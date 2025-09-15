Terrafilia Fest. Arte, pensamiento crítico y ecología política

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:23h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la fundación TBA1 presentan la primera edición de Terrafilia Fest, un nuevo festival de arte, pensamiento crítico y ecología política que transforma el museo en un espacio dinámico de imaginación ecológica, experimentación cultural y asamblea planetaria y con el que concluye la exposición Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza.

Durante tres jornadas, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, el museo propone un amplio programa de conferencias, performances, charlas, visitas guiadas a la exposición Terrafilia (abierta hasta el 24 de septiembre), ciclo de cine, DJ set y encuentros experimentales con más de 30 artistas, pensadores y activistas internacionales.

Todas las actividades son gratuitas y las que se celebran en el salón de actos y en las salas de exposiciones temporales requieren de descarga previa de invitaciones a través de la web del museo (disponibles a partir del 12 de septiembre a las 10:00 horas).

Como respuesta a la situación ecológica y sociopolítica actual, donde la crisis climática se acelera, los sistemas democráticos se erosionan y persisten las herencias coloniales extractivistas, el festival nace con el propósito de convertirse en una plataforma colectiva donde participantes y público puedan imaginar otras maneras de estar en el mundo a través de actividades con formatos experimentales como conferencias performativas, conversaciones o zonas de juego. Comisariado por Eduardo Castillo-Vinuesa, junto a Daniela Zyman y Marina Avia Estrada, se convierte en un ensayo vivo de nuevas formas de habitar el mundo.