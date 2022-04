Inma Cuevas canta con la banda Alarm Antiks!, de la saga Aragón

martes 05 de abril de 2022 , 09:52h

“Desde pequeña, siempre soñé con subirme a un escenario y cantar. Recuerdo colarme a oscuras en el salón de actos de mi colegio a la hora del recreo. Encendía las luces, cogía un micrófono y cantaba frente a un patio de butacas vacío, imaginando que algún día llenaría teatros que vibrarían conmigo. Cantar me sana, me expande, me abre en canal. Estos últimos años, este sueño ha comenzado a hacerse realidad”. Inma Cuevas.

Hace dos años que la intérprete Inma Cuevas comienza a trabajar en el espectáculo Ciclos, un concierto teatralizado en el que canta junto al grupo de música Alarm Antiks! La banda, que destila influencias los Beatles, Oasis, Coldplay, Foals, The Killers, Kings of Leon o Stereophonic, la forman Rodrigo Aragón, Gonzalo Aragón, Alonso Aragón, Alex Aragón y Punch Aragón, todos ellos primos de Inma y miembros de una de las sagas de artistas más famosas de este país: los Aragón. Del 7 al 10 de abril actuarán en el Teatro del Barrio.

De la mano de Alarm Antiks!, Inma Cuevas inició la búsqueda de un estilo personal con muchas influencias, “porque como mi familia, la música no entiende de fronteras”, expresa la cantante e intérprete.

La experiencia profesional de Inma Cuevas como actriz cantante comienza con su participación en el musical The Copla Musical, estrenado en The Roundhouse de Londres. También trabaja en el musical No son maneras de tratar a una dama, con el que fue nominada a mejor actriz de musical en los Broadway World Spain. Posteriormente, ha participado en espectáculos como Mbig de José Martret, Comedia multimedia, dirigida por Yayo Cáceres, y La casa de los espíritus, dirigida por Carme Portaceli. También ha cantado en la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2020, y en la Gala Anïmales Mixtøs en diciembre de 2021 en Naves del Español en Matadero, donde también hizo lo propio en enero de este año, junto a Alarm Antiks!