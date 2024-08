Hyatt presenta sus resultados del segundo trimestre del ejercicio 2024

lunes 12 de agosto de 2024 , 09:09h

Hyatt Hotels Corporation ("Hyatt" o la "Compañía") (NYSE: H) ha dado a conocer hoy sus resultados del segundo trimestre de 2024.

Aspectos destacados:

El RevPar comparable de los hoteles de todo el sistema aumentó un 4,7% con respecto al mismo período de 2023

El RevPar comparable de los resorts del sistema con tarifa plana todo incluido aumentó un 3,0% con respecto al mismo período de 2023

El crecimiento de habitaciones neto se situó en un 4,6% aproximadamente

El beneficio neto ascendió a 359 millones de dólares y el beneficio neto ajustado se situó en 158 millones de dólares

El BPA diluido ascendió a 3,46 dólares y el BPA diluido ajustado ascendió a 1,53 dólares

El EBITDA ajustado1 ascendió a 307 millones de dólares

La Cartera de contratos de gestión o franquicia formalizados cubrió 130.000 habitaciones aproximadamente.

El número de acciones recompradas se situó en aproximadamente 907.000 acciones ordinarias de Clase A por un importe de 134 millones de dólares

Se prevé que el RevPAR comparable de los hoteles del sistema en el ejercicio aumente entre un 3,0% y un 4,0% a un tipo de cambio constante en comparación con el ejercicio 2023

Se prevé que el beneficio neto del ejercicio se sitúe entre 1.055 millones de dólares y 1.115 millones de dólares

Se prevé que el EBITDA1 ajustado del ejercicio se sitúe entre 1.135 millones de dólares y 1.175 millones de dólares

Se prevé que el retorno de capital a los accionistas en el ejercicio se sitúe entre 800 millones de dólares y 850 millones de dólares.

Mark S. Hoplamazian, presidente y consejero delegado de Hyatt, afirma: "Hemos registrado unos sólidos resultados en el segundo trimestre, que demuestran nuestro posicionamiento diferenciado y nuestro continuo dinamismo. El RevPAR de todo el sistema aumentó un 4,7% y el crecimiento de habitaciones neto se situó en un 4,6%, generando unos ingresos brutos por tasas situados en la cifra récord de 275 millones de dólares en el trimestre. Nuestra cartera ha alcanzado un nuevo récord de 130.000 habitaciones, con un crecimiento del 9% interanual, que refleja el fuerte interés de los promotores por nuestras marcas. En el programa de fidelidad World of Hyatt hemos experimentado un crecimiento continuo, con un incremento de la afiliación del 21% interanual, hasta alcanzar el récord de 48 millones de afiliados. Estos logros demuestran la fortaleza de nuestro modelo de beneficios derivados de activos ligeros, diseñado para generar un fuerte flujo de efectivo disponible y mejorar el valor para el accionista".

Resultados y aspectos destacados por segmento

Los resultados correspondientes a los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 se han reajustado a efectos de comparabilidad, como consecuencia de la revisión efectuada por la Compañía de la definición revisada de EBITDA ajustado. Consúltese la página A-5 de los anexos para obtener información adicional.

Gestión y franquicias: Los resultados del segundo trimestre reflejan el fuerte desempeño de los viajes de negocios, de paso y en grupo. En los Estados Unidos, el RevPAR aumentó más de un 2% gracias a la fortaleza de los viajes en grupo y de negocios, mientras que los viajes de ocio sufrieron el efecto negativo de las fechas de Semana Santa y Pascua, reformas en grandes propiedades de resorts, así como el continuo impacto de los incendios forestales en Maui en 2023. Los viajes dentro de Europa conservan el dinamismo, impulsado por el turismo receptivo procedente de los Estados Unidos y por grandes eventos aislados. La Gran China se vio afectada por el gran volumen de viajes de salida desde esa región a otros mercados de Asia, entre ellos Japón y Corea del Sur. En Asia Pacífico, excluida la Gran China, el RevPAR aumentó en torno a un 18% durante el trimestre.

Hoteles en propiedad y arrendamiento: El EBITDA ajustado del segundo trimestre aumentó un 9% en comparación con el segundo trimestre de 2023, con el ajuste correspondiente al impacto neto de las operaciones. Los márgenes comparables aumentaron en 110 pb con respecto al segundo trimestre de 2023, pues el crecimiento de los ingresos superó al de los gastos.

Distribución: E EBITDA ajustado del segundo trimestre aumentó en 9 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2023. Excluyendo el Unlimited Vacation Club, el EBITDA ajustado fue inferior al de 2023 en unos 5 millones de dólares, en consonancia con las expectativas comunicadas anteriormente debido al fuerte resultado obtenido por ALG Vacations en el segundo trimestre del ejercicio anterior.

Aperturas y evolución

Durante el segundo trimestre, se incorporaron a la cartera de Hyatt 18 hoteles nuevos (3.251 habitaciones). Entre las aperturas cabe destacar las de Park Hyatt Changsha, Maison Métier, The Legend Paracas Resort, la primera propiedad Destination by Hyatt en Perú, y Hyatt Vivid Grand Island, la primera apertura de una propiedad de Hyatt Vivid Hotels & Resorts. Además, durante el trimestre se abrieron las primeras propiedades de Caption by Hyatt fuera de los Estados Unidos: Caption by Hyatt Namba Osaka y Caption by Hyatt Zhongshan Park Shanghai. También abrió en el trimestre el Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai, que es el primer Hyatt Centric de Shanghái, China.

A 30 de junio de 2024, la Compañía tenía una cartera de contratos formalizados de gestión o franquicia para unos 670 hoteles (aproximadamente 130.000 habitaciones).

Transacciones y estrategia de capital

Además de las ventas, ya anteriormente anunciadas, de Park Hyatt Zurich el 4 de abril de 2024, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk el 23 de abril de 2024, y Hyatt Regency Green Bay el 1 de mayo de 2024, la Compañía comparte las actualizaciones siguientes:

Adquisición de la marca "me and all hotels" a Lindner Hotels AG el 28 de junio de 2024. Hay seis hoteles de esta marca con más de 1.000 habitaciones abiertos actualmente en Alemania que se incorporaron a Hyatt mediante la colaboración estratégica con Lindner Hotels AG en 2022. La marca "me and all hotels" cuenta con una fuerte cartera de proyectos, con otras 1.000 habitaciones en la cartera formalizada y más acuerdos en desarrollo que se encuentran en diversas fases de negociación.

Previsión de consumar la venta de un activo sometido a un contrato de compraventa para finales de agosto de 2024, lo que completaría el compromiso de reducción de activos de la Compañía por un total de 2.000 millones de dólares.

A 30 de junio de 2024, la Compañía ha obtenido 1.500 millones de dólares de producto bruto proveniente de la venta neta de propiedad inmobiliaria a un múltiplo de 13,3x, y mantiene su compromiso de materializar 2.000 millones de producto bruto de la venta de activos inmobiliarios, deducidas las adquisiciones, para finales de 2024, en el marco de su compromiso de enajenación de activos ampliado que anunció en agosto de 2021.

Balance y liquidez

A 30 de junio de 2024, la Compañía declaró las cifras siguientes:

Deuda total de 3.885 millones de dólares.

Cuota proporcional de deuda de empresas hoteleras no consolidadas de 451 millones de dólares, cuya práctica totalidad corresponde a deuda sin recurso a Hyatt y una parte de la cual está garantizada por Hyatt conforme a acuerdos separados.

Liquidez total de aproximadamente 3.500 millones de dólares con 1.957 millones de dólares de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo, y disponibilidad de préstamos de 1.496 millones de dólares al amparo del crédito renovable de Hyatt, deducidas las cartas de crédito pendientes.

Durante el segundo trimestre, la Compañía recompró un total de 906.875 acciones ordinarias de Clase A por un importe aproximado de 134 millones de dólares. A 30 de junio de 2024, la Compañía tiene 1.600 millones de dólares restantes aproximadamente en el marco de la autorización para la recompra de acciones.

El 3 de junio de 2024, la Compañía efectuó dos emisiones de senior notes (pagarés sénior), una por 450 millones de dólares a un tipo de interés del 5,250% con vencimiento en 2029, a un precio de emisión del 99,496%, y otra por 350 millones de dólares a un tipo de interés del 5,500% con vencimiento en 2034, a un precio de emisión del 98,860%. La Compañía recibió un producto neto de 786 millones de dólares aproximadamente, tras deducir las comisiones de suscripción y otros gastos de oferta. La Compañía invirtió parte del producto neto en valores negociables y tiene intención de usar el resto para reembolsar el saldo pendiente de los senior notes por 750 millones de dólares al 1,800% con vencimiento 1 de octubre de 2024, en o antes de la fecha de vencimiento.

El consejo de administración de la Compañía ha declarado un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción para el tercer trimestre de 2024. El dividendo se abonará el 10 de septiembre de 2024 a los titulares de acciones de Clase A y Clase B registrados a 27 de agosto de 2024.