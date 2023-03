Llega ROCK CIRCUS Vol 2, el circo más extremo a ritmo de rock

viernes 31 de marzo de 2023 , 08:32h

Productores de Sonrisas presenta, del 5 de octubre al 1 de noviembre en IFEMA, Madrid, Rock Circus Vol 2., un espectáculo para los auténticos rebeldes que vuelve para reivindicar y dar voz a todos aquellos artistas que nos han inspirado y emocionado.

Rock Circus Vol 2. reúne en un mismo escenario todas las artes que hacen vibrar al mundo. Un nuevo show que inmortaliza el arte como principal forma de expresión, porque el arte es inmortal y la vida sin arte no es una opción.

En esta segunda entrega, Productores de Sonrisas sigue apostando por una estética rebelde y la música más épica. Una versión diferente con nuevos números, artistas y temas donde continúa respirando la esencia del rock a través del circo más extremo.

Rock Circus Vol 2. reúne a un total de 30 artistas, 10 bailarines y a una increíble banda de rock and roll de 14 músicos y 4 cantantes que darán vida a Black in Black, Aces Hig o Dreams On temas musicales de icónicos grupos y artistas, como AeroSmith, Metallica, Black Sabbath, AD/DC, The Rolling Stones, Iron Maiden, Queen…

Además de disfrutar de la música de estas grandes bandas de todos los tiempos, también escucharemos rock en español y canciones que marcaron una época. Todo ello fusionado con los números de circo más impactantes y extremos llegados desde distintos puntos del mundo.

Una explosiva fusión. Dos horas de espectáculo solo apto para auténticos rebeldes.

¿CUÁNTO DURA EL ESPECTÁCULO?

Este show te hará descargar toda la adrenalina a ritmo de rock y circo extremo durante 2 horas incluyendo un descanso de 20 minutos. Desde una hora antes del comienzo podrás ir calentando motores en la carpa hall.

¿SE TRATA DEL MISMO ESPECTÁCULO QUE EN 2022?

Se trata de un nuevo espectáculo con nuevos números, artistas y temas donde se seguirá respirando la esencia del rock a través del circo más extremo. Una versión diferente que vuelve para contaros la verdadera historia de una compañía que un día decidió que la vida sin arte, no era una opción.

¿CUÁL ES LA BANDA SONORA DE ROCK CIRCUS?

¿Te quedaste con ganas de más? ¡Este año ampliamos la lista! Kiss, Metallica, Black Sabbath, AC/DC, The Rolling Stones, Iron Maiden, Queen… En definitiva, este año, además de escuchar a estas grandes bandas de todos los tiempos, ¡también escucharemos rock en español y canciones que marcaron una época!