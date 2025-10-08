Taiwán denuncia a China por distorsionar la Resolución 2758 de la ONU

miércoles 08 de octubre de 2025 , 09:50h

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) expresó su condena hacia China por la publicación el 30 de septiembre de un documento de posición sobre la Resolución 2758 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificándola de engañosa para la comunidad internacional.

El documento afirma que la resolución encarna el principio de una sola China, lo cual el MOFA desestimó como una intención encubierta de alterar el statu quo del Estrecho de Taiwán y crear una base legal para una invasión militar. La resolución no menciona a Taiwán, afirmó el ministerio, ni autoriza a China a representar a Taiwán y a su pueblo en la ONU y sus agencias especializadas.

Según el MOFA, las interpretaciones correctas de la Resolución 2758 son las siguientes: En primer lugar, la resolución no tiene nada que ver con Taiwán ni le impide participar en los mecanismos de la ONU ni en otros foros multilaterales. En segundo lugar, el uso indebido deliberado de la resolución por parte de China para aislar a Taiwán contradice los principios universales de la Carta de la ONU. En tercer lugar, la ROC Taiwán y China no están subordinadas entre sí, ni China ha gobernado jamás Taiwán. Solo el Gobierno en Taiwán, elegido democráticamente, puede representar a la nación en los mecanismos de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El ministerio señaló además que el Tratado de San Francisco, jurídicamente vinculante, no estipula la entrega de Taiwán a China. Taiwán ha experimentado una transformación democrática desde mediados de la década de 1980 y realizó sus primeras elecciones presidenciales directas en 1996. Desde entonces, se han llevado a cabo elecciones para el Gobierno central y los legisladores, con cambios pacíficos de administración en 2000, 2008 y 2016, indicó el MOFA.

El sistema democrático de la nación ha seguido fortaleciéndose y refleja la determinación de los ciudadanos de buscar la democracia y la libertad, aseveró el MOFA. Como miembro responsable de la sociedad global, esta administración alentará a socios de ideas afines a contrarrestar la falsa narrativa de China y promover conjuntamente la seguridad y la prosperidad en el Estrecho de Taiwán y en la región del Indo-Pacífico, concluyó el ministerio.