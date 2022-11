Serras Barcelona, galardonado como el mejor hotel urbano de lujo de España

lunes 14 de noviembre de 2022 , 10:24h

Serras de Barcelona es un hotel boutique cinco estrellas situado en el histórico barrio Gótico de Barcelona, en el número 9 del Paseo Colón. Cuenta con un total de 30 habitaciones, 11 de ellas suites. La oferta gastronómica corre a cargo de Marc Gascons (Els Tinars), galardonado con una estrella Michelin. El edificio del hotel, obra del arquitecto Francesc Daniel Molina, data de 1846 y alojó el primer estudio de Pablo Picasso en Barcelona.

Los premios Beyond Luxury Awards distinguen al hotel barcelonés con los galardones ‘Best Luxury Urban Hotel’ y ‘Best Luxury Boutique Hotel’.

El jurado, formado por profesionales del sector, destaca “la singularidad, sofisticación y servicio personalizado” del hotel boutique cinco estrellas.

El hotel Serras de Barcelona ha sido elegido mejor hotel de España en las categorías Best Luxury Urban Hotel y Best Luxury Boutique Hotel. El galardón ha sido concedido este jueves en el marco de los premios Beyond Luxury Awards, el evento profesional de mayor relevancia en el sector de la hostelería de lujo en España. El jurado, formado por profesionales del sector, ha destacado “la singularidad, sofisticación y servicio personalizado” del hotel boutique cinco estrellas situado en pleno frente marítimo de Barcelona, en el Paseo Colón.

Los premios Beyond Luxury Awards han celebrado su tercera edición, galardonando a los mejores establecimientos de lujo en España y Portugal en un total de 20 áreas. La categoría Best Luxury Urban Hotel premia al mejor hotel situado en el centro urbano como puerta de entrada exclusiva a la singularidad de la ciudad; mientras que el premio Best Luxury Boutique Hotel distingue a los hoteles boutique con mayor personalidad e identidad propia, y que ofrecen un servicio exclusivo a sus huéspedes.

“Ser elegidos mejor hotel boutique y mejor hotel urbano de España es un reconocimiento a todo el trabajo realizado durante estos siete años, pero también supone una gran noticia para la ciudad de Barcelona, que se sitúa a la vanguardia en el sector de la hostelería de lujo”, asegura Antonio Bignone, director general de Serras.