El WiZink Center, quinto recinto del mundo en 2022 en venta de entradas

jueves 12 de enero de 2023 , 06:23h

El WiZink Center arranca el año 2023 de nuevo colocándose en el Top 5 de recintos del mundo en venta de entradas. Así lo certifica el ranking “Top 200 World Arenas”, que publica cada final de año la prestigiosa revista musical internacional Pollstar con los datos de venta de entradas de todos los espacios de estas características a nivel internacional.

Un año más, el recinto madrileño se coloca en las primeras posiciones internacionales en esta categoría, concretamente en quinto lugar, precedido por el Madison Square Garden y el KIA Forum estadounidenses, el Arena de Monterrey; y el OVO Hydro de Glasgow, lo que le convierte también en el segundo recinto europeo, solamente por detrás del mencionado OVO Hydro y justo delante del O2 de Londres.

Si tenemos en cuenta la facturación anual, también reflejada en el ranking de la revista Pollstar, el WiZink Center ocupa la posición 21, debido a que el resto de recintos, mayoritariamente americanos, tienen un mayor aforo y un precio más elevado de las entradas, que suele fijarse teniendo en cuenta la renta per cápita de cada país.

Asimismo, el WiZink Center ha sido nominado por segundo año consecutivo a “International Venue of The Year” en la 34ª edición de los Pollstar Awards, que se fallarán en febrero en Los Ángeles y en los que el recinto comparte nominación con el O2, Wembley Stadium y el Royal Albert Hall de Londres; el Movistar Arena de Colombia, el Ziggo Dome de Amsterdam y el Scotiabank Arena de Canadá.

Por otro lado, este año el WiZink Center entra también en la lista que elabora la revista Billlboard, también un referente musical internacional, en la que el recinto madrileño es el número 19 del mundo entre las instalaciones de más de 15.000 espectadores de capacidad. Este ranking, que ordena a sus integrantes según facturación anual, desvela también que el WiZink Center es el tercero de mayor crecimiento económico entre los recintos de fuera de Estados Unidos, que habitualmente son los que acaparan las primeras posiciones debido a su gran aforo y al elevado precio de sus tickets.

Estas publicaciones solamente contabilizan los eventos musicales, pero hay que tener en cuenta también que el WiZink Center es uno de los recintos multiusos con más actividad deportiva de Europa, y un emblema del baloncesto en nuestro continente.

En este 2022, de los 182 eventos celebrados, 68 han sido eventos deportivos, entre los que destaca el baloncesto del Real Madrid y el Estudiantes, de los que el WiZink Center es sede oficial.

Entre los conciertos, un total de 107, han destacado por su éxito Harry Styles, el doblete de Rosalía o C. Tangana, los tres sold out de Aitana, Dua Lipa, Backstreet Boys, The Cure o el récord que batió Maluma en abril con su formato 360º, al acoger a un total de 17.400 espectadores.

El 2023 se presenta, igualmente, como un año de nuevos récords. Hasta el momento, hay un total de 202 eventos confirmados, que de celebrarse finalmente según lo previsto, harían que el recinto madrileño batiera de nuevo su propio récord de eventos en un mismo año.

Entre los que ya se han anunciado públicamente, destacan Michael Bublé, Roger Waters, Hans Zimmer, Maroon 5, Arctic Monkeys, Andrea Bocelli o Rod Stewart, así como los cuatro sold out del puertorriqueño Romeo Santos.

En el apartado nacional, nos espera en 2023 la vuelta por partida doble de iconos como Alejandro Sanz o Manuel Carrasco, cuádruple en el caso de Joaquín Sabina, o clásicos como Pablo Alborán, entre otros.