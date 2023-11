Ed Sheeran pasará por Tenerife en su gira 2024 Tour

martes 07 de noviembre de 2023 , 08:07h

Ed Sheeran pasará por Santa Cruz de Tenerife en su gira 2024 Tour.

Será su único concierto en España y además viene con Calum Scott.

Y será en el Heliodoro Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife)

29 de junio de 2024

Son pocos los que no habrán oído hablar de Ed Sheeran.

Y si no lo han hecho, casi seguro que lo han escuchado o bailado al ritmo de canciones como ‘Shape of you’ o ‘Shivers’.

El cantante, compositor y músico británico, ha cautivado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo con su emotiva música y su simpatía.

Nacido el 17 de febrero de 1991 en Halifax, Inglaterra, Ed Sheeran ha ascendido a la cima de la industria musical con su inigualable talento y dedicación.

¿Cómo fueron los inicios de Ed Sheeran?

La historia de Ed Sheeran es una de perseverancia y pasión.

Desde una edad temprana, mostró un amor innato por la música, aprendiendo a tocar la guitarra y comenzando a escribir canciones que resonaban con la sinceridad de la experiencia humana.

Tras tocar en pequeños locales y abrirse camino en la escena musical londinense, finalmente llamó la atención de importantes discográficas y lanzó su álbum debut +, que fue un gran éxito.

Desde entonces, su ascenso ha sido imparable. Uno de los distintivos de la música de Ed Sheeran es su asombrosa versatilidad. A lo largo de su carrera, el compositor ha abarcado una amplia gama de géneros, desde baladas románticas como Thinking Out Loud, hasta canciones con las que bailar como Shape of You. Sus poéticas letras y sus melodías pegadizas han convertido a Ed Sheeran uno de los cantantes de mayor fama mundial, encabezando las listas de los éxitos más escuchados y colgando el cartel de ‘agotado’ en la venta de entradas de todos sus conciertos.

Su energía en el escenario y su habilidad para crear una conexión personal con la audiencia son inigualables. Ed Sheeran no solo canta, sino que también toca en directo con su característica guitarra y loop station, creando un sonido enriquecido en tiempo real que te sumergirá en su música de manera única.

Calum Scott (Kingston upon Hull, 12 de octubre de 1988) es un cantautor británico. Ganó un concurso de talentos local en el condado de Yorkshire y después saltó a la fama al participar en el programa de televisión Britain's Got Talent en 2015. Posteriormente lanzó su propia versión de la canción «Dancing On My Own» de Robyn, la cual llegó al número dos en la lista de sencillos del Reino Unido, convirtiéndose en la canción más vendida en ese territorio durante el verano. En el 2018, Scott colaboró con Leona Lewis en un nuevo sencillo interpretado en el programa The One Show, cuyo video musical fue lanzado en marzo del mismo año.