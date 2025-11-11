Radisson Hotel Group acelera su expansión global con más de 210 aperturas en 2025

martes 11 de noviembre de 2025 , 09:45h

Tras un año emblemático como 2024, Radisson Hotel Group acelera su expansión global en 2025, consolidando su posición entre las grandes marcas hoteleras internacionales. Con más de 210 aperturas y acuerdos firmados en lo que va de año, el grupo reafirma su propósito de crecimiento sostenible y su apuesta por un modelo de hospitalidad consciente y de largo plazo.

Elie Younes, vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Desarrollo de Radisson Hotel Group, destaca: “Este año estamos viendo resultados excepcionales en nuestra estrategia de crecimiento. Las nuevas aperturas reflejan lo que los viajeros de ocio y negocios buscan en 2025: experiencias memorables, diseño contemporáneo y sostenibilidad real. Nuestra cartera sigue creciendo con fuerza en los principales mercados del mundo”.

En Europa, Oriente Medio y África, Radisson Blu reafirma su posición como referente de la hotelería de lujo contemporáneo, con nuevas aperturas estratégicas en destinos como Francia, Alemania, Turquía y Montenegro. Entre ellas destaca The Medlock, en el Etihad Stadium del Manchester City, un innovador proyecto que redefine la experiencia hotelera dentro de un estadio deportivo, junto al Radisson Blu CDG Airport Terminal Hotel, Paris, que dará la bienvenida a los viajeros en uno de los aeropuertos más transitados de Europa.

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel

Francia se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento del grupo, con Radisson Collection al frente de las nuevas aperturas y proyectos. Este año destaca la incorporación del emblemático Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, y la firma del histórico Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel que debutará en 2026. La marca también marcó su llegada a Hungría con el Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest, una propiedad que sintetiza a la perfección la grandeza histórica con el lujo contemporáneo, y reabrió el Radisson Collection Hotel, Berlin de manera espectacular. Estos hitos refuerzan el papel de Radisson Collection como la vitrina del grupo para el diseño, el patrimonio y la hospitalidad moderna

Basilica de Budapest, A Radisson Collection Hotel

La audaz personalidad de Radisson RED está ganando impulso a nivel mundial con aperturas en el Reino Unido, Rumanía, India, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. El Radisson RED Oslo City Centre, A Verified Net Zero Hotel, segundo hotel Verified Net Zero del grupo en Europa, reafirma el liderazgo de la marca en sostenibilidad. En Londres, un partnership con PPHE Hotel Group marcará el debut de la marca en el corazón de la ciudad, a pocos minutos de la estación Liverpool Street. La colaboración también estrenó un impresionante y vanguardista hotel de diseño en Roma, el art'otel Rome Piazza Sallustio.

Radisson Individuals ha seguido creciendo con fuerza, ofreciendo una flexibilidad clave a los socios del Grupo y alcanzando más de 100 hoteles en operación o en desarrollo desde su lanzamiento en 2020. Solo este año, la marca ha ampliado su presencia en Francia, Portugal, Alemania, Malta y Kazajistán, y ha sumado nuevos acuerdos en el Reino Unido, Polonia, España, Grecia, Kirguistán, Turquía, India y Filipinas. Recientemente, su compromiso por empoderar a los propietarios y ofrecer más opciones a los huéspedes se ha reforzado con la introducción de tres nuevos y atractivos segmentos de marca: Premier, Boutique y Retreats.

La marca Radisson continúa evolucionando con fuerza, guiada por la innovación y la sostenibilidad. Este año, el Radisson Hotel Manchester City Centre, A Verified Net Zero Hotel, se convirtió en el primer hotel Verified Net Zero del grupo, un hito que refuerza el compromiso de la compañía con una hospitalidad responsable y preparada para el futuro.

La expansión global de la marca también alcanza nuevos mercados emergentes, como la República Democrática del Congo, Armenia y Arabia Saudí, mientras que en el Reino Unido Radisson será el hotel insignia del primer estadio totalmente eléctrico de Oxford United Football Club, un proyecto pionero en eficiencia energética y sostenibilidad deportiva. El crecimiento en Asia-Pacífico tambien se acelera con 13 nuevos Radisson Hotels que han abierto sus puertas en India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, consolidando la presencia de la marca en destinos clave para el turismo regional.

Oxford United Football Club, A Radisson Collection Hotel

El crecimiento del turismo de ocio impulsa también la expansión de la colección de resorts de Radisson Hotel Group, que ya supera las 160 propiedades en todo el mundo. Desde Asia hasta Europa, el grupo suma nuevos destinos en Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Rumanía, Egipto y Armenia. Entre las aperturas más destacadas se encuentran el Radisson Hotel Cannes, en la Riviera Francesa; el Radisson Collection The National Hotel, Brussels, un retiro junto al campo de golf más emblemático de Bélgica; y los recién inaugurados Radisson Collection Resort, Galle (Sri Lanka) y Radisson Collection Resort & Spa, Jaipur (India). Cada nuevo proyecto reafirma el compromiso del grupo con ofrecer experiencias auténticas que integran diseño, bienestar y sostenibilidad en destinos llenos de inspiración natural y cultural.

Galle Sri Lanka, A Radisson Collection Resort

Por su parte, Asia-Pacífico marca el ritmo del crecimiento global del grupo, impulsando su presencia en mercados clave y reforzando su liderazgo en la región. Solo en China, se han sumado 130 nuevas firmas y aperturas durante 2025, acercando la cartera a los 300 proyectos. El mayor impulso proviene de Country Inn & Suites by Radisson, la marca de crecimiento más rápido del país, que ya cuenta con 375 hoteles y un sólido posicionamiento en los segmentos medio y medio-alto. Las principales ciudades como Wuhan, Pekín, Chongqing, Chengdu, Tianjin y Shanghái siguen siendo fundamentales para el plan de crecimiento y la estrategia de expansión del Grupo, respaldando tanto la escala como la consolidación de su presencia en el mercado.

En India, uno de los mercados estratégicos para la compañía, Radisson Hotel Group ha superado el hito histórico de los 200 hoteles, con más de 130 en operación y 70 en desarrollo. Tras 59 nuevas firmas en apenas 18 meses y la llegada a 47 nuevas ciudades, el grupo se prepara para alcanzar 500 hoteles en el país para 2030, consolidando su posición como el operador internacional de mayor crecimiento orgánico en la región.

“Nuestro objetivo es claro: generar valor para nuestros propietarios, crear experiencias memorables para nuestros huéspedes y fomentar un crecimiento responsable que fortalezca comunidades en todo el mundo”, afirma Elie Younes.