Una suite para sentirse en la cima del mundo

jueves 21 de septiembre de 2023 , 21:31h

Desde contar con un DJ para una sesión privada en la propia habitación hasta relajarse en una bañera de hidromasaje con vistas al mar Mediterráneo y a su mítico escenario, la suite más deseada de la isla no deja indiferente a nadie

Desde la 8ª planta del exclusivo Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, y con extraordinarias vistas al mar y su emblemático escenario conocido por acoger a los artistas más valorados del panorama musical, se encuentra la suite más deseada de la isla pitiusa, I’m On Top of the World. Una habitación única ubicada en el emblemático The Ushuaïa Tower y que celebra su 10º Aniversario.

Una experiencia donde es posible disfrutar del lujo en las alturas y que incluye servicios premium como contar con la actuación de un DJ para una sesión privada en la propia habitación; tomar un baño en una bañera de hidromasaje en la terraza o disponer de servicio de mayordomía que atenderá durante la estancia cada petición de los huéspedes.

La suite del hotel que cambió Ibiza para vivir a lo grande

En sus 214m² no falta de nada, y al acceder, ya se intuye que no es una suite cualquiera. La puerta de entrada da acceso directo a una gran sala de estar que incluye una TV de pantalla plana de 52’’ y últimas tecnologías. Incluso este espacio acoge una sala de reuniones dentro de la suite; un baño completo adicional para invitados; un equipo de sonido Pioneer DJ 2 CDJ 2000 y un 1 Mixer DJM 2000 con amplificadores, 8 altavoces y un subwoofer donde invitar al DJ a la habitación para una sesión privada, e incluso la habitación cuenta con un equipo de música para grabar hasta tu propia maqueta.

En la zona del dormitorio, destaca la cama King Size y una segunda televisión plana de 55". Además, esta zona cuenta con un amplio vestidor, baño con sistema dual de ducha y baño turco, y una de las dos bañeras con hidromasaje instaladas, con impresionantes vistas al mar Mediterráneo.

En la parte outdoor de la suite es donde ocurre la magia. Con vistas al escenario The Ushuäia Club y a Formentera, podrás utilizar en su terraza la segunda bañera de hidromasaje y confortables hamacas para tomar el sol y descansar tras una jornada en la que no podrás parar de bailar.

Pero esto no acaba aquí. La suite incluye un servicio exclusivo de mayordomía que desde hace una década ha cumplido los deseos y sueños de sus huéspedes como solicitar un viaje en helicóptero o disponer de toallas de algodón egipicio de color, entre otras peticiones.

Sentir la auténtica experiencia de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel durante 24 horas

Además, con motivo del aniversario de The Ushuaïa Tower, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel organizará una acción especial para que los visitantes de la isla puedan vivir la experiencia de una noche en esta suite durante 24 horas.

En concreto, el hotel ha planificado un sorteo en sus canales digitales para disfrutar de la suite el próximo 10 de octubre. La estancia incluirá 10 hitos representando 10 atributos de la marca que forman parte de la experiencia. Entre ellos, se incluyen un welcome pack muy especial; fiesta privada en la propia suite con DJ durante 2 horas; champán Moët & Chandon; cena en Minami Japanese Restaurant, uno de los mejores restaurantes del hotel, y un reservado con jacuzzi en The Oysters & Caviar Bar; además de recogida y traslado al aeropuerto, merchandising exclusivo, entre otras muchas sorpresas. A todo esto, se le suma un bono regalo por valor de 1.500€ en Viajes Atalaya para utilizar en los vuelos/traslados, haciendo la experiencia imposible de superar.