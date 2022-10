La escuela de turismo CESAE afianza su acuerdo con la Universidad de Nebrija y la UCAM

martes 18 de octubre de 2022 , 09:39h

La escuela de turismo CESAE reconocida como ‘Mejor Escuela de Negocios de Turismo’ es una escuela internacional de negocios, turismo y hostelería, cuenta con profesores y profesionales del sector, expertos en sus campos, además de colaboraciones con dos universidades de España, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la Universidad Nebrija y la Universidad Católica de Murcia.

La escuela de Negocios y Turismo CESAE afianza su acuerdo de colaboración con la Universidad Nebrija y la Universidad Católica de Murcia para dotar de título propio a sus másteres, especialistas y expertos. CESAE garantiza una formación permanente, personalizada, práctica y flexible a todos sus alumnos

Son muchos los profesionales y directivos que ya se han formado en CESAE Business & Tourism School y han obtenido una titulación acreditada por universidades de prestigio españolas como son la Universidad Católica de Murcia y la Universidad Nebrija.

Con más de 18 años de experiencia, los programas formativos de CESAE se adaptan a las necesidades y a la disponibilidad de tiempo de los alumnos de forma personalizada, práctica y flexible.

Entre los principales cambios que introduce la nueva Ley de Universidades (enlace a la ley) se encuentran los relacionados con la formación permanente, es decir, conseguir que las universidades estén orientadas a la edad, tal y como se indica en la Unión Europea y estudios demográficos recientes sobre lo que ocurrirá en la década. Este conjunto de medidas nace impulsado por la necesidad de flexibilidad para dotar a las universidades de las herramientas necesarias para los cambios económicos y sociales que se están produciendo.

“La formación permanente debe ser una competencia principal de las universidades apoyada por las escuelas de negocios que vayan de la mano y permitan adaptarnos a lo que los trabajadores y futuros trabajadores de todas las edades están demandando para adquirir las competencias y capacidades profesionales que les permite incorporarse al mercado laboral con solidez y confianza, sabiendo que están bien formados” señala Alberto Peris, director de CESAE Business & Tourims School.

La escuela, pionera en el sector turístico, ha reformulado su oferta formativa para adaptarse a la nueva ley de universidades dotando a todos sus másteres, programas superiores y expertos, de titulación. Peris anuncia que sus estudiantes “obtendrán una doble o triple titulación, dependiendo del perfil del candidato y de la naturaleza del máster, consolidando por lo tanto una oferta formativa estable, necesaria y acreditaba en España”.

Todo esto ha sido posible gracias a la especialización y particularidad de los programas formativos ofertados por CESAE. “los acuerdos renovados con las universidades son el reconocimiento a la calidad de nuestra oferta formativa, basada en la práctica profesional y no en teorías; esto solo es posible, por un lado, rodeándote de profesionales en activo dentro de hoteles, alojamientos y empresas del sector turístico que acercan al alumno a la realidad laboral, y por otro lado no olvidando la tecnología, Algunos sectores y empresas ya están probando o utilizando big data a nivel de producción, pero muchos otros aún no se han metido ni un dedo en el agua” aclara Peris.