Se inauguran las últimos tramos del Sendero de la Costa del Rey Carlos III de Inglaterra

Por primera vez se podrá acceder a toda la costa abierta.

Como parte de las celebraciones de la Coronación de Su Majestad el Rey Carlos III, el Sendero de la Costa de Inglaterra ha pasado a llamarse "Sendero de la Costa de Inglaterra del Rey Carlos III".

El Sendero de la Costa de Inglaterra del Rey Carlos III es una nueva ruta de senderismo que recorrerá toda la costa de Inglaterra. Recorrerá toda la costa de Inglaterra y tendrá unos 3.000 kilómetros de longitud, lo que la convertirá en la ruta de senderismo costero más larga del mundo cuando esté terminada.

Los viajeros pueden recorrer los 36 tramos abiertos al público que se muestran en el mapa interactivo.

Rey Carlos III Inglaterra Costa Parth - Noreste

Sección abierta al público:

Ferry de Skegness a MablethorpeFerry de Bridlington a Filey BriggDe Filey Brigg a Newport BridgeDe Newport Bridge a North GareGare du Nord à Bents du SudDe South Bents a AmbleDe Amble a BamburghDe Bamburgh a la frontera escocesa

Rey Carlos III Inglaterra Costa Parth – Noroeste

Secciones abiertas al público:

Ferry de Gretna a Kirkandrews-on-EdenDe Brownrigg a AllonbyFerry de Allonby a WhitehavenFerry de Whitehaven a SilecroftSilecroft a Green RoadIsla WalneyDe Tarleton Lock, cerca de Preston, a la terminal de ferry de Pier Head, Liverpool

Rey Carlos III Inglaterra Costa Parth - Sureste

Secciones abiertas al público:

Ferry de Calshot a GosportFerry de Gosport a PortsmouthDe East Head a ShorehamFerry de Shoreham-by-Sea a EastbourneFerry de Camber a FolkestoneFerry de Folkestone a RamsgateFerry de Ramsgate a WhitstableFerry de Whitstable a IwadeDe Stoke Marshes a Otterham Creek (Medway, Kent)Grano a Woolwich

Rey Carlos III Inglaterra Costa Parth - Suroeste

Secciones abiertas al público:

Old Passage, Aust to Wain's Hill, ClevedonDe Sand Bay a Brean DownDe Brean Down a MineheadCastillo de Rufus en Portland a Lulworth Cove

Rey Carlos III Inglaterra Costa Parth - Este

Secciones abiertas al público:

Ferry de Tilbury a Southend-on-SeaDe Southend-on-Sea a la isla de WallaseaBurnham-on-Crouch a MaldonFerry de Maldon a SalcottDe Hopton-on-Sea a Sea PallingFerry de Sea Palling a WeybourneFerry de Hunstanton a Sutton Bridge