Noticias Musicales: Paradise Phantoms. Malafé. Muerdo. Catuxa Salom. El Chelista. Bewis de la Rosa

lunes 20 de noviembre de 2023 , 08:54h

PARADISE PHANTOMS PRESENTA SU SEXTO TRABAJO DE ESTUDIO: TEN

TEN; Diez de noviembre, Diez años, diez temas en esta ocasión de la mano del sello Aleman GMO-The label, que apuesta por los sonidos más French House en la historia de la banda, acercándose en esta ocasión a sonidos más bailables en la línea de Justice, Lenno o Oliver.

Tras el lanzamiento de los tres singles, Tonight, un rompe pistas al más puro estilo Earth, Wind & Fire, con un videoclip que se basa 100% en la tecnología IA. Una y No Más, con la colaboración de Daiana y Cannestereo el tema más pistero del disco, alcanzando el más puro sonido de Daft Punk, y el encargado de abrir su nuevo disco TEN.

TEN está disponible en las principales plataformas desde el día 10 de noviembre y el día 24 de noviembre en su edición vinilo.

Para TEN han contado con la cantante de Trap argentina, Daiana Alice, que interpreta los dos primeros temas en castellano que edita la banda, Una y no más y Lick My Lips. Daiana Alice acompaña a la banda en directo, junto al batería Christian Clemens.

La puesta en escena es la gran baza de Paradise Phantoms. En todas sus actuaciones se crea una fusión entre los miembros del grupo, dotados de conexiones inalámbricas que les permite mezclarse entre el público, haciéndoles partícipes del show.

MALAFÉ RINDE HOMENAJE AL HIT FEMINISTA DE CYNDI LAUPER CUANDO SE CUMPLEN 40 AÑOS DE SU LANZAMIENTO

“Cyndi”, un single que samplea el universal “Girls just wanna have fun” con el nuevo sonido noventero de la banda

Desde el viernes 10 de noviembre de 2023 se lanza en todas las plataformas digitales el nuevo single de MALAFÉ.

“Cyndi” es el particular homenaje de la banda al hit “Girls just wanna have fun” de Cindy Lauper que este año celebra el 40 aniversario de su lanzamiento.

“Cyndi” samplea la característica melodía de la canción original pero acompañada de una letra nueva y un giro musical que abre una nueva etapa en el sonido de MALAFÉ.

Tras el éxito de su último trabajo discográfico y una extensa gira por toda España, la banda ha centrado los últimos meses en crear un sonido que fusiona perfectamente la esencia de los 80 con su estilo único. “Cyndi” es solo el primer ejemplo de un EP que verá la luz en 2024 y que nos hará retroceder a una era dorada de la música con su energía vibrante, sintetizadores nostálgicos y letras cargadas de mensajes.

MUERDO ANUNCIA SU FIN DE GIRA EN BARCELONA Y MADRID

Muerdo cerrará el año despidiendo su gira 'Gira y Cambia Todo' en Barcelona y Madrid, los meses de noviembre y diciembre. Serán tres conciertos muy especiales en los que pondrá fin a un gran año para el artista que le ha llevado a recorrer Latinoamérica en una extensa gira, pasando por Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay entre otros. Así como numerosas ciudades de nuestro país y parte de Europa.

Muerdo lanzó su último disco el pasado mes de abril. '10 años de flores, viento y fuego' es un álbum que recoge 10 de los mejores temas de su carrera, los cuales ha interpretado junto con artistas nacionales e internacionales de la talla de Love of Lesbian, Los Caligaris, Valeria Castro, Tanxugueiras o Green Valley. Atravesando géneros que van desde el ska, indie, pop y raíz reinventa sus propias canciones de sus 6 álbumes de estudio, para dar lugar a este séptimo

Desde sus inicios, el proyecto artístico Muerdo no ha dejado de desarrollarse, trascendiendo con los años desde los pequeños cafés hasta las grandes salas y festivales de Europa y América, adaptando el formato desde algo íntimo y acústico a una potente banda multicultural con gran riqueza rítmica e incitación al baile.

Durante este verano ha pasado por numerosos festivales del país. También ha visitado Italia en el mes de octubre actuando en el Festival Dimondi. Pondrá fin a la gira con tres conciertos muy especiales, el 24 de noviembre en la sala Apolo 2 de Barcelona y el 1 y 2 de diciembre en la sala Galileo Galieli de Madrid.

CATUXA SALOM LANZA EL VÍDEO DE "XA NON VES"

"Xa Non Ves" es un sencillo para ir abriendo boca del que será su disco debut y que une sus raíces latinas con el folclore galego y bajo un envoltorio electrónico creando un sonido único. En esta canción, el desamor y la valentía de separar caminos se entrelazan en una narrativa conmovedora. La voz apasionada de Catuxa comunica la profundidad de estas emociones.

Una innovadora mezcla de charangos andinos, panderetas galegas, tambores tradicionales y melodías te transporta a un mundo emocionalmente rico desde el primer compás. "Xa Non Ves" no es solo una canción, es una historia de transformación y fortaleza personal en donde Catuxa demuestra una vez más su habilidad para conectar con los oyentes a través de su música, creando una experiencia inolvidable que la convierten en una de las grandes promesas de la folktrónica actual.

EL CHELISTA LANZA “PIZZA DE AYER” CON COTI

El Chelista se alía con Coti en su nuevo single “Pizza de ayer”, donde juntos realizan un recorrido por la vida más bohemia y la cobardía en el amor: “soy un Dorian Grey pintado en el cuadro, un patán un patético que no puede decidir ni contigo ni sin ti” .

La canción está instrumentada desde los extremos, ya que pasamos de los violonchelos más barrocos y arreglos preciosistas a sintetizadores y vocoders que realizan el contracanto, dotando al conjunto de una sonoridad inusual y sofisticada.

El multiinstrumentista Daniel Acebes compagina su proyecto más personal “El Chelista” con su carrera como músico clásico y su labor como sesionista y arreglista de diversos artistas, entre ellos C Tangana.

Tras su primer e.p “Vol.1” (2018), y su LP “Guerra Santa” (2020) donde explora las sonoridades más oscuras del instrumento, El Chelista encuentra su sonido más sofisticado con esta colaboración con Coti, con el que crea una atmósfera que sirve de base para la continuación de su variada carrera.

BEWIS DE LA ROSA IMPARABLE CON LA GIRA ‘AMOR MÁS QUE NUNCA’

Bewis de la Rosa cerrará su intensa gira de presentación de su primer álbum, que inició en marzo de 2023 el día 16 de diciembre en El Pumarejo (Barcelona), en un concierto reivindicativo que vuelve a poner en coherencia la autogestión del proyecto de esta artista con raíces manchegas.

Después de ir a Asturias por primera vez con “Amor más que nunca”, dentro de Rúcula Feminista en Mieres el pasado 4 de noviembre, Bewis De la Rosa vuelve a Piloña el día 9 de diciembre en la sala AMCBocanegra para el evento Vermutazu entre Pegollos junto a otras artistas y organizado por La Benéfica, habiendo sido vendidas todas las localidades en pocos días.