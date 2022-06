PROVACUNO e INTEROVIC promueven la apertura del mercado asiático

jueves 30 de junio de 2022 , 08:31h

PROVACUNO e INTEROVIC, en colaboración con la Embajada de España en Tailandia, han organizado diferentes actividades en Bangkok con medios de comunicación, autoridades, canal Horeca e importadores, con el fin de agilizar la autorización para exportar carne de vacuno, ovino y caprino a Tailandia.

En el caso de la carne de vacuno, el pasado mes de marzo, se realizaron las correspondientes visitas de inspección por parte de las autoridades tailandesas, y desde el sector se está a la espera de una decisión que esperamos concluya con la esperada apertura. Respecto a la carne de ovino y caprino, el proceso de apertura de este mercado se encuentra aún en fase inicial.

Tailandia es un país de 70 millones de consumidores y uno de los 10 países con mayor afluencia de turistas, posicionándolo en un país muy interesante para el sector cárnico español. Los datos disponibles del mercado tailandés, arrojan un consumo per cápita de 3 kilogramos de carne de vacuno, centrado principalmente en la restauración, en los turistas, y en los más de 6 millones de mulsumanes asentados en el sur del país.

Las acciones previstas por PROVACUNO e INTEROVIC durante la visita comercial a Tailandia incluyen una masterclass con carnes de vacuno y ovino/caprino de España impartida por el chef estrella Michelin, Juanlu Fernández, y dirigida a jefes de cocina de importantes hoteles y restaurantes, y a una nutrida representación de los principales medios de comunicación del país.

El evento, celebrado en el restaurante Arbricias (Albricias serves refined Mediterranean cuisine. A range of authentic Spanish food is offered by Chef Joan Tana Dot ) del hotel Chatrium Residens en Bangkok, es el primer establecimiento reconocido por el ICEX como "Restaurants from Spain" en toda Tailandia.

Igualmente se ha realizado un evento en la residencia del embajador de España, Felipe De la Morena, en el que se expondrán las características de nuestros productos y que finalizará con un cóctel degustación de recetas elaboradas por los chefs Iván Cerdeño, reconocido con dos estrellas Michelin y el anteriormente citado Juanlu Fernández.

El principal objetivo es dar a conocer a los asistentes, las propiedades de una carne premium, de sabor irresistible, natural, saludable, que forma parte de la Dieta Mediterránea y que es pilar de la gastronomía española y de la cocina internacional.