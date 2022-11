Los hoteleros de Tenerife reclaman una mayor inversión en infraestructuras públicas de calidad

martes 22 de noviembre de 2022 , 16:59h

Profesionales y directivos del sector hotelero de Tenerife como Javier Alique de HARD ROCK HOTEL TENERIFE, Adrián Almirante de LAS TERRAZAS DE ABAMA, Jose Fernando Cabrera del GRUPO GOLF RESORT, Victoria López del GRUPO FEDOLA, Jorge Marichal de CEHAT y ASHOTEL, Eloide Casola de ARUM GROUP y ABAMA LUXURY RESIDENCES, Leonardo Omar de LEONARDO OMAR ARQUITECTOS, Maurice Damen de RIU HOTELS, David Pérez de TURISMO DE TENERIFE y Francisco Fernández de CANARIAN HOSPITALITY, han participado en el debate organizado por el Grupo Vía en el Hotel Abama.

En la jornada, moderada por Mano Soler, director del campus de Les Roches Marbella, una de las cinco mejores escuelas de formación hotelera del mundo, se ha centrado en temas como la visión de tendencias y futuros turistas, potenciar el turismo de lujo, la demanda de trabajadores formados y el incremento de los precios.

A pesar de que el año 2022 era sinónimo de incertidumbre en el sector turístico, todos los profesionales se han mostrado contentos. Victoria López del GRUPO FEDOLA comentaba: “No esperábamos resultados tan buenos como hemos visto. Canarias se está comportando muy bien y, Tenerife está siendo el destino estrella.” Pero también, mucha cautela: “Estamos todos muy tranquilos porque la temporada de invierno está superada en Canarias. Sorprendidos pero concienciados de que esto puede cambiar de un día a otro”, declaraba Jorge Marichal de CEHAT y ASHOTEL:

Colaboración público-privada

Los profesionales han destacado el salto de calidad que ha dado Tenerife en los últimos años. “Tenerife ha dado un paso de gigante, turismo no solo de calidad, si no de lujo. Nuestra gente, cultura, forma de ser da un plus de calidad al destino”, afirma Victoria López del GRUPO FEDOLA. Jorge Marichal de CEHAT y ASHOTEL coincide y añade: “Debemos trabajar en infraestructuras a través del sector público: paseos marítimos, carriles bici, entre otros servicios que deben ir de la mano de la planta hotelera. Pedimos a las administraciones publicas invertir en infraestructura turística.”

Jose Fernando Cabrera del GRUPO GOLF RESORT ha querido destacar el esfuerzo que hacen los hoteleros para situar al destino entre los más importantes del mundo apostando por la calidad: “El turismo de Tenerife debe seguir la misma línea del lujo. Debemos mejorar las comunicaciones aéreas, invertir los fondos Next Generation que suponen una oportunidad única para el turismo y seguir luchando contra la falta de profesionales formados.” Maurice Damen de RIU HOTELS ampliaba: “Hay que mejorar la infraestructura. Hay que tener en cuenta qué es lo que ve un turista cuando llega a Tenerife.” Por su parte, David Pérez de TURISMO DE TENERIFE ha querido dignificar el papel de la administración durante los últimos años y ha estado de acuerdo en que “lo público y lo privado debe ir de la mano.”

La conexión directa entre Nueva York y Tenerife también ha sido protagonista. El representante de Turismo de Tenerife ha reconocido: “Nuestro objetivo es desestacionalizar el vuelo de United Airlines para que funcione más allá de los meses de verano. La previsión es acabar el año con 35.000 norteamericanos.”

El futuro turista de Tenerife

El turista que viaja a Tenerife ha cambiado mucho, lo que ha provocado una conversión de los apartamentos a hoteles. Javier Alique de HARD ROCK HOTEL TENERIFE ha detectado este año que “el cliente que viene empieza a tener muy en cuenta la sostenibilidad y que sus estancias se alargan”.

Adrián Almirante de LAS TERRAZAS DE ABAMA también advierte: “la gente que viaja ahora mismo quiere llevarse un trozo de lo que visita, empaparse en la cultura local, pero respetando el lugar. Por eso las infraestructuras son tan importantes. Cuando todo esto se alinea es cuando el cliente tiene una experiencia increíble.”

En ese sentido, David Pérez de TURISMO DE TENERIFE pone el foco en el turista responsable. “De hecho, los nuevos clientes buscan nuevos valores: sostenibilidad medioambiental, social y económica. La imagen del destino Tenerife estaba muy denostada en el mercado británico, pero queremos cambiar los estereotipos que tienen buscando a un turista concienciado.”

El mercado británico es tradicionalmente el principal para el turismo de la isla, y lo seguirá siendo durante un tiempo. Eloide Casola de ARUM GROUP y ABAMA LUXURY RESIDENCES señala la entrada de otros mercados: “Bélgica tradicionalmente siempre ha sido de los mercados más importantes, así como los de habla alemana (Austria, suiza y Alemania).”

El incremento de los precios

El aumento del coste de los suministros y el disparo de la inflación ha generado una situación de preocupación en la industria. Muchos hoteleros consideran si es necesario aumentar sus tarifas: “se puede optimizar costes en algunos factores como son el agua o la energía, pero ahorrar costos en lo que corresponde al cliente es un gran error, así como tampoco veo factible optimizar costes a través del personal”, apuntaba Jose Fernando Cabrera del GRUPO GOLF RESORT.

Más crítico se mostraba Jorge Marichal de CEHAT y ASHOTEL, aludiendo la necesidad de hacer comunidad para ahorrar en costes: “debemos cambiar la mentalidad e intentar ahorrar todo lo posible buscando asociaciones como ASHOTEL para esto.”

El factor humano y la actitud de servicio

El equipo humano se ha situado como uno de los principales riesgos de los hoteleros y el punto de inflexión para que la industria siga creciendo. Mano Soler, director del campus de Les Roches Marbella, ha querido destacar la firma del acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para cubrir esta demanda de talento formado en el sector.

“Es muy complicado atraer y retener el talento. Ahora nos fijamos más en personas que estén enfocadas en las habilidades blandas y en una actitud de servicio. Necesitamos empleados que quieran trabajar y tengan pasión por lo que hacen”, corrobora Adrián Almirante de LAS TERRAZAS DE ABAMA.

Para concluir, los expertos han coincidido en señalar que el turismo debería ser el bienestar de todos, no solo de los hoteleros, también de los residentes, del medioambiente y del ecosistema en su conjunto.