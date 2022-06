Restaurantes que te harán volar a Hong Kong sin salir de España

jueves 02 de junio de 2022 , 09:10h

Hong Kong es una ciudad vibrante y llena de vida. Es conocida por ser una de las capitales financieras del mundo, pero también por su cultura, historia y gastronomía. Una de las cosas que hemos aprendido tras la pandemia es viajar a través de los sentidos. ¿Qué mejor que dar el paso y dejarnos llevar hasta las concurridas calles de Hong Kong a través de su gastronomía?

La cocina de Hong Kong se disfruta tanto en sus calles, con una atractiva oferta de street food, como en restaurantes de alta cocina, con una propuesta gastronómica más sofisticada.

La gastronomía de Hong Kong no es tan conocida en España como la cocina oriental en general. Con las ganas de volver a volar entre las nubes, Cathay Pacific propone restaurantes con los que saborear Hong Kong, sin salir de España.

Hong Kong 70

Localizado en Madrid, este restaurante nace con el objetivo de traer a España las recetas tradicionales de Hong Kong. La chef Paloma Fang no solo acerca la gastronomía hongkonesa, si no que el propio restaurante está ambientado en Hong Kong en la época de los años 70. La carta de Hong Kong 70 es amplia y variada, con recetas tradicionales entre las que sobresalen las verduras frescas, dim sums o tallarines. Su especialidad son los asados, el pato Hong Kong style o el char siu.

Hong Kong Kitchen

Este restaurante ofrece recetas tradicionales que te trasladan a los puestos dai pai dong de comida callejera de Hong Kong. Ubicado en pleno centro de Madrid, Hong Kong Kitchen es el lugar perfecto para los que quieran probar los asados hongkoneses elaborados de la forma más auténtica. Los Cha Chaan Teng son los establecimientos de té típicos de Hong Kong y aquí podrás sentirte como en uno de ellos y probar el té con leche al estilo HK.

Out Of China

En pleno corazón de Barcelona se encuentra este restaurante asiático que ofrece un menú pionero que armoniza lo local con lo exótico, respetando la tradición de la cocina oriental. En su carta destacan varios platos hongkoneses como el clásico pato laqueado o los panecillos de cerdo laqueado, cinco bocados de los típicos Charsiu buns de Hong Kong, con cebolla caramelizada y cerdo. Además, cuentan con versión vegana del plato y opciones para celíacos.

The One

The One se define como un pedacito de Hong Kong en Madrid. Apuestan por productos frescos y la elaboración propia y artesanal de sus platos, salsas y aderezos. El resultado es una carta saludable y exquisita, que une tradición y modernidad, capitaneada por el chef Dave Cheng, quien aporta un toque de autor en todas sus elaboraciones. Las berenjenas salteadas con salsa de chuhou son uno de los platos que no puedes dejar pasar.

Sabores de Hong Kong a bordo

La experiencia gastronómica a bordo está asegurada viajando en cualquiera de las opciones que Cathay Pacific ofrece. La https://www.restaurantetheone.com/incluye platos locales junto a colaboraciones con restaurantes emblemáticos de la ciudad en la que se oferta una extensa carta con platos como el arroz de marisco con curry al estilo Hong Kong, disponible en economy class, o pudin de coco y judías rojas si viajas en business. Una selección de lo mejor de la ciudad para abrir boca, antes de pisar Hong Kong.