El hotel Cala San Miguel Resort recupera la esencia del norte de Ibiza

viernes 31 de mayo de 2024 , 10:36h

Cala San Miguel Resort se ha propuesto elevar la más auténtica y ancestral experiencia ibicenca a un nivel cinco estrellas, ofreciendo a sus visitantes no sólo un perfecto refugio en el coqueto Port de Sant Miquel, con todo el mimo y todos los servicios que caracterizan a la firma, sino también la posibilidad de disfrutar de auténtica inmersión en las raíces y los misterios de la isla.

Para ello, este resort de lujo -perteneciente a la cartera de Hilton Worldwide- ha diseñado una experiencia auténtica ibicenca con dos hoteles solo para adultos: The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza y Cala San Miguel Hotel Ibiza, ambos situados en esta privilegiada ensenada norteña, a sólo unos pasos de la playa, y con todo dispuesto todo para que sus visitantes puedan disfrutar de una experiencia inédita, lejos del ruido mainstream, que permita una conexión auténtica e intensa con Ibiza, tanto si sus vacaciones soñadas contemplan actividades y experiencias como si se tratan de un plan más privado y tranquilo y un auténtico tratamiento de VIP.

En cualquiera de los dos casos, la propuesta de entretenimiento de Cala San Miguel Resort, rodeado de montaña, senderos y mar, tiene como objetivo sumergir a sus huéspedes en esta forma de vivir norteña. Desde las excursiones en tabla para ver el atardecer en el mar, hasta los retiros espirituales de amanecer y ocaso en los rincones mágicos de la zona, pasando por las sesiones en plena naturaleza de reiki, yoga y masaje con aceites esenciales, todas las propuestas pretenden arraigarnos con la isla.

De igual modo, las rutas en llaüt (barco típico de la zona) por las calas del entorno -parando en restaurantes con oferta gastronómica local y viendo la puesta de sol desde el mar-, las visitas a las mágicas y cercanas Cuevas de Can Marçá, los festivales de música jazz y chill out y sus paseos por mercados de artesanía ibicenca, entre en el sinfín de actividades y talleres de cultura local que ofrece, nos dirigen directamente a las raíces de este particular lifestyle norteño.

Para empaparse de su arte y cultura, el resort nos propone aprender a esculpir el cuero, tejer cestos y sombreros de paja e incluso descubrir el trabajo de los más tradicionales orfebres y alpargateros ibicencos o, directamente, participar en un workshop de hierbas ibicencas con instrucciones prácticas para que los participantes puedan crear sus propias hierbas y llevárselas a casa tras sellarlas con cera. En este viaje a los orígenes tampoco deberían faltar las visitas a Juntos Farm, con sus productos locales de ‘agricultura regenerativa’, y al viñedo de Ojo de ibiza (Bodega en el Norte de la isla), en los que tomar contacto con la parte más aferrada a la tierra de la privilegiada despensa natural ibicenca.

Además, las actividades del hotel, siempre dispuestas para adaptarse al estado de ánimo y predisposición de los huéspedes para cultivar el cuerpo, la mente, el espíritu y la curiosidad, tienen como decorado el mar y el cielo ibicenco, presente y protagonistas en cada estancia del hotel. En este apartado se incluyen actividades energéticas en su moderno gimnasio, actividades para trabajar tanto la activación como la relajación en su centro wellness y variadas propuestas gastro para reequilibrar cuerpo y mente en sus diversos restaurantes y bares.

Para sentir el más ancestral latido de la isla, nada mejor que las sesiones de brunch y tardeo acompañadas de la mejor música en vivo y sesiones de DJ adaptadas al ritmo del momento. Además, el hotel ofrece la posibilidad de disfrutar de actuaciones intimas y personalizadas como Your own private concert, un servicio con el que los huéspedes pueden impresionar a sus amigos y pareja organizando conciertos en privado en sus habitaciones para celebraciones y momentos especiales.