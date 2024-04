Conoce el Miami de las pantallas

martes 02 de abril de 2024 , 12:28h

VISITA LOS LUGARES QUE APARECEN EN LAS PELÍCULAS Y SERIES

Si eres cinéfilo, no puedes perderte las localizaciones de todas las películas y series de televisión que se han rodado en Miami y más aprovechar estas fechas festivas para pasar un diciembre distinto junto al mar. De hecho, gracias a la gran variedad de lugares y al buen clima, Miami ha sido locación de muchas series de televisión y películas de fama mundial.

¿Qué tal sumergirse en los lugares de Miami como se ven en la gran pantalla? La industria cinematográfica tiene larga historia en Miami y Miami Beach mientras el sector del entretenimiento sigue creciendo. Miami y Miami Beach albergan uno de los centros de producción y distribución más grandes del mundo para las industrias del cine, la televisión, la publicidad comercial, la fotografía, la música y los nuevos medios.

El condado de Miami-Dade es un lugar de rodaje popular debido a su diversidad de paisajes e infraestructura, su hermosa luz natural y su talentoso equipo de producción. El amarillo del sol, el azul del mar, el verde de los árboles y las luces de escenarios urbanos icónicos: ¿qué más se necesita para crear un escenario de película perfecto?

¿Quién no recuerda a Don Johnson interpretando al detective James Crockett en la icónica serie de televisión Miami Vice? Se pueden recorrer las avenidas que fueron el telón de fondo del espectáculo, vistiendo una camiseta debajo de una chaqueta de traje. la icónica serie de televisión que debutó en 1984 cumple 40 años desde su estreno en septiembre de este año, dejando un legado perdurable en la cultura pop y en la historia de la televisión. Con su estilo visual innovador, su música emblemática y sus intrigantes tramas policiales, Miami Vice capturó la imaginación del público y estableció un estándar para las series de acción y drama. Ambientada en la vibrante ciudad de Miami, la serie sigue siendo recordada por su estética única, sus personajes carismáticos y su influencia duradera en la industria del entretenimiento. De hecho, el estilo de Crockett tuvo un gran impacto en la moda masculina y los coches que conducía marcaron una época, tanto es así que se hizo una película (Miami Vice) e incluso después se rodó otra serie de televisión similar: CSI: Miami., que cuenta la historia del detective Horatio Caine y su equipo. Resolvieron crímenes intercambiando escenas interiores y exteriores, por ejemplo, en zonas de playa.

Hablando de películas, quizás no sepas que una de las películas de una de las sagas cinematográficas más famosas, 007, se rodó exactamente en Miami: Casinò Royale. Aquí podemos ver la parte más lúdica de la ciudad, el aeropuerto y los casinos, aunque el foco principal siempre es la historia policial. Y, si te gustan las historias de detectives, probablemente sepas que “Loca Academia de Policía”, que cuenta las aventuras de aspirantes a policías, se rodó en Miami Beach.

Miami es también el escenario del drama romántico The Bodyguard, una de las películas más icónicas de los años 90 que consagró el mito de Whitney Houston, protagonizada por Rachel Marron interpreta I Have Nothing en el exclusivo concierto en Fontainebleau Miami Beach.

Este es el testimonio de que Miami y Miami Beach tienen muchos matices diferentes, desde los más oscuros de las películas de investigación hasta los más brillantes del mar. Por último, pero no menos importante, Miami también tiene corazón ecologista y habló sobre el medio ambiente, al acoger el set de la serie de televisión “Flipper”, un delfín que fue rescatado de un hombre y su familia y ahora vive con ellos y los ayuda para proteger su reserva.

No podemos pasar por alto a Telemundo, con su sede en Miami, ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de la ciudad como un epicentro creativo y un referente en la industria de las telenovelas. La producción de novelas en esta ciudad ha sido una fuerza impulsora para el turismo, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan conocer los estudios de la casa de las telenovelas y de innumerables historias cautivadoras. Miami se ha convertido en el telón de fondo vibrante y culturalmente diverso de estas producciones, lo que ha contribuido significativamente a su atractivo global.

Novelas emblemáticas como "Pasión de Gavilanes" y “Café con aroma de mujer" han dejado una huella imborrable, no solo por sus tramas envolventes. Estas producciones han elevado la visibilidad de Miami en la escena internacional, generando un impacto positivo en la economía local y fomentando el interés turístico. Telemundo, a través de sus producciones, ha logrado fusionar la narrativa emocionante de las telenovelas, contribuyendo así al florecimiento continuo de la industria del entretenimiento en la región.

Hay mucho que ver : ¡consulte el recorrido gratuito por mapas de películas y TV en línea antes de planificar su visita!