BlaBlaCar registra más de 500 viajes para acudir al Weekend Beach Festival

El Weekend Beach Festival celebra su 8ª edición en la ciudad de Torre del Mar, que vuelve a ser el epicentro musical de la Costa del Sol un año más. Coincidiendo con este evento, BlaBlaCar ha registrado más de 500 viajes para acudir a Vélez-Málaga durante esta semana, un 22% más que la semana anterior.

La distancia media de estos trayectos es de 212 kilómetros y el precio estimado en torno a los 12€. BlaBlaCar conectará la ciudad de Vélez-Málaga con 60 localidades distintas de toda España, es decir, un 34% más que en una semana normal. Los principales lugares de origen son Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Marbella.

El coche compartido sigue siendo una de las principales opciones para viajar por la provincia. BlaBlaCar cuenta con más de 480.000 usuarios en Málaga por la posibilidad de compartir los gastos del trayecto y reducir el impacto medioambiental del vehículo, además de la facilidad de conectar de forma directa localidades medianas y pequeñas que no tienen otras alternativas de transporte eficiente. De hecho, sólo durante el último año se conectaron casi la totalidad de los municipios andaluces, un 99% de los 785.

Cada vez hay más festivales y grandes citas culturales en nuestro país que no tienen lugar en grandes ciudades, como es el caso del Weekend Beach Festival en Torre del Mar. Para asistir a este tipo de eventos, el coche compartido sigue siendo una de las opciones de viaje más habituales no solo porque permite apostar por una movilidad más sostenible a la hora de viajar, sino también porque acerca a los usuarios y usuarias directamente a localidades que no tienen alternativas de conexión eficiente mientras que comparten trayecto con personas con gustos afines”, asegura Itziar García, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BlaBlaCar para Iberia & Latam.