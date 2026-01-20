Hidalgo tiene algo… y lo va a mostrar en Fitur

martes 20 de enero de 2026 , 08:00h

La secretaria de Turismo de Hidalgo (México) ha presentado en rueda de prensa los atractivos turísticos del estado de Hidalgo, con motivo de la participación de México en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026 y lo ha hecho en la sede del Instituto Cultural de ese país en Madrid, España.

Bajo la premisa HIDALGO TIENE ALGO, Liz Quintanar he hecho un recorrido por los distintos aspectos destacables de dicho territorio azteca…

“Somos el estado emergente en el centro de la República, la capital es Pachuca, 84 municipios y la mayoría de ellos tiene vocación turística, y es un trabajo importante porque en los últimos tres años la administración del Gobernador Julio Menchaca pone la senda principal al turismo y es tan importante para nosotros que hace unos días uno de los portales más importante del mundo coloca a cuatro o cinco estados como la promesa de los más visitados, según sus encuestas de salidas y la solicitud de reservas, e Hidalgo está en ese top, y es importante porque si nosotros vamos por el mundo diciendo que vengan a Hidalgo porque tienen muchas actividades que hacer es muy válido, pero que lo diga un portal de viajes por sus reservas y salidas se vuelve muchísimo más importante…

Así que… ¡Bienvenidos a Hidalgo!”

La secretaria asegura que…

“La verdad es que estamos en el centro de la República mexicana, pero por experiencia cuando decíamos a los visitantes que vinieran a Hidalgo, muchos no tenían la mejor idea y ahora sigue pasando lo mismo, y es por eso que salimos en cada oportunidad aprovechando mesas de trabajo, de acercamiento y todas las actividades para que sepan que Hidalgo es un Estado que colinda con Ciudad de México, con Puebla, Querétaro, Veracruz… así que estamos en el centro y tenemos aeropuerto, y es fantástico, es uno de los aeropuertos más premiados a nivel internacional.”

Y casi para terminar su exposición, Liz Quintanar ofrece algunos datos interesantes:

“Estamos dentro del programa de Pueblos Mágicos, y es el programa más consolidado y es la marca más importante de lo que se oferta turísticamente. Tenemos nueve pueblos mágicos e hicimos un sello que se llama Pueblos con Sabor porque esos lugares que ofertamos visitar tienen una gastronomía única e irrepetible, preparada con técnicas ancestrales y con productos de la región y, por supuesto, de temporalidad. Vale la pena trasladarse a esos lugares porque allí van a encontrar ese platillo que no se va a encontrar en otro lado.

Por supuesto tenemos zonas arqueológicas, y la más importante Tula, dónde los toltecas inician ese mundo prehispánico, situado en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo y forma parte de la red mundial de la UNESCO Geoparques, y este geoparque es comarca minera y tiene nueve municipios con características únicas que no se repiten en ningún otro lugar del mundo. Y además ya hacemos que la experiencia sea inmersiva, porque aprendimos que las personas no quieren ser solo espectadoras, quieren ser parte de esa historia.

Tenemos ex haciendas, que eran haciendas mineras, haciendas pulqueras y precisamente esos castillos mexicanos se quedan para resguardar la historia, porque entran esos lugares y parece que el tiempo se detuvo…

Tenemos un clima extraordinario, porque contamos con semidesierto y montaña y bañales con aguas termales, así que tenemos un clima ideal a lo largo del año”…

“Y para los amantes del aire libre, ofrece impresionantes paisajes naturales ideales para el ecoturismo y la aventura: montañas, cañones, ríos y bosques donde puedes practicar actividades extremas como senderismo, ciclismo o rappel” …

Para finalizar asegurando que:

“De lo que estamos orgullosas es de que el patrimonio está vivo, y cuando las personas viajan a Hidalgo la cultura está viva y si se visitan algunas poblaciones las personas hablan, comen y visten como hace trescientos años en la cotidianeidad” …

Por eso Hidalgo tiene algo… Algo de historia (viva), de gastronomía (única), de clima (ideal) para visitarlo, de arqueología…

Y un aeropuerto del que los vecinos de Hidalgo se muestran muy orgullosos porque ya no se sienten aislados del resto del país…

Pues eso…

Hidalgo tiene algo… y por eso hay que visitarlo…