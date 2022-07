La chef Catalina Brennan vuelve con su Club de foodies viajeros

viernes 22 de julio de 2022 , 08:32h

Viajar es, para mucha gente, una necesidad vital. Y en ocasiones, por distintas circunstancias –separaciones, amigos con otros gustos, etc. –, no queda más remedio que hacerlo en solitario. La chef Catalina Brennan fundó hace ya casi cuatro años un club para gastrónomos disfrutones –eso que se convino en llamar foodies– al que puede sumarse cualquier persona con ganas de ponerse en marcha, aprender y pasárselo bien. Su Cata’s Club de foodies viajeros, que cuenta ya con más de 400 miembros, se creó poco antes de la pandemia y ha ofrecido desde entonces distintas escapadas con la cocina como eje, que extraen toda la autenticidad a cada destino. Los asistentes tienen la posibilidad de conocer la ciudad de la mano de un embajador local, de hacer cosas que solos no harían, con la fuerza que da ir en grupo y, además, de compartir experiencia con compañeros de viaje de gustos e intereses afines con los que es muy fácil fraguar una amistad.

La próxima cita tendrá lugar del 30 de septiembre al 6 de octubre: un viaje a la Toscana único con salida de Madrid y llegada a Pisa (Italia). Estará conducido por el chef Alessandro Cresta, oriundo de Lunigiana (histórico territorio entre el norte de Toscana y la Liguria, en la montaña de los Apeninos), quien acompañará a los asistentes en todo momento, como buen anfitrión de su región de origen. El grupo visitará su finca –y a su abuela Annunziata, de 94 años– y participará en un ‘cocinado’ especial de sabores de la zona: jabalí, castañas, vino tinto y otros productos de temporada (setas o trufa, si ya ha habido lluvias). El Club visitará los lugares favoritos de Alessandro, además de su localidad natal, Lunigiana: Lucca (pernoctando en la plaza de Pinocho), Porto Venere, Colonnata, Pontremoli,etc., y lo aprenderá todo sobre el lardo, el pesto, la caza y los embutidos, la pasta fresca, los boletus, la trufa, el parmeggiano, el pecorino y los vinos italianos.

Con más de 20 años de experiencia como cocinero entre Italia y España –es embajador de productos del país de la bota y habitual de la Cámara de Comercio italiana–, Cresta además es autor de un libro de cocina y música (Mo’ Better Food, recetas cocinadas al son de jazz) y ha participado en varios programas televisivos y proyectos para la promoción de la gastronomía italiana. Está especializado además en streetfood italiana. A lo largo de siete días (seis noches), los miembros del club tendrán la posibilidad de sumergirse en la cocina y las tradiciones de la Toscana, con paradas tanto en la costa como en la montaña.

CLUB DE FOODIES VIAJEROS

Los viajes incluyen traslados, alojamiento, visitas a los restaurantes más interesantes del momento en la ciudad de destino y, lo más importante, encuentros personalizados con sus chefs. El primero, en febrero de 2019, tuvo Fez como destino: una exótica escapada en la que se descubrieron los secretos de la cocina marroquí de la mano de la chef Najat Kaanache y su restaurante Nur. Los siguientes pusieron rumbo a Valencia –con Begoña Rodrigo (La Salita) y David Montero (Rice Paella) como anfitriones–, San Sebastián –con Xabier Gutiérrez, mano derecha de Juan Mari Arzak y escritor de Noir Gastronómico–, Granada, Rías Baixas y Tokio, viajazo este último que tuvo lugar en febrero de 2020. Los primeros exitosos viajes de este club, en palabras de Catalina «una pequeña gran tribu de locos por la gastronomía y los buenos ratos», cuyo único requisito es la aportación de una cuota de membresía de 50 € anuales.

Las próximas citas nacionales del Club serán en Madrid (con una masterclass de carne y parrilla dirigida por Javier Brichetto, en septiembre, y con un cocinado en plan txoko vasco, en octubre), Denia (visita a una bodega y homenaje gastronómico) y Gran Canaria (en enero’23, una ruta para descubrir el productazo canario de la mano de Carmelo Florido, de El Equilibrista 33). Los dos próximos destinos internacionales serán El Cairo y Oaxaca-D.F. En noviembre, en El Cairo, donde el anfitrión, el artista multimedia Bulbul, nos conducirá por las callejuelas y mercadillos de la ciudad, conociendo la streetfood y cocinando recetas junto a sus tías. Además, incluirá un viaje a Hurgada –en la costa del Mar Rojo–, para bucear, pescar y cocinar lo capturado. Y en febrero’23, rumbo a D.F. y Oaxaca, de la mano de Alberto Krusty (jefe de cocina de la antojería Salón Cascabel, en Madrid, y con 7 años de experiencia en Punto MX).

CATALINA BRENNAN, EMPRENDEDORA INCANSABLE

La madrileña Catalina Brennan es una de esas foodies confesas, además de una profesional todoterreno y entusiasta en constante reinvención y aprendizaje. Formada con un máster en el Basque Culinary Center y diversos cursos sobre cocinas del mundo, es conocida por su proyecto Cata’s Gastro (antiguo Chef in House). Como chef privado diseña experiencias gastro personalizadas –en villas, yates, festivales de música, etc.–, talleres de cocina, teamcookings y showcookings. Además, desde hace un año y medio, Catalina regenta Cata’s Bar, su propio restaurante en Denia (Alicante) –que ahora mismo se encuentra de traslado a un local más amplio–, con el que en este breve espacio de tiempo ha conseguido alzarse con dos premios en la Ruta de Tapas de Guíame Denia: en la edición XVIII (2021) con la tapa titulada Agropop y en la edición XIX (2022) con su Alcachofrita.