El Grupo Fladgate Partnership refuerza su liderazgo con dos contrataciones españolas

miércoles 06 de septiembre de 2023 , 09:45h

Javier Beneyto asume las funciones de administrador del grupo The Fladgate Partnership (TFP), con responsabilidad sobre la división de Hoteles y Turismo. A esta contratación se une la de Bernardo Márquez, quien comienza su andadura como Director General de WOW, asumiendo también las responsabilidades de Director Comercial.

Javier Beneyto es madrileño y cuenta con más de 20 años de experiencia como gerente y director de grandes unidades hoteleras. Desde 2012, Beneyto ha asumido los desafíos más diversos en el grupo COMO Hotels and Resorts, el galardonado grupo hotelero de cinco estrellas con sede en Singapur. Asumió funciones en diferentes unidades, en Maldivas, Londres, San Sebastián, Miami y Bali, siendo responsable de la apertura y gestión de varias unidades nuevas. A partir de 2018, Javier asumió el cargo de Director General del icónico hotel COMO Metropolitan London, COMO Metropolitan Luxury Residences y también LIKE The Halkin y Monarch House. Además de ser responsable de la gestión y operación de las unidades a su cargo, también se encargó de la renovación de algunos de estos espacios icónicos y fue responsable de la puesta en marcha de algunos restaurantes, teniendo también una fuerte experiencia en el área de Food and Beverages.

Beneyto estará a cargo de las unidades hoteleras y turísticas del grupo, a saber: el distrito cultural WOW, las bodegas de Taylor y Fonseca, el hotel Yeatman, la Casa Vintage en el Duero, el Hotel da Estrela y el Palacete Chafariz d'El Rei en Lisboa, también el Museo de Vidrieras, el Ferry en el río Duero y los 20 restaurantes del grupo. Además del nuevo hotel de lujo que nacerá a finales de 2024 en Vila Nova de Gaia.

Bernardo Márquez, natural de Ciudad Real, asume la función de Director General de Turismo del grupo, que incluye WOW, el barrio cultural de Gaia y los centros de visitas de Taylor's y Fonseca, entre otras unidades. Con más de 26 años de carrera profesional en la apertura de mercados en el Grupo Viajes El Corte Inglés, Bernardo fue responsable del mercado americano durante 12 años, con sede en Miami y Nueva York. Durante los últimos cinco años, fue Director General de la compañía en Portugal. En WOW, estará a cargo de la dirección general del barrio cultural, asumiendo también la función de Director Comercial, entre otras responsabilidades.

Adrian Bridge, director general del grupo The Fladgate Partnership, ha declarado: "Estas contrataciones son refuerzos cuidadosamente seleccionados por su amplia y sólida experiencia en el campo del turismo y su conocimiento estructurado del sector. Ambos tienen una amplia experiencia en gestión empresarial, promoción de marca y una red de contactos que pueden beneficiar a las unidades del grupo".