De puentes y almas. María José Montiel en concierto en el Teatro de la Zarzuela

lunes 26 de enero de 2026 , 08:00h

El recital 'De Puentes y Almas' , que se celebrará en la Sala Principal del Teatro de la Zarzuela el 27 de enero a las 19.30 horas, trasladará al público a la primera mitad del siglo XX, un momento en que grandes compositores españoles como Manuel de Falla, Isaac Albéniz o Joaquín Turina viajaron a Francia y países de Latinoamérica. Esto dio lugar una estrecha conexión entre continentes y artistas, puentes a los que ahora María José Montiel rinde homenaje acompañada al piano por Miquel Estelrich.

'De Puentes y Almas' es un recorrido por las más bellas canciones del repertorio español, latinoamericano y francés. Un viaje en el tiempo en el que Montiel, Premio Nacional de Música 2015 (España) y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2023, reúne algunas de las piezas que le han acompañado a lo largo de su carrera.

El recital arrancará con Cinco canciones negras, de Xavier Montsalvatge y cerrará con Morucha, de Juan Quintero. El programa incluye otras muchas joyas musicales como Beau soir L 84, de Claude Debussy; Tríptico op.45 de Joaquín Turina; Canción del árbol del olvido, de Alberto Ginastera; y Siete canciones españolas, del inolvidable Manuel de Falla.

Ciclo Voces del Alma

Resulta especialmente significativo que este homenaje a María José Montiel y Miquel Estelrich a artistas como Manuel de Falla, Enrique Granados o Zuloaga comparta escenario en el Teatro de la Zarzuela con 'La Edad de Plata' , una dramaturgia que integra dos de las obras más conocidas de los primeros autores.

'De Puentes y Almas' es el cuarto y último concierto del Ciclo Voces del Alma que abrió a mediados de octubre con 'La última Folclórica' de Laura Gallego. En el ciclo han participado Maite Alberola y Sergio Escobar como protagonistas de 'Dos Grandes Voces Españolas' y Juan Jesús Rodríguez, quien despidió 2025 con el recital 'Con Alma de Zarzuela'.