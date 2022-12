Consejos para viajar en autocaravana en invierno

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 08:26h

Cualquier momento es bueno para disfrutar de un viaje en camper, durante la época invernal los paisajes se visten de mantos blancos y la naturaleza cobra un protagonismo diferente. Pero en invierno, al igual que pasa con otros vehículos, hay que tener en cuenta una serie de tips para que tu viaje salga sobre ruedas.

CamperDays tiene los mejores consejos para viajar en época invernal, tanto para el conductor de camper más experto, como para quien se inicia ahora.

Elegir la más adecuada para el invierno

En esta época del año hay que tener en mente que las temperaturas son muy bajas, y que durante las noches aún lo son más. Es por ello, por lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu camper, que cuente con calefacción, un buen aislamiento para acampar en invierno y reserva de tanques de agua caliente. Un master tip de CamperDays: una autocaravana mediana es mucho más cómoda que una furgoneta compacta o una furgoneta camper para acampar en invierno, ya que en esta época se pasa más tiempo dentro del vehículo debido al frío.

Reserva tu camper: cuanto antes, mejor

Aunque el invierno es la época de temporada baja para acampar, te aconsejamos que reserves tu autocaravana con tiempo. ¿La razón? Las flotas de alquiler se renuevan en los meses de otoño e invierno y, por ello, hay una selección de vehículos más reducida.

Los neumáticos de invierno y las cadenas para la nieve son imprescindibles

Asegúrate de que tu camper tiene los neumáticos adecuados para esta época del año y las condiciones climatológicas que se dan. Con CamperDays, los neumáticos de invierno generalmente se incluyen en la oferta como un servicio obligatorio. Por otro lado, cabe destacar que, para el caso de la nieve, que te encontrarás en algunas zonas que visitarás, hay que reservarlo de forma opcional por un cargo adicional

Siéntete como en casa y mantén tu Camper caliente durante todo tu viaje

CamperDays tiene los mejores tips para guardar el calor dentro de tu autocaravana y además hacerte sentir como en tu propio hogar. Como, por ejemplo: revisa las aberturas de ventilación del calefactor de vez en cuando para asegurarte de que no tengan nieve ni hielo. Es muy importante ventilar la autocaravana al menos dos veces al día, durante 5 minutos, para que el interior sea lo más confortable posible. ¡Ah! Y otro master tip: abre las puertas del armario de tu camper cuando se calienta, así evitarás que la ropa se moje y se congele. Nunca se debe secar la ropa en la camper, sino que debes utilizar los secadores habilitados a tal efecto en los campings.

Controla el suministro de gas

Una de las múltiples ventajas de los clientes de CamperDays, es que siempre encuentran sus autocaravanas listas para vivir cualquier aventura. Como es el caso de los viajes de invierno, que necesitan de algunas condiciones extra en sus vehículos, por ejemplo, botellas de gas. Ten en cuenta que, si la calefacción está encendida continuamente durante la acampada en invierno, una botella de gas de 11 kg dura una media de tres a cuatro días. Por lo tanto, asegúrate de llevar suficiente suministro de gas o de llenarlo a tiempo.

La maleta con lo imprescindible de invierno

Para tu viaje en camper durante esta temporada debes de tener en cuenta la ropa de abrigo y térmica, además de mantas y cojines, para sentirte en casa más que nunca. Pero sobre todo hay ciertos elementos que son necesarios para tu camper como: Aerosol descongelante para las ventanas (alternativamente, un secador de pelo o una botella de agua caliente también sirven), rascador de hielo (idealmente con una varilla telescópica), anticongelante para el radiador y el limpiaparabrisas, escoba o pala de nieve.

Consulta qué campings están abiertos en invierno

No todos los campings están abiertos todo el año así que, antes de viajar, asegúrate de que donde planeas pasar la noche está también abierto en esta temporada. Algunos de ellos incluso se han especializado en campamentos de invierno y, por lo tanto, están cerca de estaciones de esquí y remontes populares. Muchos tienen sus propios programas de deportes de invierno y ofrecen autobuses de esquí a las pistas cercanas. En el caso de España, puedes consultar en campings cercanos a pistas de esquí como Navacerrada, Sierra Nevada, Formigal, entre otras muchas más.

Qué tener en cuenta cuando se acampa en invierno

No es lo mismo acampar en verano que en invierno, hay que tener en cuenta que la climatología es totalmente diferente. CamperDays aconseja aparcar en gran parte libre de nieve y hielo para que la casa móvil no se ladee ni se hunda cuando el clima se descongele. Lo mejor es colocar los calzos, que suelen formar parte del equipamiento básico de tu camper de alquiler, debajo de las ruedas. En caso de duda, también puedes pedir tablas en el camping y utilizarlas. Libera el freno de mano después de estacionar y cúbrelo para evitar que se congele. También si llenas la caldera de agua caliente, úsala de manera que salga el agua tibia, ya que el agua fría puede congelarse en las tuberías cuando la temperatura está bajo cero. Lo ideal es calentar el depósito de aguas residuales de la caravana. Si este no es el caso, idealmente puede dirigir el agua de la corriente exterior del camping en un cubo a través de una trampilla o válvula. Y por último, siempre es mejor utilizar la red eléctrica del camping para conservar la batería.

Seguridad al volante, ante todo

No importa hacia donde viajes, la seguridad en la carretera es de máxima prioridad. ¿Qué hay que tener siempre presente? Chequear el clima cada mañana, qué temperatura, qué condiciones atmosféricas, y si las carreteras por las que uno vaya a pasar están abiertas. Presta atención a la distancia de frenado: si hay nieve y hielo en las carreteras, la distancia de frenado aumenta enormemente. Tenlo siempre en cuenta y adapta tu estilo de conducción a las condiciones de la carretera. También, conduce cómodo, con un suéter o sudadera que te permita la mejor postura. Y, por último, retira la nieve del techo y los faros de tu autocaravana antes de volver a la carretera.

CamperDays en invierno, pero sin nieve

Si estos tips no te llegan a convencer hay muchos más planes que hacer con autocaravana, es una de las opciones más flexibles, ya que para aquellos que prefieran huir del frío y disfrutar de los inviernos cálidos del Mediterráneo también es posible. En las zonas del sur de Portugal, así como en diferentes regiones de España, hay gran variedad de campings económicos cerca del mar. Donde encontrar lo mejor de ambos mundos. Las autocaravanas y las postales de playa y sol.