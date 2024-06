Only YOU Hotel Málaga inaugura Lolita, el rooftop con vistas panorámicas a toda Málaga

lunes 17 de junio de 2024 , 09:00h

Llega la época de sol y playa, de relajarse y disfrutar del buen tiempo y los días mágicos de Andalucía. Ubicado en pleno corazón de Málaga, la ciudad de moda en el sur, Only YOU Hotel Málaga da la bienvenida a la temporada veraniega con la inauguración oficial de Lolita Skyview Pool & Lounge, el rooftop de la última planta del hotel. Con decoración de esencia andaluza y mediterránea, piscina infinita, refrescantes cócteles de autor y unas vistas privilegiadas a la ciudad de Málaga, Lolita se convierte en el espacio perfecto para celebrar compartir momentos únicos y vivir un verano inolvidable.

La terraza de Lolita cuenta con una infinity pool ideal para refrescarse en los días más calurosos, cómodas hamacas y una relajante zona chill-out en la que puedes disfrutar de vistas privilegiadas a la icónica calle Larios, donde está ubicado el hotel, así como a la Alameda Principal, a la Alcazaba, al puerto y al mar, posicionando Only YOU Hotel Málaga como el espacio ideal en el que malagueños y visitantes podrán descubrir la Costa del Sol en su época dorada.

Junto a la piscina se encuentra el irresistible ‘pool-bar’ de Lolita, que ofrece una variada selección gastronómica e innovadores cócteles de autor, diseñados a medida por Jose Berbel, Head Bartender de Only YOU Hotel Málaga. Deléitate con un Smoke Passion (con mezcal, zumo de limón, fruta de la pasión, tabasco y ginger beer), siente el verano con el exclusivo Pomelo Spritz (con Martini Fiero, soda de pomelo, cava brut y bitter Orange) o atrévete con un Moscow Mule (con vodka, lima y ginger beer). También dispone de mocktails o cócteles sin alcohol, como el Strawberry Fizz o la Piña Colada, refrescos y deliciosos smoothies de frutas.

Only YOU Málaga celebró el pasado 5 de junio la apertura de la temporada en Lolita con Lolita’s Blossom Party, una fiesta a la que acudieron más de un centenar de personas, que no quisieron perderse la llegada del verano a la Costa del Sol. Fue una noche inspirada en la magia de las puestas de sol que se disfrutan desde el rooftop de moda en la ciudad, y la azotea de Only YOU se vistió para la ocasión con los colores del atardecer – naranjas y rosados, en guiño al icónico Chandon Garden, partner del evento. Con música en directo, exclusivos cócteles y decoración floral – en colaboración con la floristería Óscar Ros, que dispone de un córner en el hotel -, Lolita’s Blossom Party fue el preludio de la infinidad de momentos especiales que prepara Lolita para este verano.

Así, Lolita Skyview Pool & Lounge se convierte en el escenario ideal para disfrutar de un tardeo de lujo, y es el espacio perfecto para contemplar los atardeceres infinitos de Málaga desde una ubicación privilegiada, con las mejores vistas y en el ambiente más idílico. Toma un cóctel o prueba su oferta gastronómica inspirada en los sabores malagueños, sumérgete en la esencia andaluza que ofrece el hotel y vive por todo lo alto la época favorita de malagueños y visitantes en Only YOU Hotel Málaga.