El 16 de febrero Pentación celebra su 35 aniversario

jueves 16 de febrero de 2023 , 07:41h

En palabras de Jesús Cimarro, director de Pentación Espectáculos:

"Me quedan muchos retos. Sobre todo he trabajado no solo por la empresa, el festival y los teatros, si no por el sector. Llevo toda mi vida profesional trabajando por el sector. Por dignificar el sector y por colocarlo en el lugar que le corresponde. Trabajo cada día con el objetivo de que las Artes Escénicas sean realmente un valor: cultural, económico y social."

El 16 de febrero de 1988, un grupo de cinco enamorados del teatro, José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla, Rael Álvarez "El Brujo", Margarita Piñero, Tato Cabal y Jesús Cimarro, se unieron para crear una productora que cambiara la forma de producir teatro.

Tras un largo camino de más de tres décadas, Pentación Espectáculos con Jesús Cimarro actualmente como único director, se ha consolidado como una de las productoras de referencia del teatro español. Hoy gestiona los espacios escénicos del Teatro La Latina, el Teatro Bellas Artes, el Teatro Reina Victora, y la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Desde su fundación, Pentación ha realizado más de 200 espectáculos, entre producciones propias, producciones ejecutivas y distribuciones, y ha ganado más de 100 premios.

Con la mirada siempre puesta en el espectador, Pentación busca tratar temas y obras tanto clásicas como contemporáneas con lenguajes actuales y ofrecer propuestas diversas y atractivas.

Este mes celebra su 35 aniversario de compromiso con la cultura, el teatro y el público. Más de tres décadas de trabajo por situar el teatro en el lugar que merece y defender la dignidad de las Artes Escénicas.

HITS Y CURIOSIDADES DE LOS 35 AÑOS DE PENTACIÓN

Comienzos: La primera obra producida de la mano de Pentación fue “Pares y Nines”, del autor Alonso de Santos, representada en el Teatro Principal de Alicante en 1988.

La obra más representada: A lo largo de estos 35 años, la obra con más funciones fue “La cena de los idiotas” de Francis Verber, representada en 2001, que llegó a hacer 1179 funciones.

La obra con más espectadores: “La comedia de las mentiras” de Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, estrenada en 2017 en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha sido la obra con más espectadores de la historia de pentación, 250.655 en 262 funciones.

El autor más representado: Jose Luis Alonso de Santos ha sido el autor más representado. Doce de sus obras propias y sus versiones de clásicos han sido llevadas al escenario.

Pentación producciones internacionales: Pentación también ha debutado en los escenarios internacionales, produciendo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: Tras 11 años gestionando el Festival de Teatro Clásico de Mérida, la Academia nos otorgó la Medalla de Oro de las Artes Escénicas 2022.

La revista El apuntador: El Apuntador lleva desde 2019 informando de la cartelera teatral y ya suma 17 publicaciones trimestrales.

Pentación acompañando en los primeros pasos: Pentación ha dado la mano a muchos actores, guionistas y directores para poder empezar sus carreras en el mundo del teatro. Fernando Tejero, Daniel Guzmán, Javier Cámara o Antonio Resines, son algunos de los que dieron sus primeros pasos de la mano de Pentación.