El poder del diseño textil para interpretar el mundo del arte

UNA CONVERSACIÓN ENTRE EL IED MADRID Y LA TIENDA DEL THYSSEN-BORNEMISZA

¿Cómo puede el diseño textil interpretar una obra de arte? Y, una vez realizada esa interpretación, ¿cómo podemos aplicar ese diseño a una colección de objetos? A estas y otras preguntas se ha tratado de dar respuesta en una mesa redonda entre el Istituto Europeo di Design de Madrid y la Tienda del Museo Thyssen-Bornemisza en el Speaker’s Corner de Intergift, la gran cita de la decoración y el regalo que del 1 al 5 de febrero se celebra en IFEMA Madrid.

Un encuentro conducido por Beatriz Amann, directora de la Escuela de Design del IED de Madrid, y en la que han participado Ana Cela, Directora de Publicaciones de la Tienda-Librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, Federico Antelo, artista plástico, diseñador textil, y docente en las áreas de arte y diseño en el IED de Madrid, y Natalia Sánchez Beltrán, la estudiante de Diseño de Producto del IED de Madrid cuyos diseños serán los protagonistas de la próxima colección de objetos de regalo de la tienda del Thyssen-Bornemisza. Una cita que ha sido posible gracias a la colaboración del CODDIM (Colegio Oficial de Diseñadores de Interiores de Madrid).

Desde hace años el IED Madrid y la Tienda del Museo Thyssen-Bornemisza de la misma ciudad tienen un proyecto de colaboración, en base al cual el alumnado de este centro presenta sus propuestas de productos diseñados con estampados que interpreten -o que estén inspirados- en alguna de las obras de la colección permanente de la sede de Madrid del museo.

Como ha contado Federico Antelo, profesor al frente de este proyecto, para que los alumnos desarrollen su proceso creativo “tomamos contacto con las técnicas de estampación textil, con los materiales, con las tintas, para ver cómo se comportan, cómo se puede trabajar el color, cómo responde el tejido… En definitiva, tratamos de jugar y practicar con todo lo que tiene que ver con la experiencia en el taller”. Y concluye, “se trata de un proceso de aprendizaje y de diseño en paralelo, desde el laboratorio hasta el proyecto”.

En este coloquio, además, se ha puesto de manifiesto la capacidad y la importancia de las obras de arte como fuente de inspiración, y de propuestas como estas como fórmulas para mantener vivo el legado artístico, acercarlo más a las personas y ser más conscientes de cómo el arte impregna tantos y tantos aspectos de nuestro día. “El arte, el diseño y, por supuesto, el diseño textil son una presencia mucho más importante y preponderante en nuestra vida de lo que solemos creer, impregnando desde los elementos que tenemos en el hogar hasta las prendas que vestimos”, ha señalado Antelo. Es, también, una fórmula más mediante la cual el patrimonio cultural está viendo fortalecida su fuerza en el espacio contemporáneo.

Ana Cela ha compartido con los asistentes la visión de la Tienda del Museo Thyssen-Bornemisza, cuyo objetivo es la búsqueda de nuevos productos que le den a la tienda una singularidad especial dentro de las tiendas de museos. “Para ello, nos preocupamos por realizar producciones propias, diseñadas siempre en base a la experiencia artística que ofrecemos y cuidando al mínimo todos los detalles que componen el producto final. No nos interesa replicar una obra, sino aplicar una visión, que es lo que vemos que también busca el IED de Madrid en la formación que imparte a su alumnado. Buscamos ofrecer piezas únicas, algo inédito y original”, ha señalado Cela. Unos productos que buscan ser más que objetos, que buscan transmitir sentimientos, traer recuerdos o crear sensaciones. Y es que, como ha dicho Amann, “estamos en Intergift, el espacio de los objetos que nos emocionan”.

Como han señalado todos los presentes, esta colaboración supone un importante aporte para ambas partes: es una oportunidad para los alumnos de trabajar en el mundo real, desarrollando productos a partir de sus ideas, y al museo le aporta esa visión nueva y fresca de las nuevas generaciones del mundo del diseño. Y es que, como ha sentenciado Amann, “el diseño textil es un mundo que no tiene límites ni tiene fin”.

Los alumnos del IED de Madrid trabajan investigando su mundo personal desde referencias que les atraen o identifican de las piezas del museo. Así, Natalia Sánchez Beltrán, la estudiante ganadora de la edición 2022-23 y presente durante el coloquio, se ha inspirado en la obra de William Merritt Chase “A Girl in Japanese Gown” para su colección Kimono, inspirada por el orientalismo que impregna la pieza así como por el contaste de claros y oscuros y la deslumbrante presencia del kimono en el cuadro.

En la edición anterior, Daniela Grisel Beizaga se vio inspirada por el biombo que aparece en la obra La Toilette de Françcois Boucher para crear su colección “Through the Eye of the Watcher”, actualmente a la venta en tienda física y online del museo, y que está siendo todo un éxito entre el público de la tienda.

Reconocida como la feria de referencia del sector del regalo y la decoración para España y Portugal, y como la gran plataforma de venta, promoción y marketing de estos sectores, Intergift ha comenzado una nueva edición con un marcado carácter internacional. El Speaker’s Corner, dentro del que se ha celebrado esta mesa redonda se compone de un completo programa de conferencias para todos los profesionales que asistan a este evento.