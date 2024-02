Angélica Liddell, Gastón Core, Trajal Harrell y Jay Jay Johanson en febrero en Condeduque

jueves 01 de febrero de 2024 , 08:38h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque continuará el arranque de 2024 este mes de febrero con poderosas propuestas escénicas:

Vudú (3318) Blixen, de Angélica Liddell, Antes que caiga la noche de Gastón Coré y Köln Concert, de Trajal Harrell & Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, en su estreno en Madrid. La música continuará en colaboración con el Festival Inverfest, ofreciendo este mes las últimas creaciones de artistas con alto potencial y voltaje sonoro como Renaldo & Clara y Marta Movidas, además de las actuaciones de Loscil & Lawrance English dentro de Soundset Series y Jay Jay Johanson que presentará Fetish.

En el apartado de Palabra se podrá ver el espectáculo Venidos de lejos de la mano de Agustín Fernández Mallo, Berta García y Soleá Morente y en Pensamiento se ofrecerá el diálogo Bienvenido al club de la noche.

Asimismo, en arte continuarán la exposición La gran fábula del capital, junto a la instalación artística: Tres ensayos de paisaje: ecosistemas móviles para climas futuros de Lys Villalba y Lluís Alexandre Casanovas Blanco y en mediación se llevarán a cabo los talleres y visitas dialogadas en torno a las exposiciones de L-ABE, las residencias de Living Museum, las propuestas de juego de (Re)vuelta al patio, ambas hasta junio de 2024 y el proyecto dedicado a la danza para jóvenes Espacio P.O.M.

Escénicas

Angélica Liddell_Vudú (3318) Blixen, (10 y 11 de febrero)

Cuando el Mal se traduce en estética, el mal real desparece a la vez que nos completa. “Pactamos con el diablo a fin de que nos otorgue el don de la palabra. La escritura es un don que nos dispensan desde el inframundo. Todos los dones del arte proceden de ese pacto. A cambio alguien debe sufrir. El diablo me ha prometido una obra, a cambio debo desear la desgracia de una persona todos los días de mi vida. Fragmento de Kuxmmannsanta (Editorial La Uña Rota)”, Angélica Liddell.

Gastón Coré_ Antes que caiga la noche (17 de febrero)

Gastón Coré es un creador y productor de sus propios proyectos escénicos centrados en la investigación en la mecánica del movimiento y el poder evocativo de la palabra a través del rap y la cultura urbana.

Trajal Harrell & Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble_ Köln Concert (23 y 24 de febrero)

A fecha de hoy, Trajal Harrell, que ha basado buena parte de su obra analizando y reinventado la cultura de la danza y la música vanguardistas de su país, sigue suscribiendo el lema del No manifiesto, de Yvonne Rainner, que decía aquello de “no al espectáculo, no al virtuosismo”, un pensamiento que fue guía y parte esencial de su trabajo más complejo, celebrado y difundido: Twenty Looks o París is Burning at the Judson Church, proyecto largo que desarrolló entre 2009 y 2013.

Música

Renaldo & Clara_La boca Aigua (2 de febrero)

Renaldo & Clara estrenan en Madrid a su paso por Condeduque y en colaboración con Inverfest su cuarto disco La boca aigua ( La boca agua). El álbum empieza con lo que podría ser un aviso de lo vendrá: “Así como un globo también se infla el corazón”.

Marta Movidas (3 de febrero)

El primer álbum de Marta Movidas, Os Castigaré, fue recibido como una auténtica explosión sónica, con melodías y sonidos tan efervescentes como adictivos, y unas letras a ratos dulces y a ratos ácidas, que recuerdan a los momentos más inspirados de letristas como Guille Milkyway. Ahora nos presenta en Condeduque y en colaboración con Inverfest lo que será su segundo álbum de estudio.

Loscil & Lawrance English (15 de febrero)

Loscil y Lawrence English pertenecen a polos opuestos de la música ambient. La música de Loscil es sosegada y placentera mientras que Lawrence English crea intensos y potentes drones. Ahora estrenarán su nuevo espectáculo de electrónica en Condeduque dentro de Soundset Series.

Jay Jay Johanson_Fetish (17 de febrero)

Tras cosechar éxitos clandestinos como So Tell the Girl that I Am Back inTown, Believe In Us, On the Radio y Heard Somebody Whistle, y colaboraciones con Cocteau Twins y The Knife, Jay-Jay Johanson conocido también como el “Crooner digital” sigue tan activo como siempre, y lanzando en 2023 su 14º álbum, Fetish, e iniciando una nueva gira por todo el mundo donde sus fans no han hecho más que crecer gracias a su personalísimo estilo. En Madrid lo estrenará en Condeduque.

Palabra

Agustín Fernández Mallo, Berta García y Soleá Morente_Venidos de lejos (13 de febrero)

En esta sesión se estrenan en Madrid dos piezas independientes en un programa doble formado por Agustín Fernández Mallo con una pieza acerca de la complejidad de lo real y por Berta García Faet en colaboración con Soleá Morente con una pieza acerca de las voces heredadas, una noche de lírica, música y vídeo con tres figuras imprescindibles de la escena contemporánea.

Exposiciones

La gran fábula del capital (hasta el 14 de abril de 2024)

La instalación artística Tres ensayos de paisaje investiga el impacto de las nuevas condiciones climáticas en la configuración de lo público: desde el rol de la vegetación, el confort ambiental y el consumo energético, a los mecanismos de inclusividad, las relaciones intergeneracionales y otros modos de sociabilidad.

Actividades de mediación

Los artistas y su palabra

Arranca la tercera edición del ciclo Los artistas y su palabra, una serie de encuentros entre distintos artistas que compartirán perspectivas sobre sus prácticas, sus métodos, procesos e investigaciones, organizada conjuntamente por Arte Madrid y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Living Museum (hasta junio de 2024)

Living Museum Society cuenta con varias réplicas en el mundo y esta es la primera vez que el proyecto se establece en Madrid. En su implantación en Condeduque, los artistas, seleccionados por convocatoria pública con diagnóstico de salud mental, estarán en constante diálogo con la línea de programación expositiva del centro y contarán con un lugar de trabajo estable en la Sala Polivalente, a partir del 25 de octubre.

(RE)vuelta al patio (hasta junio de 2024)

En su cuarta edición, (RE)vuelta al patio continúa investigando el lugar de la infancia en las instituciones culturales a través del juego.

Espacio P.O.M (hasta marzo de 2024)

un espacio de acceso libre además de un programa de actividades que bridan la posibilidad a los adolescentes y jóvenes que se acercan a la danza, tanto de manera profesional como no profesional, de experimentar, pensar, profundizar y acercarse más a sus intereses en torno a esta disciplina.