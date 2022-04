Estreno absoluto del concierto A Night With John Dee en Condeduque

miércoles 27 de abril de 2022 , 08:11h

‘A Night With John Dee’ reúne en un mismo escenario al clavecinista Ignacio Prego y al pianista Moisés P. Sánchez, en una fascinante comunión entre lo clásico y lo contemporáneo.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá el próximo 29 de abril un concierto de la mano del músico madrileño Ignacio Prego, que presentará a su público, junto a Moisés P. Sánchez, el estreno absoluto de A Night With John Dee, un diálogo isabelino con alquimia sonora.

De esta manera, y con el periodo isabelino de la Inglaterra de finales del s. XVI como telón de fondo, las músicas de John Bull, William Byrd o John Dowland serán “revisitadas” en un viaje sonoro por las alcobas de palacio; por la magia, la brujería y la superstición; por las comidas exóticas llegadas del Nuevo Mundo y, sobre todo, por la experimentación tan propia de esa época.

John Dee, el matemático y astrólogo al servicio de la Reina Isabel que da nombre al programa, dedicó gran parte de su vida al ocultismo y la alquimia, y representa de alguna manera el espíritu de este proyecto. Es en definitiva una suma de fuerzas en la que los artistas abordan el fascinante repertorio de los virginalistas ingleses desde una visión muy personal, alejada de purismos y abierta a la nueva creación y a la transformación. Ambos músicos convertirán la música clásica en contemporánea, partiendo de la música antigua y vinculada a los clavecinistas ingleses del siglo XVII, fusionando muchos estilos musicales con múltiples instrumentos como dos pianos de cola, un clavecín o varios sintetizadores que se van relacionando sobre el escenario en un espectáculo inédito.

Ignacio Prego

Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más importantes de su generación, Ignacio Prego ha logrado establecer una intensa carrera profesional a ambos lados del Atlántico, ofreciendo conciertos en las ciudades más importantes de Norteamérica, Asia, y en la inmensa mayoría de países de Europa y Sudamérica. Colaborador habitual de músicos como Monica Huggett, Nic McGegan, Harry Bicket, Hiro Kurosaki, o Maurice Steger, su versatilidad le ha llevado a compartir escenario con visionarios del jazz y del flamenco como el bailaor y Premio Nacional de flamenco Marco Flores en su espectáculo «ORIGEN», o sus colaboraciones con el guitarrista José Luis Montón; el saxofonista Ariel Brínguez; o el contrabajista Pablo Martín Caminero. En 2012, recibió el Primer Premio en la Westfield International Harpsichord Competition, destacando sus grabaciones dedicadas a JSBach, The Chromatic Fantasy (2012) y la integral de las Suites Francesas (2014), las Variaciones Goldberg (2016) o Charles Avison: Concerti Grossi (2021). Actualmente también es director artístico de la agrupación Tiento Nuovo grupo barroco de gran relevancia en España.

Moisés P. Sánchez

Moisés P. Sánchez, por su parte, está considerado como uno de los capitanes indiscutibles de la actual escena jazzística española, un creador e intérprete con una personalísima manera de entender el jazz a partir de todas las músicas que le rodean, y que tiene plasmada en discos como There´s Always Madness (2019), Unbalanced: Concerto for Ensemble (2019), Metamorfosis (2017), Soliloquio (2014), Ritual (2012), y Dedication y Adam the Carpenter. Asimismo, ha trabajado su perfil de arreglista (Serrat, Arcángel, Antonio Carmona, Juanito Valderrama, Martirio, Pasión Vega o Diana Navarro) y compositor, entre sus últimos hitos musicales destaca la adaptación del ballet La consagración de la primavera de Stravinsky, por encargo del XXVII Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, a la postre, una de las obras cumbre de nuestro jazz.