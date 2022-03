Mauricio Angulo ‘El turismo de aventura y naturaleza, buque insignia de Sierra de Francia’

La Sierra de Francia, es un espacio natural único situado al sur de la provincia de Salamanca, entre las comarcas turísticas de Ciudad Rodrigo y Sierra de Béjar. Su entorno, la belleza de sus pueblos, seis de ellos declarados conjunto histórico y las tradiciones, que aún conservan sus habitantes, lo convierte en un destino para disfrutar de una maravillosa escapada.

Parar conocer mejor este maravilloso enclave de paisajes de altas montañas, valles y bosques, mezclado con poblaciones con un extraordinario patrimonio arquitectónico y cultural, hemos hablado con Mauricio Angulo Guerrero, Presidente de la Mancomunidad Sierra de Francia, además de Alcalde de la localidad de Sequeros...

La Mancomunidad surge como medio para resolver necesidades comunes de municipios con características muy similares

De profesión enfermero, Mauricio llega a la presidencia de la Mancomunidad Sierra de Francia en el año 2019 ‘gracias a la votación mayoritaria de los alcaldes de los pueblos pertenecientes a la Mancomunidad. Estoy muy agradecido por la gran confianza que han depositado en mí’ nos explica.

Nos puede explicar cómo surge y que competencias tienes la Mancomunidad de Sierra de Francia

La Mancomunidad surge como medio para resolver necesidades comunes de municipios con características muy similares. Las competencias generales de la Mancomunidad son las siguientes:

Servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de residuos sólidos urbanos

Tratamiento de aguas residuales

Protección de medio ambiente urbano

Información y promoción de la actividad turística

Promoción de la cultura

¿De dónde viene el nombre?

El nombre viene de la Sierra que nos acoge, la Sierra de Francia. Y aunque no se tiene certeza del origen de este nombre, lo que sí se sabe es que está vinculado a la repoblación que se produjo en el siglo XI tanto en la provincia como en buena parte de España tras la expulsión de los musulmanes. A finales del citado siglo, el rey Alfonso VI encargó a Raimundo de Borgoña repoblar varias ciudades y provincias, entre ellas Salamanca. Hasta estas tierras llegó una colonia francesa, que se estableció en el sur de la provincia, motivo por el que esta zona se conoce hoy con el nombre de Sierra de Francia y Peña de Francia. Y de ahí ha tomado el nombre nuestra Mancomunidad, como no podía ser de otra manera.

¿Cuántos municipios o poblaciones la componen en la actualidad? ¿Desde un principio fueron los mismos?

La Mancomunidad está compuesta de 15 municipios: La Alberca, San Miguel del Robledo, Las Casas del Conde, Cepeda, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierra ,San Martín del Castañar, Sequeros, Sotoserrano, Valero y Villanueva del Conde.

Hasta estas tierras llegó una colonia francesa, que se estableció en el sur de la provincia, por eso se conoce con el nombre de Sierra de Francia

A lo largo de la historia de la Mancomunidad, tal y como se puede comprobar en los archivos, los municipios no siempre han sido los mismos. Han cambiado dependiendo de las necesidades de los pueblos.

¿Qué define y qué diferencia Sierra de Francia de otros lugares similares?

En mi opinión, la palabra que puede definir la Sierra de Francia podría ser HISTORIA. Nuestra región marca la diferencia a nivel socio-cultural, arquitectónico, gastronómico, paisajístico….y otros muchos aspectos, lo que hace que sea un lugar tan especial.

¿Cuáles son las características de la Sierra de Francia?

Para el visitante que se quiera transportar a un pasado no muy lejano, donde la vida era dura, pero se cuidaban unos a otros con mucho esmero, la Sierra de Francia es el destino más adecuado. Un lugar donde perderse entre las callejuelas de los pueblos, parando a degustar un hornazo y un buen trago de vino, es algo característico que seguro gustará a nuestros visitantes.

¿Qué ofrece al visitante y qué tipo de visitantes acuden?

Visitantes de cualquier tipo: familias, parejas, tercera edad, jóvenes…Y sobre el que ofrece: gastronomía, cultura, tradiciones, paisaje, ocio… Vamos una oferta bastante completa

¿Turismo de aventura, de relax, de naturaleza…? ¿Turismo sostenible y ecológico?

Por supuesto, el turismo de aventura y naturaleza es nuestro buque insignia, ya que disponemos de numerosas rutas y caminos de arte en la naturaleza que seguro gustarán al visitante. Además de rutas de BTT en diferentes municipios. Todo ello proyectado desde la sostenibilidad y cuidando mucho el medio ambiente.

En alguna población hay pinturas rupestres…

Sí, en el Valle de las Batuecas muy cerca de La Alberca, tenemos un entorno idílico donde visualizar numerosas pinturas con buen grado de conservación. Y en el municipio de Garcibuey, donde además se han encontrado restos de un puente romano sobre el rio Alagón, prueba de que hubo un asentamiento romano en la zona. Ambos enclaves se pueden visitar libremente.

Ya hemos dicho que además de Presidente de la Mancomunidad Sierra de Francia es alcalde de Sequeros, ¿qué destacaría de esta localidad?

Principalmente, destacar que es uno de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia, que mantiene la esencia de la arquitectura tradicional serrana, al igual que la autenticidad de sus gentes algo digno de alabanza. El municipio dispone de dos edificios BIC (Bien de Interés Cultural), una plaza de toros, un maravilloso Teatro a la italiana y diferentes miradores, lo que ofrece al visitante gran variedad de actividades que complementan una escapada ideal…

Como sanitario, ¿qué nos podría decir del trabajo durante la pandemia en Sierra de Francia?

Han sido momentos difíciles para todos. Desde la incertidumbre y el miedo de los primeros momentos, desinfectando las calles y lugares públicos y asegurando las vías de suministros de alimentos y medicinas. Incluso comprando mascarillas para la población general, cuando no había en ningún sitio. La Mancomunidad Sierra de Francia ha trabajado muy duro en esos momentos tan complicados, comprando material para los centros de Salud de la Zona, asesorando a los alcaldes en situaciones de urgencia y vigilando en todo momento la situación epidemiológica de la comarca. Y aunque caí enfermo por COVID19 en la primera ola, creo que desde el principio hemos estado al pie del cañón cuidando de nuestros vecinos en su máxima expresión. Teniendo en cuenta que la Sanidad no es competencia directa de la Mancomunidad, mi profesión de enfermero me ha llevado a asumir esta responsabilidad en los peores momentos con gran honor.

Alcalde de Sequeros: uno de los Conjuntos Históricos de la Sierra de Francia

Nos podría hablar de cuáles son los próximos proyectos de la Mancomunidad

Tenemos dos objetivos claves en nuestro horizonte: primeramente, trabajar a nivel forestal para proteger nuestro entorno, ya que por desgracia se suceden de vez en cuando incendios en la zona y queremos asegurar nuestros pueblos.

En segundo lugar, seguiremos realizando promociones turísticas de la zona que forman parte importante de la economía Serrana.

Para una escapada de fin de semana ¿qué es lo que se tiene que visitar sí o sí?

Cualquier municipio Serrano es digno de visitar un fin de semana, ya que todos y cada uno de nuestros pueblos tienen cosas diferentes que mostrar al visitante. Todo depende de lo que esté buscando el viajero.

Háblenos de la gastronomía de la zona

La despensa Serrana guarda productos de gran calidad que dan lugar a nuestros platos típicos: patatas meneás, limón serrano, zorongollo, cabrito o tostón cuchifrito, entre otros.

Los productos de la tierra como los embutidos de cerdo ibérico, la miel, el queso de cabra, el aceite de oliva, las castañas, las cerezas, los hornazos o los dulces tradicionales (sacatrapos, perrunillas) que se elaboran siguiendo la tradición, no te dejarán indiferente.