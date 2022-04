Madrid vuelve a convertirse en el referente mundial de la hípica

lunes 25 de abril de 2022 , 08:18h

Durante los próximos días, todas las miradas de los aficionados y profesionales de la hípica se mantendrán fijas en la imponente pista verde del Club de Campo Villa de Madrid, que esta primavera acogerá las competiciones más importantes del mundo en la disciplina de salto y reunirá un año más en la capital de España a la élite del panorama ecuestre internacional.

En esta ocasión, además de las ya tradicionales citas con el prestigioso Longines Global Champions Tour, que entre el 13 y el 15 de mayo devolverá a Madrid todo el glamur de los saltos de clase mundial con la 111 edición de su popular Concurso de Saltos Internacional, y la Global Champions League 2022, que de nuevo reunirá en Madrid a los 16 equipos privados más potentes del planeta, el Club de Campo Villa de Madrid ha previsto un nuevo evento, entre el 3 y el 5 de junio, en el que acogerá la Copa de Naciones, Longines EEF Series Madrid CSIO 3*, con los mejores jinetes del mundo y los más prometedores aspirantes defendiendo los colores de sus equipos nacionales.

Así, la imponente pista verde del Club de Campo Villa de Madrid, devolverá a la capital de España el título de referente mundial de la hípica durante no uno, sino dos fines de semana. En total, serán cerca de 250 binomios, entre los que se encuentran los mejor clasificados del ranking mundial y varios campeones olímpicos y de copas del mundo, los que lucharán por la victoria en los eventos previstos en los dos fines de semana. Entre ambas competiciones, la dotación económica de los premios será de más de 1.200.000 de euros.

Longines Global Champions Tour

Entre el 13 y el 15 de mayo, el programa deportivo del Longines Global Champions Tour, que cuenta con Madrid como cuarta sede de su circuito hípico, el más importante del mundo, contará con un CSI5* y un CSI1*, en los que se saltarán obstáculos con alturas entre 1.15m y 1.60m. En total, durante este fin de semana se disputarán 15 pruebas, seis de ellas puntuables para el Longines Ranking FEI, en las que cerca de 130 jinetes de 30 países diferentes competirán por casi 1.000.000€ en premios. Las pruebas más importantes serán el Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid del sábado -con los obstáculos a 1,60m y una dotación de 300.000€ en premios- y la Copa de S.M. el Rey Trofeo Caser Seguros -con alturas de 1,50m y 1,60m y una dotación de 100.000€-, que cerrará este primer fin de semana de competición el domingo 15.

Global Champions League

Además, como ha sucedido en las últimas cinco ediciones de este evento, el Club de Campo Villa de Madrid también acogerá la competición por equipos de la Global Champions League, en la que toman parte 16 formaciones privadas. El equipo anfitrión, Madrid in Motion, espera contar con todo el apoyo del público madrileño para mejorar su actual clasificación en el concurso del viernes, el Trofeo Marqués de Vargas, un CSI 5* con los obstáculos a 1,55m y 51.300€ de dotación, y el Trofeo Grupo Eulen, que se celebra el sábado, de nuevo con los obstáculos a 1,55m y una dotación total de más de 300.000€. El equipo está formado por el jinete irlandés Mark McAuley, el joven británico Jack Whitaker, la amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli, los populares y experimentados padre e hijo holandeses Eric y Maikel Van der Vleuten y el jinete olímpico Eduardo Álvarez Aznar, que actualmente ocupa el segundo puesto del ranking nacional.

Copa de Naciones: EEF Series Madrid CSIO3*

Los días 3,4 y 5 de junio, el Club de Campo Villa de Madrid acoge por primera vez el circuito europeo para selecciones de la Copa de Naciones. En total serán 12 las pruebas que se disputarán en tres jornadas de competición en el Club de Campo Villa de Madrid, la mitad de ellas puntuables para el Longines Ranking FEI. Se repartirán casi 215.000€ en premios entre los cerca de 110 jinetes y amazonas, con 240 caballos, que saltarán a la pista verde en representación de más de 15 países.

Oferta de ocio

Sin embargo, no todo será competición en estos dos fines de semana, ya que los asistentes podrán disfrutar también de una gran zona comercial y de una oferta gastronómica variada y apta para todos los paladares. Además de la presencia del catering de UZalacaín en las zonas VIP, los visitantes podrán disfrutar del mejor ambiente en torno a la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid, tanto en los food trucks, con comida nacional e internacional para todos los gustos y firmas de restauración tan prestigiosas como Yzaguirre (vermut), Ben & Jerry’s y Oscar Mayer, entre otras, como en la zona pop up, con más de 40 puestos de productos exclusivos de las mejores marcas artesanales en moda, bisutería, zapatos y gafas, entre otros muchos artículos. Además, en el village comercial no faltarán los populares stands de venta de material hípico y especializado.

Por su parte, los más pequeños de la casa podrán recibir su bautismo hípico y pasarlo en grande en el nuevo Pony Park patrocinado por Caixabank y en la zona de ocio infantil habilitada por el Grupo Eulen, que contará con divertidas actividades y talleres para los jóvenes aficionados a la hípica. Además, ‘Chulapito’, mascota oficial del equipo Madrid in Motion, anfitrión de la Global Champions League, estará dispuesto para jugar y fotografiarse con los pequeños para inmortalizar estos momentos inolvidables.

Finalmente, la música en directo también será protagonista de las tardes del sábado y domingo en el escenario Mahou de esta completa zona de ocio y restauración, que, además, acogerá, una vez finalizadas las pruebas deportivas de viernes y sábado, dos sesiones de música bailable a cargo de un DJ.