El Museo del Prado presenta su programación en 2026

Abierta a nuevas geografías, naturaleza, temáticas y cronologías, a la vez que reflexiona sobre su constante evolución.

“A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo (1320-1420)” será la primer gran exposición del año 26, dedicada a mostrar la enorme influencia de la creación italiana en el paisaje artístico de la Edad Media en los reinos españoles. Este se nutre de las innovaciones artísticas, técnicas e iconográficas importadas de los modelos originales italianos. El Mediterráneo en el Trecento se convierte en un mar de ida y vuelta entre ambas penínsulas con los mercaderes y eclesiásticos como responsables de los intercambios artísticos.

“Mariana de Austria” se enmarca en el año de las “Tres reinas” en el que el Museo reivindica el papel clave que tienen en su historia Isabel de Farnesio, Cristina de Suecia y la propia esposa de Felipe IV, la primera que tendrá una gran monográfica. Mariana fue la gran promotora artística de su tiempo y el objetivo es doble: trazar la evolución de su imagen a lo largo de las diferentes etapas de su poder (de consorte a reina madre, pasando por regente; de Velázquez a Carreño Miranda) y, por otro, la proyección de esa imagen en un momento de crisis de la Monarquía Hispánica.

El centenario de Rilke (1875-1926) admirador del Greco, Velázquez, Murillo y Goya, da pie a “Rilke y el arte español” que junto a una muestra dedicada a Hans Baldung Grien, maestro del Renacimiento alemán, pone el foco en la rica tradición cultural de Centroeuropa.

Se ha cumplido ya un cuarto del siglo XXI y el Museo mostrará cómo, sin perder su identidad histórica, ha alcanzado una dimensión nunca vista tanto por las incorporaciones a la Colección como por el número de visitantes y seguidores en redes.