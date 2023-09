Timberland celebra su 50 aniversario con un documental y su colección más especial y colorida

La bota original de Timberland® se remonta a 1973, cuando la empresa Abington Shoe Company, con sede en Boston, revolucionó la industria del calzado al aplicar la tecnología de moldeo por inyección para crear unas botas de trabajo en piel que fuesen realmente impermeables. La idea partió del inmigrante ruso y veterano zapatero Nathan Swartz, que había adquirido Abington Shoe Company en 1955, y de su hijo Sidney.

Esta revolucionaria "bota amarilla" estableció nuevos estándares de impermeabilidad y creó el logotipo del árbol, algo inaudito para una bota de piel de la época. La gente no confiaba en el diseño de Sidney: "Arruinarás la piel” decían. Pero, al contrario, su éxito fue tal que en 1978 la empresa adoptó el nombre de Timberland.

El nacimiento de Timberland y su icónica “yellow boot” tiene sus raíces en la dureza del trabajo en climas a menudo inestables. El antiguo CEO de Timberland, Jeff Swartz, recordaba a su abuelo Nathan como "un hombre acostumbrado a trabajar con las manos, al que le gustaba hacer las cosas despacio y cuidando cada detalle”. La esencia de Timberland está fuertemente conectada con la vida al aire libre y las duras condiciones climáticas de Nueva Inglaterra, algo que realmente cambió la vida de los trabajadores, ya que no solo era un calzado impermeable, sino que contaba con una estructura más ligera y unos materiales que les permitían moverse con mucha más comodidad.

Para celebrar su 50 aniversario, Timberland cuenta la historia de la mítica bota amarilla a través de la lente y las voces de las diversas comunidades y generaciones que la han convertido en un icono mundial.

Dirigida por el cineasta neozelandés Tom Gould, "This is Not a Boot: The Story of an Icon" narra desde los humildes comienzos como bota de trabajo de piel impermeable hasta su audaz adopción en la escena del hip-hop de Nueva York y los movimientos globales que abarcan Milán, Londres y Tokyo.

El cortometraje incluye entrevistas a iconos culturales como Jeff Staple, Angie Martinez, Ronnie Fieg, ASAP Ferg, Rakim, Fat Joe, Goldie, Takayuki Ohashi, Veneda Carter, Bircide, J-Ax y muchos otros, en lo que podría llamarse una carta de amor a la rica historia y repercusión de la bota. También incluye imágenes de archivo inéditas del hijo y el nieto del fundador Nathan Swartz hablando de la bota original, de la marca y la comunidad que inspiró.

"He estado obsesionado con Timberland desde muy joven así que, que me pidieran que dirigiera esta película para celebrar los 50 años de la marca fue realmente surrealista", dijo Tom Gould, director. "Para mí, la parte más gratificante fue poder conectar con todos estos increíbles iconos culturales, cada uno con una conexión muy personal y emocional con la bota. Entretejer sus historias únicas en una narración coherente que muestra el viaje de la bota amarilla desde sus primeros días hasta el presente, fue un reto gratificante. Al final, el título no podía ser más acertado: esto es mucho más que una bota".

Además, con motivo de esta celebración, Timberland invita a los amantes de las botas de todo el mundo a divertirse este otoño/invierno con una explosión de color gracias a la nueva colección Timberland® 50th Edition Premium 6-Inch Boot.

En una atrevida gama de colores, la atemporal e icónica bota Timberland® Premium 6-Inch Boot se convierte en un lienzo con el que dejar huella. Cada color tiene su propia historia y actitud, mientras que las características que han hecho de la bota un icono se mantienen firmes en toda la colección: piel Timberland de primera calidad, protección impermeable, suela de tacos de goma translúcida, aislamiento Primaloft 90% reciclado, entre otras.

En los mismos colores vibrantes, la colección se completa con gorras, calcetines y las sudaderas Timberland® 50th Anniversary, fabricadas con algodón 100% ecológico y diseñadas para ofrecer una extrema comodidad y calidez.

La colección se lanza junto a nuevas prendas para este otoño/invierno también con diseños atrevidos y atemporales, como el chaleco de plumón Bear Head DWR Packable (fabricado con DWR sin PFC), el vaquero Rindge Carpenter y el peto Stratham, ambos de algodón y cáñamo, la camisa Windham Heavy Flannel y el pantalón Ringe Carpenter Corduroy.

La colección está disponible a partir del 27 de septiembre en timberland.es, así como en tiendas Timberland® y puntos seleccionados de todo el mundo.

"This is Not a Boot: The Story of an Icon" se estrena en octubre con proyecciones en Nueva York, Londres, Milán y Shanghái, seguidas de un amplio lanzamiento digital mundial.