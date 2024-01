El cartel de la 83ª Feria del Libro de Madrid llevará la firma del donostiarra Mikel Casal

miércoles 17 de enero de 2024 , 11:10h

La dirección de la Feria del Libro de Madrid ha elegido al ilustrador donostiarra Mikel Casal para que diseñe el cartel de su 83ª edición, que se celebrará del 31 de mayo al 16 de junio y cuyo tema central será el deporte.



Mikel Casal (San Sebastián, 1965), de amplio reconocimiento en el ámbito editorial por su creatividad, ha expresado su emoción al recibir la propuesta de abordar esta tarea. «A la hora de afrontar e imaginar esta ilustración, pienso que tanto la práctica deportiva como la lectura nos hacen mejores e iluminan el camino que recorremos. Quiero reflejar que el deporte y la lectura son actividades al alcance de todos y todas, cultivando nuestros cuerpos y mentes de manera saludable. Me gustaría que este cartel ofreciera una visión sencilla, alegre y colorista sobre estas ideas», ha manifestado.



Por su parte, la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, ha elogiado la elección de Casal, destacando su habilidad para crear personajes y su distintiva libertad creativa. «Mikel es familia, un habitual en el mundo editorial y un ilustrador de prensa. Nos gusta su capacidad para crear personajes, la libertad y la creatividad de la que hace gala. No me atrevo a calificarlo de rara avis sin consultárselo previamente, pero sus trabajos, inconfundibles, lo convierten en un ilustrador bien singular, distinto. Y eso nos vendrá muy bien en un año en el que la Feria estará iluminada por el deporte, que es un tema singular, distinto, para una cita editorial y literaria».



Con la obra de Mikel Casal, los organizadores de la 83ª Feria del Libro de Madrid esperan ofrecer a sus visitantes una experiencia visual única que celebre la fusión entre arte, deporte y literatura.



El cartel se presentará en el Instituto Cervantes a principios de abril, y, como viene siendo tradición, será adaptado al formato del cupón que la ONCE dedicará a la Feria del Libro de Madrid, que este año se sorteará el 16 de junio, coincidiendo con el último día del evento.



Sobre el autor



Mikel Casal, Premio Euskadi de Ilustración 2016, se sumerge en el mundo del arte desde su infancia marcada por la influencia marinera de su familia. Con un abuelo buzo y un padre patrón de barco, el artista desarrolla su amor por el mar y la ilustración. Su conexión con el salitre y las historias de viajes marítimos moldea su estilo único. Con premios como la Medalla de Plata de la Society for News Design, Casal ha dejado su huella en publicaciones y ferias internacionales, ilustrando para medios como The Guardian, Diario El Universal, Sunday Times y Vanity Fair.