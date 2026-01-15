Enmiendan la ley que regula la contratación de profesionales extranjeros en Taiwán

jueves 15 de enero de 2026 , 08:15h

El Consejo Nacional de Desarrollo (NDC, siglas en inglés) y los ministerios de Trabajo y del Interior organizaron una sesión informativa el 13 de enero en la ciudad de Taipéi para presentar las enmiendas a la Ley de Contratación y Empleo de Profesionales Extranjeros.



Según el NDC, alrededor de 190 personas participaron en el evento, entre ellas invitados de embajadas extranjeras, oficinas de representación y asociaciones empresariales en Taiwán, así como representantes de los sectores académico y empresarial locales.



El viceministro del NDC, Jan Fang-guan, señaló que, además de experimentar un importante cambio demográfico, Taiwán necesita una gran cantidad de profesionales para satisfacer las crecientes demandas de los sectores nacionales de inteligencia artificial y cero emisiones netas.



Dirigidas a profesionales extranjeros altamente calificados y a estudiantes internacionales que hayan obtenido un título en Taiwán, las enmiendas buscan flexibilizar las regulaciones que rigen el empleo y la residencia, al tiempo que ofrecen mayores protecciones de seguridad social, añadió Jan.



Bajo las enmiendas, que entraron en vigor el 1 de enero, quienes tengan un título de grado asociado o superior pueden trabajar durante una estancia prolongada; los graduados de alguna de las 1.500 mejores universidades del mundo ya no necesitan contar con dos años de experiencia laboral para acceder a un empleo; quienes posean un título de alguna de las 200 mejores universidades del mundo pueden solicitar un permiso de trabajo abierto; y los profesionales extranjeros que cumplan los requisitos pueden solicitar que sus cónyuges también puedan trabajar en Taiwán.



Al mismo tiempo, el talento de primer nivel, como las personas cuyos ingresos anuales superan los seis millones de dólares taiwaneses (189.537 dólares estadounidenses), puede solicitar la residencia permanente tras vivir en Taiwán durante un año. Los profesionales extranjeros sin residencia permanente ahora pueden inscribirse en el sistema de pensiones laborales de Taiwán, mientras que quienes cuentan con residencia permanente son elegibles para recibir prestaciones por desempleo.



El evento también incluyó una sesión sobre la Oficina de Talento Internacional de Taiwán, que ofrece servicios integrales de ventanilla única para quienes estén interesados en trabajar en la nación. El NDC indicó que seguirá colaborando con los organismos pertinentes para promover servicios bancarios bilingües, acuerdos de alquiler y otros servicios con el fin de atraer a profesionales de todo el mundo.