro de la arquitectura turística y residencial

martes 22 de marzo de 2022 , 09:13h

El concepto de lujo está experimentando una transformación y el sector inmobiliario debe comprometerse activamente con los valores y estar atento a la evolución de la sociedad al emprender un proyecto arquitectónico. La exclusividad de hoy debe huir de la uniformidad, la globalización e incluso de la idea de ser originales, según afirma Alejandro Escudero, fundador del estudio de arquitectura URBANA en Ciudad de México.

Escudero defiende un proyecto basado en el respeto del arquitecto a la naturaleza y a la idiosincrasia local. “La arquitectura debe tener relación con el espacio, no ser una caricatura del pueblo”. Y ese compromiso también lo tiene con la economía local “hay que buscar materia prima sostenible y ligada a la zona donde trabajamos, ser colaborativos con el entorno”.

La trayectoria de Escudero es una apuesta por la fusión y la huida de una arquitectura impersonal, ostentosa y aislada del lugar donde está ubicada. En este sentido asegura: “Yo no hago casas, sino hogares y eso lo traduzco al mundo del resort. El cliente debe sentir conexión, acogida y humanidad, no intimidación”.

En esta concepción de resorts, Escudero advierte de que “el aire tiene un precio, porque el espacio libre y abierto tiene tanto valor como el construido y debe entrar en la ecuación, algo que muchos promotores se resisten a tener en cuenta”. Entender el mercado es asumir que toda aquella inversión en materiales de calidad, sostenibles, duraderos con acuerdos con proveedores igualmente responsables es la manera de hacer las cosas.

“Rodearte de gente con la misma sensibilidad es un plus de maestría. Hay que perder el miedo a invertir en calidad porque a la larga nos hará ganar tiempo y dinero. Si las cosas se hacen bien, el hotel estará lleno. Este tipo de arquitectura no tiene fecha de caducidad”. La arquitectura del resort está transmitiendo a los huéspedes sus propios principios y compromisos sociales, ligando la integración con la integridad. “Hay que ser coherente y si quieres comunicar esos valores, tienen que estar reflejados en cada detalle, en todos estos elementos que influyen en la acogida al visitante. Deben mostrar esa actitud”.

Escudero explica que los servicios del hotel también están experimentando una evolución: unos servicios que han de ser personalizados, más allá de los masajes, la tendencia es ofrecer procedimientos más sofisticados holísticos, con alta tecnología, personalizando el confort, e incluso incorporando servicios médicos”

En definitiva, para Escudero el resort debe incorporar la estrategia win-win donde cada una de las partes salga beneficiada: el cliente, el empresario, la localidad y el medio ambiente “si tu proyecto no aporta un plus a lo que ya existe, no tiene sentido”.

Alejandro Escudero es uno de los invitados en el debate organizado por Arum Group el próximo martes, 22 de marzo llamado ‘Nuevas tendencias en arquitectura y diseño de resorts’, donde también participarán Astrid Hoffmann, paisajista, y Giovanni Medina, experto en diseño de marcas de lujo. Estos tres profesionales se distinguen por sus proyectos exclusivos y selectos con un denominador común: atraer a un visitante internacional con un producto que vela, cuida y protege lo local.

El debate invita a los empresarios y empresarias del sector a reflexionar sobre las tendencias arquitectónicas que pueden marcar la diferencia de su establecimiento.

El acto se celebrará el martes, 22 de marzo, a las 17 horas de manera virtual en directo. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse el este enlace.

Arum Talks es una iniciativa emprendida por Arum Group, promotora que gestiona en España el desarrollo residencial de Abama Resort en Tenerife o La Manga Club en Murcia, para debatir con especialistas temas de valor que afectan al sector del real estate con el objetivo de transferir conocimiento, compartir las tendencias del mercado y mejorar la estrategia de negocio. El debate estará moderado por Francesc Pujol, director del departamento de Real Estate de Arum Group.